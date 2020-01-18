Владимир Путин намерен изменить Конституцию РФ. Тема демографического кризиса стала главной в послании президента, но от финансирования абортов он решил не отказываться. Правительство Медведева ушло в отставку. В Крыму появились памятники св. вмч. Клименту и свщмч. Владимиру Троепольскому. Портрет адмирала Колчака украсил жилой комплекс в Воронеже

Президент России Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию ожидаемо вынес на обсуждение ряд поправок в Конституцию, которые по сути призваны дать ему власть после окончания нынешнего президентского срока. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в главы государства и доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера.

«Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», — заявил глава государства, отметив при этом, что международные акты должны действовать только в той части, которые не противоречат Конституции.

В частности, Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства или вида на жительство в другой стране.

Сейчас, согласно законодательству, президентом России может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Не имеет права быть избранным президентом Российской Федерации гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

В то же время Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, «но согласен с этим».

Также Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.

«По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — сказал Путин.

«Считаю необходимым закрепить в конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер предложил дать Совету Федерации полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента в ряде случаев. «Ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система — Конституционный и Верховный суд. Подчеркну, безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение. Основной закон должен закреплять и защищать независимость, принципы их подчинения только Конституцией и федеральным законодательством», — указал президент.

«При этом считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным, конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Это предложение делается исходя из сложившейся практики, этого явно сегодня не хватает», — добавил он.

Говоря о Госдуме, Путин предложил доверить ей не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. Сейчас, как напомнил российский лидер, в соответствии с Конституцией, президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — сказал Путин.

Он отметил, что всё это — очень серьезные изменения в политической системе страны. Однако если учитывать зрелость политических объединений в России и авторитет гражданского общества, эти предложения президент считает оправданными. «Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Госдумы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета. Сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти», — добавил Путин.

«За президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия», — сказал российский лидер.

Какое место и должность займёт в создаваемой новой политической системе сам Владимир Путин, пока неизвестно. Но то, что это делается именно под него, никто не сомневается.





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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ожидаемо высоко оценил послание Президент РФ Владимира Путина Совету Федерации.

«Это послание было чрезвычайно сконцентрированным и насыщенным, и, конечно, в первую очередь многие обратили внимание на конкретику — на цифры, на те серьёзные и фундаментальные изменения, которые были обозначены для существования семьи. Но я бы хотел сказать, что при всём при этом сквозным мотивом там звучали такие слова, как «ценности», «достоинство», — заявил Легойда.

По его словам, сказав в начале послания о сбережении народа, президент назвал очень важным, чтобы в России было много людей, но также подчеркнул, что важны те ценности, ради которых будут жить эти люди. «И это для Церкви, конечно, важнейший момент, который соединяет материальное и нематериальное, то, что задает иерархию ценностей», — сказал Легойда.

Среди других важных аспектов он назвал то, что президент связал расцвет страны с благосостоянием граждан, «то есть человек вновь оказался в центре послания президента, но именно человек, ориентированный на традиционные ценности, это было видно в той части, где говорилось о семье». Кроме того, Легойда назвал принципиальным тот факт, что президент говорил об образовании как о единстве обучения и воспитания.

Подводя итог, представитель Церкви заявил, что «это было послание одновременно и государственного чиновника высочайшего уровня, и лидера нации, который оперирует фундаментальными ценностными категориями».

Впрочем, вряд ли можно согласиться с такой оценкой главы Синодального информационного отдела. Русская Православная Церковь и лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже много лет призывают российские власти отказаться от финансирования абортов и прекратить убивать детей. Однако, на эту тему Путин не сказал в своём послании ни слова. Это значит, что даже на фоне жесточайшего демографического кризиса российские власти продолжат оплачивать аборты. Но о каких тогда правах человека, ценностях и достоинстве можно говорить?

Очевидно, что Владимир Легойда в данном случае выдаёт желаемое за действительное.

Касаясь вопроса семьи, президент России предпочёл задобрить россиян деньгами и обрадовать повышением маткапитала, но не захотел заметить, что в российском обществе всё последнее время ведётся дискуссия о скандальном законе «о домашнем насилии». На эту тему Церковь также высказывалась, поскольку этот вопрос беспокоит миллионы российских граждан, однако президент предпочёл его также не заметить.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в Кремле надеются общими словами, а также деньгами решить демографический кризис, а в вопросах нравственности они ничего делать не собираются. В правительстве будут заменены одни чиновники на других, но идеология российской власти останется прежней, поскольку её определяет наш «лидер нации». Насколько эффективна эта идеология в вопросах демографии, мы уже видели на практике. Так что ничего хорошего послание президента РФ для традиционной русской семьи не предвещает.

Владимир Путин сам обратил внимание, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году в России составил 1,5 ребёнка на женщину, что всего лишь чуть больше, чем во время Великой Отечественной войны в 1943 году, когда происходили страшные события Курской дуги и прочих сражений. Сегодня Россия по уровню рождений находится на том же уровне, но власти упорно продолжают финансировать аборты.





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То, с какой лёгкостью и упорством все последние годы правительство Дмитрия Медведева вводило в России непопулярные меры и реформы, многих наталкивало на мысль о том, что это правительство камикадзе, которое должно было выполнить то, что ему поручено Кремлём, и благополучно кануть в небытие.

