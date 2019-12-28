Россия и Украина договорились об условиях соглашения по транзиту газа. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Лукашенко откровенно признался, что Россия и Белоруссия никогда не объединятся. Украинцы против переноса Рождества с 7 января на 25 декабря

20 декабря 2019 года Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Как сообщил присутствовавший на переговорах вице-премьер России Дмитрий Козак, срок нового контракта по газу — пять лет.

Минимальный объём прокачки газа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 год.

Кроме того, Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу: судебных исков и споров больше не будет, и все предыдущие иски будут отозваны. Частью контракта по газу должна также стать выплата «Газпромом» Киеву 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Украина в свою очередь отменит решение Монопольного комитета о взыскании с «Газпрома» 7 млрд долларов.

Прямых поставок российского газа на Украину протокол не предусматривает, там содержится лишь упоминание о возможности провести по этому поводу новые переговоры. При этом российские СМИ уже сообщили, что пять неназванных украинских компаний на днях подписали с «Газпромом» прямые контракты на поставку российского газа.

Характерно, что в рамках соглашения «Нафтогаз Украины» выступит компанией-организатором транзита российского газа, то есть «Газпром» по сути наймёт «Нафтогаз» для транзита. За это он будет платить украинской компании определённую сумму в год, а все остальные сложности будет решать уже сам «Нафтогаз».

Причём в российском правительстве заявили, что сумма выплаты «Нафтогазу» будет неизменной на все 5 лет, и поэтому Москву совершенно не интересует, какой тариф на транзит будет выставлять Украина, поскольку платить за это будет «Нафтогаз». При этом тариф всё равно должен быть привязан к рыночной цене в Европе.

Любопытно, что в «Нафтогазе» уже заявили, что также не хотят в полной мере нести риски по транзиту российского газа (видимо, украинские газовики опасаются непредсказуемых украинских чиновников, которые могут завысить тарифы и оставить компанию ни с чем) и хотели бы нанять на роль транзитёра российского газа по территории Украины какую-нибудь европейскую компанию.

Об этом на этой неделе заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, из-за отсутствия такого посредника едва не сорвались переговоры. В то же время Витренко надеется, что транспортёра-таки найдут. «Мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от „Газпрома“ в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и Украине по цене, которая ниже европейской цены плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», — отметил он.

Стремление «Нафтогаза» вполне понятно. Случись вдруг какие-то проблемы с российским газом на территории Украины (будь то воровство или действия националистов по перекрытию трубы), то все претензии Европа отныне обратит не к «Газпрому», а к «Нафтогазу». А потому лучше бы, чтобы транзитёром была европейская компания, к которой украинским националистам, да и чиновникам «работать» будет сложнее.

Правда, пока ни одна европейская компания не хочет быть подрядчиком у «Нафтогаза» и не исключено, что эту роль всё же придётся исполнять самой украинской компании, которая, как ни странно, станет своего рода продолжением российского «Газпрома» на Украине.





+ + +

В «Нафтогазе» Украины подтвердили, что российский «Газпром» выполнил первую часть своих обязательств в рамках достигнутой газовой сделки от 20 декабря 2019 года и 28 декабря перевёл Украине 2,9 млрд долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража.

Представители украинской компании добавили, что, по их подсчётам, суммарно по результатам транзитного арбитража она получила от «Газпрома» $ 5 млрд. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $ 2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен „Газпромом“ в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году", — говорится в заявлении.

«Сегодняшний платеж „Газпрома“ включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $ 2,56 млрд, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018», — сообщила украинская компания.

«Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017−2018 годов и её намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины», — отмечается в заявлении. «Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020», — добавляет «Нафтогаз».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале в пятницу также подтвердил получение платежа «Газпрома» и назвал это «ещё одной победой» для Украины.

Тем временем, в «Газпроме» указывают, что соглашение предусматривает отказ Украины от новых претензий и отзыв всех прежних исков. В связи с этим «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому также будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, которые по сегодняшнему курсу составляют около $ 7,4 млрд.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009—2015 годах на 86 млрд гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 млрд гривен. Украина начала процесс взыскания активов «Газпрома» в стране в 2017 году. «Газпром» при этом принял решение оспаривать в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению ареста на активы холдинга на Украине и их принудительной продаже. Слушания по арбитражному разбирательству были назначены на июнь 2021 года в Женеве.

Таким образом, пойдя на мировую и выплатив Киеву 2,9 млрд долларов, «Газпром» получил в ответ со стороны Украины отказ на взыскание 7,4 млрд долларов. И хотя данный штраф вызывает большие вопросы и мог быть обжалован в международных судах, в российской компании уже убедились, что судебные тяжбы на Европе в настоящее время очень рискованны. Европейские суды в последнее время нередко принимают малообоснованные и политизированные решения.





+ + +

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сам того не подозревая, в эфире «Эхо Москвы» озвучил универсальный рецепт решения всех проблем между Россией, Украиной и Белоруссией.

Отвечая на вопрос о том, почему Белоруссия не может вступить в состав России, глава Минска применил риторический приём и ответил, что это возможно, но только если Россия вступит в состав Белоруссии.

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси», — смеясь, сказал Лукашенко.

«А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» — продолжил белорусский президент.

Таким образом, Лукашенко невольно подтвердил, что все разговоры о суверенитете и ссылки на народ в вопросе государственной независимости со стороны белорусских и украинских властей — в реальности это просто слова, а действительная интеграция России, Белоруссии и Украины наталкивается лишь на эгоистичные интересы местных властных элит, которые не хотят терять свою власть.

Если бы Владимир Путин в качестве своего приемника назвал имя Зеленского или Лукашенко и предложил украинской или белорусской элите переехать в Кремль, нет никаких сомнений, что они тут же бы согласились, и объединение России, Украины и Белоруссии стало бы фактом. Однако, пока эти трое сидят порознь в Москве, Киеве и Минске, никакого объединения быть не может.





+ + +

Украинские раскольники, среди которых оказалось немало сторонников перехода на новоюлианский календарь, осеклись и отказались от совершения рождественских служб 25 декабря (а таковые планировалось провести в некоторых епархиях «ПЦУ» в качестве эксперимента), когда узнали, что 64% украинцев не желают менять своих церковных традиций.

Лишь каждый четвёртый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан — против этого, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 5−8 декабря.

Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, 4% затруднились ответить.

При этом в опросе участвовали далеко нецерковные люди, но даже они не хотят ничего менять.

Характерно, что больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе Украины: 43% поддерживают и почти столько же — нет. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре «за» — 23% и «против» — 66%, на юге — 15% и 74% соответственно, на востоке — 14% и 74%.

Аудиторией проведенного опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность — 2 тыс. респондентов.

Русская линия