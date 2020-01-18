Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Ангела Меркель посетила Москву. Константинопольский Патриарх Варфоломей взялся за «исцеление» македонского раскола. Черногорцы встали на защиту Сербской Православной Церкви. В Нидерландах выстроилась очередь в ад

Жёсткая политика президента США Дональда Трампа по отношению к своим союзникам в Европе и нежелание Вашингтона учитывать экономические интересы европейцев, приводит к тому, что канцлерин Германии Ангела Меркель, при всей своей сдержанности по отношению к действиям Трампа, начала активно сближаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая пресса, комментируя визит Ангелы Меркель в Россию 11 января 2020 года.

Комментируя встречу Путина и Меркель, многие немецкие эксперты отметили дружелюбное отношение главы Берлина к Москве и «прохладное» — к Вашингтону.

Bild am Sonntag пишет, что Меркель «нашла заметно дружелюбные слова» для Путина, который получил от неё «только похвалу». При этом в высказываниях о США Меркель была «существенно прохладнее». Как пишет издание, для канцлерин США были «лишь «союзником», а о «трансатлантическом партнёрстве речи не шло».

Немецкие эксперты особо указываю, что Путин и Меркель некоторое время общались «с глазу на глаз без переводчика». Кроме того, многим бросилось в глаза, что на пресс-конференции не говорили об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Süddeutsche Zeitung назвала статью о встрече Путина и Меркель «Новая гармония в сложные времена». Издание пишет, что стороны «отодвинули прежние разногласия на задний план». По мнению газеты, «пришло осознание, что от другого можно получать то, чего не имеешь сам».

В итоговых заявлениях на встрече в Москве Путин и Меркель продемонстрировали единство своих стран по целому ряду вопросов: всё звучало так, будто зарождается новая ось «Берлин — Москва», передает ИноТВ содержание статьи.

По оценке автора публикации, Россия интересна Германии как партнёр, который может помочь стране реализовать свои внешнеполитические амбиции. Сейчас ФРГ намеревается выступить с мирной инициативой по Ливии, организовав «Берлинский процесс»: в ходе встречи Владимир Путин выразил свою поддержку немецкой инициативе. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, слово России на Ближнем Востоке весит больше немецкого, с тех пор как российские войска предотвратили свержение сирийского лидера Башара Асада.

Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью под названием «Единодушие в Кремле», в которой указала на поддержку Берлином проекта «Северный поток — 2» и на несогласие с экстерриториальными санкциями Вашингтона.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, вторит немецкая газета Die Welt.

Канцлерин Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток — 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации.

При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор позиции США.

Die Welt обращает внимание, что Меркель однозначно высказалась в поддержку газопровода «Северный поток — 2» и раскритиковала санкции США, введённые в связи со строительством газопровода.

Кроме того, «единство» Путина и Меркель проявилось в иранском вопросе, отмечает немецкая газета.

В ходе встречи президент Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдёт. В противном случае мир ждёт катастрофа.

«Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без России решить проблемы региона невозможно», — приводит Das Erste слова немецкого депутата от партии Свободных демократов Биджана Джир-Сарая (перевод предоставлен ИноТВ).

В статье на сайте немецкого телеканала отмечается, что Меркель «неизбежно оказывается в непривычной и неприемлемой для себя роли» просителя, а Путин «точно знает, что Германия и Европа в целом хотят получить от него услугу», в частности, касательно ближневосточного урегулирования.

Помимо иранской темы, Россия является важным переговорным партнером в ливийском вопросе. «Берлинский процесс», запущенный Германией для стабилизации обстановке в этой стране, будет эффективным только при условии участия в нем России и Турции, констатирует автор статьи.

«Без Путина невозможно достичь дипломатического решения, как в Ливии, так и в Сирии. И российский президент точно об этом знает», — заключает депутат Биджан Джир-Сарай.





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Заявления Константинопольского Патриарха Варфоломея о том, что он не намерен признавать македонских раскольников, так как Северная Македония является канонической территорией Сербской Православной Церкви, как и предполагалось, ничего не стоят.

После событий на Украине представители Фанара считают, что глава Константинопольского Патриархата является руководителем всего православного мира, а потому может вмешиваться в дела любой Поместной Православной Церкви. И вот вслед за «исцелением» украинского раскола Патриарх Варфоломей взялся за «исцеление» македонского раскола.

В связи с этим 13 января 2020 года глава Фанара принял у себя в Стамбуле премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского, его предшественника Зорана Заева и их помощников Дейна Талевски и Деяна Сотировски.

Прибывшие в Турцию македонские чиновники не скрывали, что обсуждали с Патриархом вопрос признания и предоставления автокефалии раскольнической «Македонской православной церкви».

«Атмосфера переговоров была очень тёплой и искренней», — отметили на Фанаре. Патриарх Варфоломей радушно встретил гостей — так, как будто он их долго ждал.

Помимо Патриарха Варфоломея в переговорах приняли участие активные участники и инициаторы действий Константинопольского Патриархата на Украине митрополиты Галльский Эммануил, Силибрийский Максим и Адрианопольский Амфилохий.

Для того, чтобы хоть как-то закамуфлировать своё грубое вмешательство в дела Сербской Православной Церкви в Македонии, на Фанаре решили пригласить к себе представителей Сербского Патриархата и обсудить с ними македонский церковный вопрос. Целью такого вызова сербских представителей в Стамбул официально назван поиск взаимоприемлемого выхода из ситуации в Серверной Македонии.

