Святейший Патриарх Кирилл выступил с критикой закона «о семейном насилии». Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Новочеркасску могут вернуть Никольскую площадь. В Чебоксарах торжественно памятник Царю Ивану Грозному

22 декабря 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в храме праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове г. Москвы вновь прокомментировал дискуссию, которая ведётся в стране в связи с рассмотрением законопроектов о профилактике семейно-бытового насилия.

Заявление Его Святейшество оказалось созвучно позиции Патриаршей комиссии по семейным делам, в которой обратили внимание на опыт зарубежных стран, которые показывает, что подобные законы «едва ли способны предотвратить преступные действия, одновременно приводя к массовому нарушению прав невиновных, законопослушных граждан».

«Кто-то выступает в поддержку законопроектов в той форме, в которой они опубликованы, кто-то требует внести в них изменения, — сказал, в частности, Святейший Владыка. — Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, — было бы в наших семьях насилие? Да никогда!»

«Никаким законом невозможно остановить преступника, — констатировал Патриарх Кирилл. — У нас этих законов — тьма тьмущая, а преступники заполняют тюрьмы, хотя едва ли не каждый из них знает закон лучше, чем любой добропорядочный гражданин. Закон не удерживает человека от совершения преступлений, это доказано. А что удерживает? Человека может остановить совесть, любовь к жене, детям. Но эти факторы определяются не законодательством, о котором люди мало что знают, а нравственным состоянием».

«Именно поэтому на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть Церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон. Как сказано в Слове Божием, люди естеством законное творят (см. Рим. 2:14), то есть без всяких законов, но по совести, по идеалам, сложившимся в их сознании», — подчеркнул Предстоятель.

«Вот на что должна быть направлена подлинная профилактика семейного насилия. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы. Ваше присутствие может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями, ведь мы ещё не исчерпали до конца тот великий потенциал, который Бог нам даёт действием Своей благодати», — убежден Святейший Владыка.

«Не вторгаясь в государственные дела, мы обязаны сказать, что является самым важным в деле преодоления семейного и всякого другого насилия, всякой человеческой неправды. Пусть Господь помогает укреплять веру в нашем народе, чтобы становилось немыслимым не только семейное, но и всякое иное насилие над человеком», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.





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23 декабря 2019 года в Крыму состоялось торжественное открытие второй очереди Крымского моста — вслед за мостом для автолюбителей в строй был запущен мостовой переход для железнодорожного транспорта. Открыл новое сооружение президент России Владимир Путин.

Глава Российского государства отправился по железной дороге на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.

В поездке Путина сопровождали рабочие-мостовики. Войдя в состав, Путин направился в кабину машиниста и некоторое время пути провёл в ней. После этого президент перешёл в один из вагонов, где пообщался с рабочими, которые были заняты на строительстве моста.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки.

Строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив официально завершилось 18 декабря 2019 года. Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет Крымская железная дорога (КЖД).

Первый пассажирский поезд пересечёт Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоится в 14:00 мск 23 декабря с Московского вокзала, в пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут.





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23 декабря 2019 года Комиссия по топонимике при архитектуре Новочеркасска проголосовала за возвращение городской площади Левски её исторического названия «Никольская».

До революции данная площадь была названа в честь Никольского собора, закрытого большевиками в 1935 и разобранного в 1939 году. В 2019 году на месте бывшего храма закончилось строительство часовни, и в ознаменование этого события было предложено вернуть площади историческое название.

Нынешнее название площади связано с именем Васила Левски — болгарского участника народно-освободительного движения XIX века, национального героя Болгарии, известного как «апостол свободы», выступавший против турецкого ига. В честь него назван болгарский город Левски, который в 2013 году стал городом-побратимом Новочеркасска.

Переименование площади Левски инициировано местным духовенством. На комиссии его представлял благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский и другие священнослужители. Идею также поддержало казачество. На обсуждение прибыл атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко.

Из всех членов Комиссии по топонимике против переименования проголосовал только один — депутат гордумы Андрей Карабедов. Таким образом, решение было принято практически единогласно.

Теперь окончательное слово за депутатами местной городской думы. Однако, рассмотреть этот вопрос они смогут уже только в 2020 году.





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26 декабря 2019 года в городе Чебоксары в парке имени Константина Иванова у Московской набережной реки Волга торжественно открыли памятник первому русскому царю Ивану Васильевичу IV Грозному. Открытие памятника работы скульптора Игоря Кондратича прошла в рамках празднования 550-летия города Чебоксары.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков; секретарь Чебоксарской епархии настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов; благочинный городского округа, настоятель Введенского кафедрального собора г. Чебоксары протоиерей Вениамин Пегасов; декан исторического факультета Чувашского государственного университета г. Чебоксары Олег Широков, студенты и горожане.

Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным.

Это третий в России памятник русскому царю — первый был открыт в Орле три года назад, второй — в начале декабря в Александрове Владимирской области.

В своей речи во время открытия памятника владыка Варнава напомнил, что Царь Иван Горозный имеет прямое отношение к основанию города-крепости Чебоксары.

Действительно, существуют исторические документы, свидетельствующие об этом факте.

26 мая 1555 года архиепископ Казанский и Свияжский Гурий, по царскому указу, со своими спутниками архимандритами Германом и Варсонофием отправился из Москвы в Казань. Путь его лежал по рекам Москва, Ока и Волга, а цели были миссионерские христианизация народов Поволжья. По расчетам чебоксарского краеведа И.М. Барсова (протоиерей Иоанн Барсов, настоятель Введенского кафедрального собора в 1901—1910 годах), 2 августа (по новому стилю) святитель Гурий подплыл к Чебоксарам.

Собственно, в те годы это была русская военная база, основанная на месте нынешней столицы Чувашии в 1552 г. накануне взятия Казани войсками Ивана IV Грозного. Первыми чебоксарцами были переселенцы из разных мест, которые по царскому указу обязаны были охранять эту базу. В то время территория, прилегающая к Волге, была лесистой, а речка Чебоксарка — полноводной, и суда могли подойти прямо к нынешней Владимирской горке.

Архиепископ Гурий высадился на берег именно там, его встретили жители, он благословил их и отправился на Западный косогор. Здесь, на высоком берегу Волги, он поставил полотняную палатку на месте будущего собора и освятил место под строительство главного здания крепости-города Чебоксары. В руках владыки Гурия был образ Пресвятой Богородицы «Владимирская» — в то время самой почитаемой на Руси иконы. Она навсегда осталась в Чебоксарах и всегда считалась главной хранительницей города. И сегодня эта драгоценная для всех православных святыня находится на почетном месте в иконостасе Введенского кафедрального собора.

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