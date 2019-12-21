Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России…

Россия и Украина готовятся подписать новый транзитный контракт по газу на пять лет. В Трехсторонней контактной группе не смогли договориться о разведении сил на трёх новых участках на Донбассе и об обмене пленными. Верховный суд Украины защитил УПЦ от нападок украинского Минкульта. Святейшего Патриарха Кирилла вновь пригласили в Молдавию

Россия и Украина подписали на этой неделе в Минске протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

На этом завершились переговоры между Россией и Украиной по газовым вопросам в пятницу в Белоруссии. Они проходили с 15:30 мск за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса «Сябры».

Комментируя итоги переговоров, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что речь идёт о новом соглашении. «Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», — заявил Козак.

При этом гарантированные объёмы транзита составят 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров газа в 1920−24 годах, что является компромиссным решением. «Объёмы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — указал Козак.

Вице-премьер добавил, что переговоры завершились «вполне успешно» и стороны нашли взаимовыгодные решения для России, Украины и европейских потребителей. В рамках этих решений «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов (согласно решению Стокгольмского арбитража). Украина, в свою очередь, отзовёт все прочие иски, а также закроет вопрос со штрафом Антимонопольного комитета Украины в 7 млрд долларов, который был наложен на «Газпром» украинскими властями.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между „Газпромом“ и „Нафтогазом“, и между правительством Украины и российским „Газпромом“», — резюмировал Козак.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин 20 декабря заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. Глава государства отметил, что условия документа должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков.

О том, на каких условиях будет подписан новый контракт станет известно в ближайшие дни.





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То немногое, о чём смогли договориться в ходе «нормадской четвёрки» президенты России, Украины, Франции и Германии в Париже, судя по всему, будет благополучно похоронено во время заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске.

18 декабря 2019 года представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не смогли договориться о разведении сил на трёх новых участках линии соприкосновения и об обмене пленными. Таким образом, стороны не смогли продвинуться в выполнении мер, согласованных на парижском саммите в «нормандском формате».

О том, что стороны не смогли договориться, журналистам после заседания сообщила представительница ДНР в ТКГ Наталья Никонорова.

Заседание ТКГ — первое после состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» и последнее в этом году — продолжалось до позднего вечера и завершилось провалом.

Как уточнила Никонорова, украинская сторона не представила своих предложений по участкам. Соответственно обсуждать было нечего, добавила представительница Донецка.

Кроме того, не был согласован и обмен удерживаемыми лицами, поскольку власти Украины не осуществили так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

В принятом в столице Франции итоговом документе обмен и разведение сил указаны в числе мер, которые незамедлительно следует принять для стабилизации ситуации в зоне конфликта. Среди других перечисленных мер — прекращение огня, разминирование, а также обустройство новых пунктов перехода вдоль линии соприкосновения.

Однако, даже по перемирию принять решение также не вышло. Стороны лишь констатировали приверженность заявлению о прекращении огня от 17 июля этого года.





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Верховный суд Украины разрешил Украинской Православной Церкви, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, сохранить своё название. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта о переименовании УПЦ. Об этом «Главкому» сообщил управляющий делами УПЦ, постоянный член Священного Синода УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили просьбу Предстоятеля УПЦ и главы Киевской митрополии митрополита Онуфрия о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые находятся в составе Киевской митрополии УПЦ. Кстати, часть из них находится на территориях Донбасса и Крыма.

«Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и её структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд», — говорится в постановлении Верховного суда.

Отмечается, что Киевская митрополия УПЦ добивается в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года № 37 «Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».





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Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз пригласил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Молдавию с Первосвятительским визитом.

«В ходе рабочего визита в Москву провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия», — сообщил он на своей странице в «Фейсбуке».

Игорь Додон поздравил Патриарха Кирилла с праздником Святителя Николая Чудотворца и пригласил Его Святейшество посетить Молдавию в наступающем году.

«Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе», — подчеркнул Додон.

Патриарх Кирилл планировал приехать с визитом в Молдавию и в октябре прошлого года. Кроме Кишинева, в программу визита было включено посещение Гагаузской автономии на юге Молдавии и крупнейшего после Кишинёва города Бельцы на севере республики. Однако из-за сложной ситуации в межправославных отношениях визит был отменён за несколько дней до его начала.

Русская линия