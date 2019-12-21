Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.

По первой статье «за» проголосовали 230 человек, «против» — 197, один воздержался. По второй статье «за» было 229 депутатов, против — 198, один парламентарий вновь воздержался. Далее рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент главе государства.

Сам Трамп назвал процедуру отстранения его от должности, инициированную демократами, их «политическим самоубийством». «Вы видели мои рейтинги? <…> Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», — заявил президент на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38 процентов в октябре до 43 процентов.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате. В связи с этим он настаивает на скорейшей передаче дела из Палаты представителей в Сенат, что для демократов стало неприятной новостью.

Дело в том, что американские демократы надеялись как можно дольше разыгрывать карту импичмента против Трампа и на этой волне планировали выйти на выборы. Однако, в реальности может оказаться, что, инициировав этот процесс, они проиграют, ведь в Сенате у Трампа большинство, а разговор там пойдёт не о Трампе, а о злоупотреблениях лидера демократов Байдена на Украине.

Как известно, Президента США обвиняли в том, что он якобы давил на украинские власти, чтобы те начали расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена по подозрению в коррупции. На Украине активно работал сын Байдена, и поэтому в Белом доме заподозрили, что здесь что-то неладно. Теперь Трамп намерен разыграть эту карту в Сенате, и победа демократов может оказаться пирровой.

«Причина, по которой демократы не хотят передать статьи импичмента в Сенат, в том, что они не хотят, чтобы под присягой свидетельствовал коррумпированный политик Адам Шифф, они не хотят также, чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!» — написал Трамп в Twitter, дав понять, что не собирается сдаваться и сделает всё, чтобы дать жёсткий ответ демократам.





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Иерусалимский Патриарх Феофил III призвал провести Всеправославное совещание Предстоятелей Поместных Православных Церкви в Иордании в феврале 2020 года. Об этом сообщил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Действительно, в предложениях Иерусалимского Патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», — сказал отец Николай.

На вопрос о том, есть ли данные, что это собрание всеправославного масштаба реально состоится, представитель Русской Православной Церкви заявил, что в Москве будут «смотреть, какая будет реакция».

В ноябре этого года Иерусалимский Патриарх Феофил предложил созвать совещание Предстоятелей Церквей по ситуации в православном мире после решения Патриарха Варфоломея признать раскольников и созданную ими так называемую «Православную церковь Украины».

В Московском Патриархате поддержали это предложение, заявив, что «альтернативы началу прямого диалога нет». Однако, до сих пор неизвестна реакция других Поместных Православных Церквей на инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила.





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Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом в интервью кипрской газете «Политис» в резкой форме раскритиковал митрополитов Лимассольского, Киккского и Тамасосского, которые выступили с критикой в адрес Фанара, а также обвинил в учинении раскола в мировом Православии не Константинопольского Патриарха Варфоломея, а Святейшего Патриарха Кирилла.

«Во время заседания Синода я сказал, что мы будем занимать нейтральную позицию, ни в пользу Москвы, ни в пользу Константинополя, — подчеркнул Архиепископ. — Я хочу, чтобы мы оставались нейтральными, чтобы иметь возможность помочь. Им обоим (Патриарху Варфоломею и Патриарху Кириллу — РЛ) нужна помощь. Они эгоистичны и едва ли смогут сами помириться. <…> Поэтому я всем клирикам сказал не выступать с заявлениями. Сидите смирно, потому что заявления, которые касаются Церкви, которая бессмертна, в случае их ошибочности останутся навсегда. <…> Зря выступали и митрополит Киккский, и митрополит Тамасосский, и митрополит Лимассольский. Братья, ну сидите смирно. Раз Синод принял решение, уважайте его».

«Хотя Святейший Синод был созван и принял решение по вопросу украинской автокефалии оставаться нейтральными, теперь они (кипрский митрополиты — РЛ) организуют конференцию с русскими и говорят на конференции, занимая позицию против Вселенского Патриархата. Это просто невероятно. Ну что ж, Священный Синод уже принял решение. Уважайте это решение. Они даже не стыдятся этого. Самое простое — наказать и сделать им выговор», — заявил Предстоятель Кипрской Церкви.

При этом Архиепископ Кипрский Хризостом обвинил в учинении раскола в мировом Православии не Константинопольского Патриарха Варфоломея, который признал украинских раскольников, а Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, назвав его действиям неприемлемыми, поскольку он отказался поминать Патриарха Варфоломея, Архиепископа Афинского и Патриарха Александрийского.

«Он прислал людей, чтобы сказать мне, что он хочет, чтобы я был рядом с ним. И я ответил: „я не поддерживаю то, что вы делаете“. Мы перестаём поминать только тех, кто отступает от православной веры, и я спрашиваю вас: „разве Вселенский Патриарх, Архиепископ Афинский и Патриарх Александрийский еретики, чтобы вы перестали их поминать?“. Это просто невозможно. Вы имеете право жаловаться, что они не должны действовать таким образом. У вас есть право не соглашаться, говорить, что они неправы. Да, вы имеете право так говорить. А как на счёт того, чтобы прекратить поминать их или сослужить им? Мы только с еретиками не сотрудничаем. Ваше поведение неприемлемо», — заявил Архиепископ Хризостом.

«Всё идёт к расколу. А раскол — это величайший грех. Я этого не понимаю. Он (Патриарх Кирилл) хочет быть первым. Я сказал ему, что ты никогда не будешь первым. За последние 17 веков Константинопольский Патриарх был установлен как первый среди всех восточно-православных Предстоятелей. Точка. Мы не должны закрывать на это глаза. Вы должны это понять. Но эгоизм не даёт ему ясно видеть», — сказал Предстоятель Кипрской Церкви.

Таким образом, становится совершенно ясно, что Архиепископ Кипрский Хризостом очень близок к тому, чтобы признать украинских раскольников, и хотя Предстоятель Кипрской Церкви заявляет о своей нейтральной позиции, на самом деле он всецело разделяет действия Константинопольского Патриархата, которого по сути уже признал «восточным папой Римским». Единственно, что беспокоит Кипрского Архиепископа, это позиция целого ряда авторитетных кипрских архипастырей, которые выступают категорически против признания раскольников. Это, по всей видимости, и сдерживает владыку Хризостома, и вызывает у него такое неподдельное раздражение.





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Иерусалимский окружной суд удовлетворил обращение Иерусалимского Патриархата о проведении нового судебного процесса по рассмотрению законности сделки, в рамках которой права на два здания в Старом городе Иерусалима перешли в руки иудейской организации «Атерет Коаним».

Решение было принято в одностороннем порядке, поскольку представители компаний, через которые «Атерет Коаним» проводила сделку, в суд не явились.

Речь идет о длящейся уже 15 лет судебной тяжбе между Иерусалимской Патриархией и компаниями, купившими у неё расположенные у Яффских ворот в Старом городе Иерусалима здания отелей.

Заключённая в 2004 году сделка привела к низложению Патриарха Иринея, место которого занял Патриарх Феофил, попытавшийся с тех пор добиться признания сделки недействительной.

Власти Израиля в течение нескольких лет отказывались признать легитимность интронизации Патриарха Феофила, в том числе — в связи с обращением Патриарха Иринея в израильский суд с требованием признать его смещение незаконным.

В июне 2019 года Верховный суд Израиля принял окончательное решение, признав сделку законной. Патриархия в ответ на это обратилась с просьбой о проведении нового процесса в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, основываясь на показаниях директора двух проданных отелей Теда Блюмфильда.

Русская линия