При этом бросается в глаза, что начать диалог по македонской проблеме в Константинопольском Патриархате решили без каких-либо консультаций со священноначалием Сербской Православной Церкви. Сначала Патриарха Варфоломей принял у себя македонских чиновников и выслушал их доводы, а затем решил спросить об этом Сербскую Церковь, а не наоборот.

Всё это говорит о том, что принцип действий Фанара в Македонии может оказаться точно таким же, как и на Украине. Причём, как и Украинская Православная Церковь в своё время, Сербский Патриархат в настоящее время находится в весьма непростом положении и испытывает гонения в Черногории и Македонии. Этим, похоже, и решили воспользоваться греки.





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12 января 2020 года больше десяти тысяч православных верующих в столице Черногории Подгорице, приняли участие в молитвенном шествии в защиту Церкви и против закона, принятого парламентом страны в декабре 2019 года.

Молитвенное шествие и молебен возглавил викарий Черногорско-Приморской митрополии, настоятель Цетинского монастыря, епископ Диоклийский Мефодий (Остоич).

Владыка Мефодий обратился к собравшимся с проповедью, в которой призвал «всех наших братьев на трапезу любви и на путь свободы». Он также пожелал присутствующим наполнить «наши души, наши жизни, наши сердца живым Богом», и призвал верующих «не оставлять наши гнезда и очаги веры живых и святых предков».

По словам владыки, «всякий, кто имеет глаза, чтобы увидеть всех этих орлов и орлиц, собравшихся вокруг Христа и Пресвятой Богородицы, и у кого есть слух, чтобы услышать песню свободы, будет знать, как мудрецы, где родился Святой Младенец, где пела песня свободы, где находится пещера, где находится величайшая слава» этого и того мира.

Отмечается, что после богослужения у кафедрального собора Воскресения Христова состоялся Крестный ход до храма святого Георгия и обратно, в котором «приняли участие многие тысячи людей».

Участие столь большого количества черногорцев в Крестном ходе стало неприятной новостью для черногорских властей, которые надеялись при помощи закона отнять храмы у Сербской Православной Церкви.

Принять антицерковный закон, несмотря на многочисленные протесты, они смогли, однако реализовать его на практике будет очень тяжело. Каждый храм в Черногории теперь может стать горячей точкой, поскольку любая попытка отнять его у верующих получит серьёзный отпор. Об этом свидетельствует прошедший Крестный ход.





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Самоубийство — это смертный грех, который сразу ведёт человека в ад. Именно поэтому Церковь всегда предостерегала своих чад от данного греха. Самоубийц на Руси никогда не хоронили на общих кладбищах. Церковь не отпевала и не молилась о таковых. А любой случай самоубийства считался большой трагедией.

Однако, сегодня культ самоубийства искусственно культивируется в целом ряде европейских стран. Неизлечимо больным людям и просто старикам предлагают «безболезненно попрощаться с жизнью» и «избавиться от страданий», а на самом деле отправляют их на вечные мучения в ад. При этом их убийства совершаются людьми в белых халатах, которых по-прежнему называют врачами.

В настоящее время Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершённых с «врачебной помощью». Эвтаназия практиковалась в Нидерландах ещё задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона о «врачебном самоубийстве». Суды регулярно принимали решения в пользу «докторов», делавших пациентам смертельные инъекции. В середине 90-х эвтаназию стали делать даже психически больным пациентам по их просьбе.

В 2002 году закон об эвтаназии был принят. Страна сразу оказалась впереди планеты всей — такого либерального подхода к самоубийствам до сих пор нет ни в одном государстве. Эвтаназию может требовать для себя любой гражданин страны, если ему или ей исполнилось 12 лет. Если пациенту от 16 до 18 лет, его родители будут поставлены в известность о его решении, но их мнение ни на что не повлияет. До 16 лет требуется разрешение родителей на процедуру.

В отличие от других стран, практикующих эвтаназию, в Нидерландах её применяют не только к смертельно больным людям, действительно испытывающим невыносимые боли. Поводом к убийству могут стать любые неопределенные «физические или психологические страдания» — определение их степени целиком зависит от врача и пациента. Кроме того, эвтаназии могут быть подвергнуты психически больные люди — даже если их диагноз предполагает, что они не полностью осознают, что делают. Эвтаназия практически бесплатна — её стоимость входит в стандартную медицинскую страховку, которая есть у каждого голландца.

Закон снимает с медиков практически всякую ответственность за смерть пациента. С 2002 года не было ни одного случая уголовного преследования доктора за эвтаназию. Тысячи врачей по всей стране убивают пациентов, не задумываясь о том, что их ждёт на Страшном суде.

За последние годы самоубийства в Нидерландах быстро распространились. Нидерланды стали мировой столицей «туризма» с целью эвтаназии, перехватив лидерство в этой области у Швейцарии. Сами голландцы в массовом порядке стали составлять завещания, в которых требовали, чтобы в случае, если они заболеют Альцгеймером или деменцией и перестанут осознавать происходящее, родственники обеспечили бы им убийство при помощи «врачей».

Главными сторонниками эвтаназии и её массового внедрения стали люди, принадлежащие к самым состоятельным слоям общества. В данном случае подтвердилась ещё одна евангельская истина: «Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:23−24).

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