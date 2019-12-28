Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Св. Синод РПЦ принял решение не поминать Патриарха Александрийского за Божественной литургией. Парламент Черногории принял антицерковный закон по изъятию храмов Сербской Церкви. Путин вспомнил о польском антисемитизме, отвечая на заявления Варшавы. США выгнали швейцарцев из проекта «Северный поток-2». Израильские археологи заявили, что нашли храм, где хранился Ковчег Завета

26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был рассмотрен вопрос о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине.

Как известно, 8 ноября 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу украинской раскольнической группы и официально объявил о признании им этой неканонической структуры.

В связи с этим Синод Русской Православной Церкви постановил:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками.

2. Подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября — 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев.

3. Отметить, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7−9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично.

4. Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

5. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

6. Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле.

7. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской Православной Церкви в Каире.

8. Вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.





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Парламент Черногории, несмотря на массовые протесты по всей стране, большинством голосов принял новый закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви, проголосовал 45 депутатов из 81. Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. Таким образом, документ был принят простым большинством голосов.

Депутаты от оппозиционного «Демократического фронта» ранее потребовали доработки текста в диалоге с Сербской Православной Церковью. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект. После этого оппозиция заявила, что не позволит провести голосование по документу. В зал заседаний полетел баллончик со слезоточивым газом, а после этого началась массовая потасовка.

Полиция задержала всех депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней. После этого депутаты правящей коалиции провели голосование по каждой из предложенных Сербской Церковью поправок к законопроекту, отвергнув все 117 замечаний. Затем было назначено рассмотрение всего законопроекта, который в итоге был принят.

В ряде городов Черногории прошли массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции прошли в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Были задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий уже заявил о создании особых комитетов по защите святынь при каждом храме Сербской Православной Церкви в Черногории. Это заявление он сделал перед верующими в Подгорице в ходе акции протеста в пятницу.

«Будут сформированы местные комитеты по защите церквей, монастырей и святынь Сербской Православной Церкви», — цитирует иерарха портал Vijesti. Владыка Иоаникий также призвал своих сторонников «мирно разойтись», отметив, что Церковь никого «не призывала выходить на улицы».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую Православную Церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для раскольничьей «черногорской церкви» по примеру Украины. Новый закон предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.





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Президент США Дональд Трамп в своей политической риторике уделяет большое внимание еврейской тематике. Заигрывая с евреями и потакая действия Израиля, глава Белого дома нашёл в них влиятельного союзника, ведь о силе еврейского лобби по всему миру говорить излишне.

Максимально хорошие отношения с евреями и Израилем старается сохранять и президент России Владимир Путин, который при всём антогонизме с США вторит Трампу в еврейском вопросе. В Кремле справедливо считают, что ссориться с еврейским лобби — это самое последнее дело в мировой политике.

Надо признать, что Дональд Трамп в последнее время преподнёс Израилю очень много подарков: он признал Иерусалим столицей еврейского государства, перенёс туда американское посольство; признал суверенитет евреев над захваченными ими у Сирии Голанскими высотами и т. д. Ничем подобным президент Путин похвастать не может. И поэтому когда иудеи во всём мире вновь начали отмечать Хануку, глава Кремля решил произнести речь, которая не может не понравиться евреям, будь то иудей или совершенно светский человек. При этом весь спич Путин направил в адрес польских властей, которые на днях обвинили СССР в нападении на Польское государство и фактическом начале Второй мировой войны в 1939 году.

24 декабря 2019 года во расширенной коллегии Министерства обороны РФ Владимир Путин неожиданно разразился недипломатической лексикой, оценивая личность посла Польши 1930-х годов, поддержавшего в своё время инициативу Гитлера выслать всех евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — жёстко заявил Путин, комментируя дневниковую запись польского посла. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить ему памятник в Варшаве.

Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражён способом решения «еврейского вопроса» в Польше. «Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос», — сказал президент. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

«Вы представляете, 1938 год — выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!», — возмутился Путин.

Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: «Когда я его услышал. я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».

Президент заметил, что такой ответ был явно сделан в расчёте на поощрение. «Так бы просто не стал писать», — подчеркнул Путин. При этом он подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому «испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».

Глава государства отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. «Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил», — подытожил Путин.

