Глава России Владимир Путин, как и обещал, дал более развёрнутую оценку действий Ульянова-Ленина в истории России, и, отвечая на вопросы журналистов в ходе «прямой линии», заявил, что Ленин «был не государственным деятелем, а революционером», который по сути был разрушителем, а не созидателем.

«Наше государство было строго централизованным, унитарным. Ленин фактически предложил конфедерацию. Этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из страны. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания. Сразу возникли болевые точки. Две тысячи таких точек. Стоит отпустить на секунду — мало не покажется», — пояснил свою мысль Путин.

Он отметил, что «Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу». «И что получилось? В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине не имели отношения, были переданы Украине со странной формулировкой „для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине“. Это всё наследие государственного строительства Ленина. Они связали будущее страны со своей собственной партией. Как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна», — заявил президент России.

При этом, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время убрать труп разрушителя России из центра столицы, Владимир Путин повторил то, что твердят последние годы все российские чиновники, — этот вопрос «не нужно трогать». «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет», — сказал Путин.

По его словам, в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться», а идти вперед и «развиваться активно».





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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём докладе на Епархиальном собрании г. Москвы 20 декабря 2019 года обратил внимание на утверждения о том, что «сегодня миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения» и разъяснил свою позицию по отношению к предложениям «перевести всё богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения».

По мнению Его Святейшества «такие решения не принесут пользы». При этом Патриарх Кирилл указал, что «славянский язык органично изменялся на протяжении более чем десяти веков существования Русской Церкви».

«В последние годы Священный Синод неоднократно давал указание, чтобы при составлении новых богослужебных текстов на церковнославянском языке их авторы и редактирующая эти труды Синодальная богослужебная комиссия избегали малопонятных, архаичных грамматических или лексических конструкций. Более того, мы помним, что в 1909 году Святейший Правительствующий Синод одобрил издание отредактированных текстов Постной Триоди, подготовленных комиссией под председательством будущего Патриарха Сергия, а двумя годами позже благословил издание исправленной Цветной Триоди и продолжение работ комиссии по исправлению Октоиха и Миней (довести этот труд до конца не позволила революция)», — заявил Предстоятель.

«Однако главная сложность в понимании мирянами богослужебных текстов проистекает из самого их содержания, из высоты догматического учения, поэтических особенностей и насыщенности библейскими образами, которые непросто понять тем, кто обладает поверхностными знаниями о церковном учении и о библейской истории. Поэтому важнейшая задача для священников — это через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл православного богослужения. Эта учительная задача никак не отменяет необходимости устранять практические недостатки, такие как невнятность и поспешность в произнесении текстов и возгласов или, наоборот, утомительное для внимания затягивание и искусственная театральность, эмоциональность или вычурность; неправильная расстановка акцентов в текстах; неблагоприятная акустика храма, которую можно, как правило, исправить современными техническими средствами. Всё это не требует больших усилий при внимательном и ответственном отношении к богослужению, любви к нему. В сфере просвещения людей также есть достаточно много несложных способов помочь мирянам хотя бы на базовом уровне», — подчеркнул Святейший Владыка.

«В своём позапрошлогоднем докладе на епархиальном собрании я приводил пример того, как в некоторых храмах прихожанам раздают тексты праздничных, а иногда и воскресных богослужений, или хотя бы канонов, с параллельным русским текстом и подстрочным пояснением сложных мест. Такие тексты можно печатать недорого, в самом простом виде, без специальной верстки или цветного оформления. Пользу они приносят очень большую», — продолжил Предстоятель. По мнению Его Святейшества, «полезно на праздники и Великим постом читать после 6-й песни канона синаксарь или краткое житие святого на русском языке».

Святейший Патриарх проинформировал собравшихся: «В этом году я поручил комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам богослужения проработать проект составления сборника новой редакции назидательных текстов, читаемых во время богослужений. Пока эта работа ещё ведётся, но некоторые тексты можно найти в сети Интернет. Также полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой».

«Важно помнить, что здесь главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению», — особо отметил Святейший Владыка.





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13 декабря 2019 года, в праздник святого апостола Андрея Первозванного, в Москве состоялось награждение лауреатов Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность». Приветствие участникам церемонии направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Каждый год комитет, который выбирает лауреатов Международной премии „Вера и Верность“ оказывается в очень тяжёлом положении. Нужно выбрать всего несколько человек из огромного количества героических людей нашей большой страны. У нас так много героев, что просто нельзя выбрать», — признался председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Лауреатами премии в 2019 году стали:

— председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации генерал-полковник В.А. Шаманов — «За мужество и верное служение Отечеству»;

— наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий. Награда вручена «За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители»;

— основательница благотворительного фонда «Доброта», блокадница Г. И. Яковлева — «За жизненный подвиг милосердного служения ближним»;

— президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов — «За укрепление межнационального мира и согласия»;

— основатель компании «Дана Холдингс» Боголюб Карич — «За выдающийся вклад в укрепление дружбы сербского и русского народов»;

— основатель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» И.Л. Шпицберг — «За выдающийся вклад в создание системы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»;

— ученый-зоолог, биогеограф, телеведущий Н.Н. Дроздов — «За выдающиеся заслуги в деле изучения и сохранения окружающей среды, труд ученого и популяризатора науки»;

— актриса, народная артистка СССР И.М. Чурикова — «За воплощение вечных нравственных ценностей в образах, созданных на экране и на сцене».