Однако, кабинет министров Медведева держался очень долго, а потому в этом даже начали сомневаться. Впрочем, сегодня эти сомнения полностью развеял Владимир Путин, который по сути отправил Медведева со товарищи на почётную пенсию, предложив сделать главой правительства никому неизвестного руководителя Федеральной налоговой службы, поручив ему собрать новых чиновников.

На встрече Президента РФ Владимира Путина с членами правительства Дмитрий Медведев безрадостно заявил, что в послании Федеральному собранию главы России был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации».

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Путин рассказал, что на встрече с Медведевым тет-а-тет они обсудили вопросы, сформулированные в послании Федеральному собранию. «Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу», — заметил президент.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства. Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. «Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — отметил он.

А уже вскоре глава Кремля официально предложил Госдуме нового кандидата в премьеры — им стал главный российский налоговик Михаил Мишустин. Медведеву же Путин пообещал назначить его заместителем главы Совета безопасности. Надо сказать, что такой должности до сих пор в России не было, и её специально создадут для тихой пенсии бывшего премьера.

Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти. Правительство Медведева и оказалось таким мавром для Кремля.





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12 января 2020 года, накануне дня отдания праздника Рождества Христова, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Севастополе состоялось освящение памятника святому великомученику Клименту Римскому.

Чин освящения совершил викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник в сослужении духовенства Севастопольского благочиния. Несмотря на непогоду, на богослужении присутствовало большое количество верующих севастопольцев, особо почитающих святого мученика.

Памятник святому Клименту был установлен в конце декабря по инициативе общественной организации «Международный союз славянского туризма «Исторические города» на средства меценатов. Его автором стал выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова Александр Тувахтуллин.

Днём ранее 11 января 2020 года, в субботу по Рождестве Христовом, в сквере Свято-Ильинского храма города Саки был торжественно открыт памятник священномученику Владимиру Троепольскому (настоятелю храма с 1891—1898 гг.). Божественную литургию в этот день возглавил благочинный Сакского церковного округа протоиерей Иоанн Пристинский в сослужении духовенства благочиния.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Также была вознесена молитва о мире на Украине. После пения запричастного стиха было зачитано житие священномученика.

По завершении богослужения состоялся Крестный ход.

Протоиерей Иоанн Пристинский поздравил прихожан с днём памяти священномученика Владимира и пожелал каждому молитвенного заступничества святого. Кроме того, отец Иоанн сообщил о том, что по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря воскресной школе Свято-Ильинского храма города Саки присвоено имя священномученика Владимира Троепольского. Кроме того, священник заявил, что в настоящее время инициирован вопрос о переименовании одной из близлежащих к храму улиц в честь священномученика.

Во время революционных событий 1905 года священномученик Владимир Троепольский выступал с обличением революционеров. За это в начале 1905 года он получил первое предупреждение с угрозами. Это не остановило священномученика, и он продолжил призывать людей не участвовать в митингах, а пребывать в мире и любви. Спустя три дня после Рождества Христова, 28 декабря 1905 года отец Владимир был ранен кинжалами в своём доме, на глазах у жены и четырёх малолетних сыновей.

Когда священник, весь в крови, упал на пол, один из убийц в порыве ужаса и раскаяния припал к отцу Владимиру с криком: «Батюшка! Прости!», на что тот прошептал: «Бог простит». 29 декабря (11 января по н. ст.) отец Владимир скончался, успев перед смертью исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

Священномученик Владимир Троепольский был прославлен в лике священномучеников Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей в ноябре 1981 года с установлением дня памяти в празднование Собора новомучеников и исповедников Российских.

28 июля 2019 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал № 27) его имя внесено в церковный календарь Украинской Православной Церкви. Память священномученика Владимира Троепольского совершается 11 января.





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Приближается 100-летняя годовщина трагической гибели Георгиевского кавалера адмирала Александра Колчака (7 февраля н.с. 2020 года). Фактически к этому сроку портрет А.В. Колчака, который, помимо своего участия в Белом движении, широко известен своими полярными экспедициями и исследованиями Арктики, появился на стене одного из домов жилого комплекса «Адмирал» в Воронеже. Заказчиком масштабного граффити выступила компания-застройщик. Фотографии уличного искусства опубликовали в соцсетях.

Как рассказал автор граффити Андрей Попов, портрет Колчака в качестве символического изображения выбрали потому, что он один из самых известных адмиралов. Рассматривался ещё вариант с одним из создателей Российского военно-морского флота генерал-адмиралом Федором Апраксиным, но его отклонили.

«На работу ушло около полутора месяцев. Заказ для меня сложный, так как большая высота стены — примерно 5,5 м. Плюс работать пришлось по кирпичной поверхности, потратил много времени и сил», — поделился Андрей Попов.

Также возле парковки жилого комплекса есть граффити с современным военным кораблём «Адмирал Чабаненко».

Отметим, что не так давно власти Санкт-Петербурга, испугавшись горластых коммунистов-большевиков и их приспешников, сняли ими же согласованную и законно установленную мемориальную доску Колчаку на доме, где жил адмирал. Однако, память о Георгиевском кавалере живёт и прорастает в сердцах простых людей по всей России, что и проявилось в Воронеже.

Александр Колчак — адмирал, Георгиевский кавалер, русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого движения и Верховный правитель России.

Русская линия