Что ж, надо отдать должное риторическому приёму главы России. С одной стороны он сделал заявление, весьма приятное уху любого еврея, а с другой указал место полякам. Отвечать на такие заявления Варшаве теперь явно не с руки, поскольку вся эта история приобретает совсем другое звучание. Тем не менее, такие приёмы вряд ли убедят европейцев в том, что поляки не правы, ведь в Европе считают, что Германия и СССР сначала действовали заодно, а лишь потом у них возник антогонизм.





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Президент США Дональд Трамп на фоне импичмента, вынесенного ему со стороны демократов в Палате представителей, не стал медлить с введением санкцией против европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», и срочно подписал закон, который заставил европейцев свернуть своё участие в реализации проекта. Говорят, на такие меры глава Белого дома пошёл, чтобы задобрить республиканцев, которые теперь будут рассматривать дело об импичменте в сенате. Но каковы бы не были причины его решения, США в данном случае показали себя как «хозяева Европы» и нанесли серьёзный удар не столько по России, сколько по Германии.

Впрочем, сорвать реализацию «Северного потока-2» им не удалось, они смогли лишь отсрочить реализацию проекта. В Берлине занимают принципиальную позицию по этому вопросу и делают всё, чтобы помочь «Газпрому» достроить трубу.

Так, Германия разрешила российской компании, которая из-за ухода швейцарского трубоукладчика Allseas не успевает проложить газопровод до конца года, продолжить строительство в зимние месяцы. Разрешение будет действовать до мая. На летний период (с мая по сентябрь) у оператора проекта Nord Stream 2 AG, в случае необходимости, также уже есть разрешение на работы.

В настоящее время труба готова на 93%, и осталось достроить 160 км из 2460 км маршрута. В Nord Stream 2 AG пояснили, что «продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию».

В правительстве России уверены, что никакой катастрофы с окончанием строительства нет, просто оно затянется на несколько месяцев.

Комментируя санкции США, премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря отметил, что газопровод будет достроен. «У „Газпрома“ есть альтернативные варианты, как это всё проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдёт, но ничего страшного», — сказал он, отметив, что «никакой катастрофы нет», особенно с учётом того, что Москва договорилась с Киевом о транзите газа через Украину.





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Несмотря на светский характер еврейского государства, власти Израиля продолжают активно работать в направлении будущего восстановления иудейского Третьего храма. С этой целью еврейские археологи ведут на Святой Земле всевозможные раскопки, хотя против подобных работ выступают представители ООН и ЮНЕСКО.

23 декабря 2019 года представители Тель-Авивского университета сообщили, что при проведении раскопок недалеко от современного города Бейт-Шемеш в Израиле они обнаружили 3100-летний храм, в котором, предположительно, хранился Ковчег Завета.

Находка была сделана примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима. Предполагаемый храм располагался на окраине древнего поселения. В центре этого здания был обнаружен большой плоский камень.

Именно он дал еврейским археологам основания предположить, что в этом храме мог храниться Ковчег Завета. Согласно Библии, Ковчег стоял на большом камне, вернее, на четырёхугольном каменном столе. Найденный в Бейт-Шемеш камень имеет следы обработки и обладает правильной четырехугольной формой.

Сам храм датирован XII веком до Р.Х. На то, что это было именно культовое сооружение, указывают более мощные по сравнению с жилыми домами стены и его местоположение — здание стояло в стороне от домов. Кроме того, вход в него был обращён к восходящему солнцу.

Также еврейские археологи обнаружили два больших круглых камня с вырезанными в них желобами. Возможно, они использовались для жертвоприношений. Найденные здесь же фрагменты костей животных, керамики и чаш свидетельствуют о том, что в этом месте проводились ритуалы.

«Храм впоследствии был разграблен и вскоре после этого его превратили в загон для животных, — говорит руководитель исследовательского проекта доктор Цви Ледерман из Тель-Авивского университета. — Для меня это акт враждебности, преднамеренное осквернение святого места».

Осквернить храм могли филистимляне, чье поселение Тель-Баташ было расположено всего в семи километрах от храма.

О том, где в настоящее время находится сам Ковчег Завета, среди еврейских археологов ведутся постоянные споры, из которых ясно, что его точное местонахождение неизвестно. Существует, впрочем, мнение, что Ковчег давно найден и сохраняется еврейскими властями в тайне до восстановления Третьего храма. Однако, вряд ли они стали бы утаивать такую информацию.

Русская линия