На Украине заявили, что намерены изменить Минские соглашения. Болгарский Патриарх Неофит выразил поддержку УПЦ. В 2019 году состоялось 150 судебных процессов и открыто 250 уголовных производств относительно нарушений прав верующих канонической Церкви

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под серьёзным давлением во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Причём он чувствовал это давление, как со стороны внутриполитической оппозиции в лице украинских националистов на Украине, так и со стороны своих союзников в лице президента Франции Макрона и канцлерин Германии Меркель.

Для украинской делегации было важно вернуться из Франции на Украину без какой-либо «зрады», а потому ни на какие серьёзные шаги в сторону мира украинские переговорщики идти не стали. В итоге они вернулись в Киев, как «победители», и утёрли нос оппозиции в лице Порошенко и Тимошенко, заранее обвинявших их в сдаче Донбасса.

В то же время на европейском поле Зеленский серьёзно проиграл, и с этим Киеву придётся что-то делать. Состоявшиеся переговоры показали, что у европейских союзников Украины уже кончается терпение, и они требуют от Киева не просто слов о мире, а конкретных дел. Об этом, как сообщают СМИ, всё время говорила на переговорах Ангела Меркель.

В качестве первой встречи с Зеленским в «нормандском формате» Меркель и Макрон были готовы потерпеть топтание на месте, однако через четыре месяца, когда запланирована очередная встреча, они будут куда более настойчивы.

Видимо, поэтому в Киеве решили заранее подготовиться к этой настойчивости, и представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявил, что «Украина подготовит план изменений в Минские договоренности перед следующей «нормандией». Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

«Мы точно напишем эти предложения (до следующей „нормандской встречи“ — ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, .. можно сделать до марта», — рассказал Резников. Представитель Украины на переговорах в Минске убеждён, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы «они сработали».

В ответ на это российский представитель на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что слова о возможных изменениях в документе «носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе». «Вновь подчеркну: никаких изменений в Минских договоренностях не будет, и быть не может. Вся работа и контактной группы, и „нормандского формата“ направлена на их выполнение», — сказал он и назвал Минские соглашения нерушимыми.

«Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было чётко подтверждено на недавнем «парижском саммите», — добавил он. По словам Грызлова, заявления о пересмотре «приносят Украине только вред». И с этим утверждением нельзя не согласиться.

В Париже и Берлине пока никак не отреагировали на подобные высказывания украинских представителей, однако заранее понятно, что ни Макрона, ни Меркель отмена или пересмотр Минских соглашений устроить не может. Но такая постановка вопроса даёт Зеленскому возможность в будущем оттянуть или вообще заблокировать переговоры в «нормандском формате».





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9 декабря 2019 года митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, который по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия находится с визитом в Болгарии, встретился со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом.

Во встрече с болгарской стороны также приняли участие: секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим, секретарь Софийской митрополии епископ Билоградчишский Поликарп и сотрудники Патриархии.

Во время встречи речь шла о ситуации в мировом Православии. Митрополит Никодим передал Предстоятелю Болгарской Православной Церкви поклон от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В ответ Святейший Патриарх Неофит заявил, что знаком с реальной ситуацией относительно состояния Православия на Украине и просил передать слова приветствия и поддержки Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере.

Ранее, 6 декабря владыка Никодим сослужил митрополиту Ловечскому Гавриилу за Божественной литургией в храме свт. Николая Мирликийского (подворья Русской Православной Церкви в Софии), 8 декабря — митрополиту Старозагорскому Киприану в храме Рождества Христова в г. Шипка. Во время богослужений возносились молитвы о мире на Украине.





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В связи с массовым нарушением прав верующих Украинской Православной Церкви в 2019 году произошло более 150 судебных процессов и открыто более 250 уголовных производств. Об этом сообщил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний 6 декабря 2019 года во время итогового заседания Священного Синода УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что в 2019 году Украинская Православная Церковь после длительных незаконных действий Министерства культуры Украины, вынуждена была защищать права на свое законное существование в судебных инстанциях. Киевская Митрополия УПЦ обратилась в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным и отмене Приказа Минкультуры № 37 от 25.01.2019. Судом были приняты меры обеспечения иска путем запрета совершения регистрационных действий в отношении религиозных организаций, которые входят в состав религиозного объединения Украинская Православная Церковь.

«В течение года общины УПЦ страдали от незаконных перерегистраций. Председателями областных государственных администраций выдано более 200 предписаний о перерегистрации общин УПЦ в „УПЦ КП“ или „ПЦУ“, — говорится далее в отчете. — Следует отметить, что распоряжения издаются только на основании обращений территориальных общин. Однако, орган, уполномоченный провести регистрацию уставных документов, не придерживается законодательного требования относительно перечня документов, необходимых для осуществления регистрационных действий и не учитывает законодательное разграничение понятий территориальная община и религиозная община».

Отмечается, что «в связи с этим, для установления справедливости и защиты нарушенных прав, религиозные общины Украинской Православной Церкви вынуждены обращаться в местные суды с исками. Только за 2019 год произошло более 150 судебных процессов».

Управляющий делами УПЦ отметил, что «во многих регионах Украины такая незаконная регистрация стала поводом для рейдерских захватов церковного имущества, которое часто сопровождалось избиением и кровопролитием».

«По фактам совершенных правонарушений, а также препятствию свершения церковных богослужений, незаконного проникновения и осквернения святынь открыто более 250-ти уголовных производств, — говорится в документе. — Часть правонарушений по заявлениям потерпевших мирян и священнослужителей УПЦ внесено в реестр через судебные решения, поскольку правоохранители в захвате храмов не всегда усматривали нарушения прав граждан или религиозных общин».

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