«Когда мы впервые с супругой посетили Валаам и прошлись по скитам — это было зрелище угнетающее. А сегодня, когда приезжаешь на Валаам, испытываешь неподдельную радость. Конечно, это во многом создано трудами владыки, и братии, и ещё одно важное обстоятельство — главный колокол Валаама подарен Фондом Андрея Первозванного», — рассказал Владимир Якунин, вручая голубую ленту владыке Панкратию, сообщает официальный сайт ФАП.

«Одному человеку было бы не под силу сделать то, что сделано за 30 лет на Валааме», — рассказал епископ Панкратий. Владыка поблагодарил Фонд от лица всей братии монастыря и напомнил, что в этот же день празднуется 30-летие возрождения Валаамской обители и восстановления монашеской жизни на острове Валаам. «Я считаю, мы встречаем этот праздник не худшим образом: основные храмы и скиты, то есть основные наши святыни, уже восстановлены. Ещё многое предстоит сделать, но главное уже сделано», — отметил архипастырь.

Удивительным образом и другой лауреат 2019 года, Игорь Шпицберг, посвятил ровно 30 лет одному делу. Именно столько лет Игорь Леонидович борется за настоящее детство для детей с расстройствами аутистического спектра в центре реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».

«Огромное спасибо Фонду апостола Андрея Первозванного, совершенно волшебному фонду, который несёт веру, несёт радость, несёт счастье. Все проекты фонда, которые мы знаем, так или иначе обращены на людей. В том числе на людей, которые, как сейчас говорят, находятся в трудных жизненных ситуациях. К таким людям можно отнести и родителей детей с расстройствами аутистического спектра», — сказал Игорь Шпицберг.

Руководитель центра реабилитации рассказал, что свою награду он разделяет со всем сообществом родителей детей с РАС, потому что очень надеется на то, что их голоса будут слышны в обществе. «Наши родители борются за своих детей каждый миг, каждое мгновение своей жизни», — считает он. По словам Игоря Шпицберга в нашей стране происходя волшебные, чудесные изменения сейчас, особенно в сравнении с тем, как обстояли дела в сфере реабилитации 30 лет назад.

Телеведущий Николай Дроздов выразил благодарность Владимиру Якунину за всё, что делает Фонд Андрея Первозванного. «Я очень благодарен этому выдающемуся фонду, выдающемуся по его идеям, по его свершениям. Приношение Благодатного огня на Воскресение Христово в нашу страну — это, конечно, что-то удивительное. Я даже не мечтал, что встречусь с этими людьми вот так лично — здесь, на этой сцене», — сказал Николай Дроздов, получая наградные знаки из рук Владимира Якунина.

Следующим лауреатом премии «Вера и Верность» стал Боголюб Карич, один из трех братьев-основателей одноименного фонда. Крупнейшие предприниматели бывшей Югославии известны своей поддержкой совместных с Россией проектов и обширной благотворительной деятельностью. Боголюб Карич во время вручения ему премии говорил по-русски:

«Для меня и моей семьи это очень большая честь, награда и признание. Больше 20 лет мы с моей семьей занимаемся частным бизнесом. Мы родились в Косово — нас три брата и сестра, и мы выросли в Церкви. Когда у нас появились деньги, мы начали сразу помогать монастырям. Я передаю огромный привет моей маме, матушке Ангелине, ей исполнилось в этом году 100 лет», — рассказал о себе Боголюб Карич.

Завершился праздничный концерт ежегодным и традиционным исполнением «Прощания славянки», когда весь зал (а он был в этот вечер полным) подпевает стоя.





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Российские власти заявили об официальном завершении строительства моста через Керченский пролив. На самом высоком уровне официально подтверждена технологическая готовность объекта.

«Контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял руководитель Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин», — говорится в заявлении Ростехнадзора.

После окончания всех проверок Ростехнадзор выдал заключение о том, что объект построен и соответствует проектной документации. Документы получил заказчик — ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее в этот же день открытие железнодорожной части Крымского моста в Кремле назвали главным событием 2019 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнётся следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Автодорога была сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

Многие сомневались в том, что на фоне санкций Россия сможет своими силами построить столь грандиозное сооружение. Но в настоящее время проект закончен, что не может не радовать. Слава Богу, Крымский мост не превратился в долгострой, как это было со строительством стадиона в Санкт-Петербурге. И в данном случае следует признать, что российские строители за последние годы достигли большого профессионализма.

Русская линия