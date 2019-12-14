Владимир Путин дал крайне нелицеприятную оценку деяниям Ленина. На Бутовском полигоне появится музей жертв политических репрессий. В России отметили День Героев и Георгиевских кавалеров. В Москве почтили память героев Плевны. Росстат заявил о рекордной за последние 11 лет убыли российского населения в 2019 году

Президент России Владимир Путин неожиданно для многих поднял тему роли Ленина в русской истории во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле, заявив, что «господин Ульянов» «заложил мину» под государственность России и его деяния ещё требуют беспристрастной оценки.

Комментируя озвученную на заседании идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», Путин отметил: «Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество — оно замечательное, но — можно ли какую-то страну придумать?». «Можно, можно! Россию — можно!» — заверил режиссёр.

«Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там ещё какие-то клички были, — продолжил Путин. — Вот он — придумал, и теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!», — заметил Путин.

По словам главы России, Ленин ещё придумал и государственную структуру, заложившую «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». И Россия до сих пор пожинает плоды его «трудов».

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счёт, но, возможно, он это сделает более подробно в будущем.

Таким образом, становится очевидным, что в Кремле не в восторге от того, что в самом центре России на Красной площади в Москве лежит труп того, кто фактически уничтожил российскую государственность. Обещание же главы Российского государства высказаться о роли Ленина в каком-то ближайшем будущем может означать, что труп Ленина рано или поздно будет вынесен из мавзолея, а с российских площадей будут убраны тысячи идолов «вождя».





+ + +

В ходе заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2019 года в Москве, Владимир Путин со вниманием отнёсся к просьбам представителей Русской Православной Церкви о необходимости совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв политических репрессий, а также поддержал создание соответствующего музея на Бутовском полигоне в Подмосковье.

Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне, председатель Комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии протоиерей Кирилл Каледа просил президента «дать указания о необходимости совершенствования в сфере вопроса массовых захоронений, в частности необходимо создание общероссийского реестра» подобных мест. «Необходимо дать указания о проведении архивных исследований по поиску документов, связанных с местами массовых захоронений, для того чтобы облегчить поиск этих мест», — сказал отец Кирилл.

Священник рассказал, что массовые захоронения жертв политических репрессий не имеют статуса, и непонятно, кто должен за них отвечать. «В результате происходят конфликты типа того, который произошёл в Перми этой осенью, когда добровольцы попытались обустроить место массовых захоронений, находящееся на территории лесного фонда, а лесное хозяйство подало на них в суд за то, что были нарушены какие-то насаждения», — отметил отец настоятель.

Кроме того, местонахождение захоронений доподлинно не известно и не зафиксировано в официальных документах. Одни из них находятся в непосредственной близости от быстро растущих городов, а другие — в удаленных местностях, и их следы уничтожаются.

Отец Кирилл также попросил дать поручение Правительству Москвы или Подмосковья, чтобы на месте переданного приходу в Бутове бывшего здания ФСБ на территории Бутовского полигона совместно с Русской Православной Церковью был создан музей памяти пострадавших за веру в годы репрессий. Здание площадью более 5000 кв. метров было передано в 2015 году по просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, однако оно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта и подведения коммуникаций.

«Что касается самого порядка работы вокруг и с местами массового захоронения, то давайте попросим депутатов Госдумы, чтобы они поработали и сделали предложения, соответствующим образом, чтобы мы укрепили нормативную базу и сделали то, о чем вы сейчас сказали», — сказал В. Путин на встрече с членами Совета. «Что касается музея. (его) создания, ремонтных работ, то я попрошу мэра Москвы, чтобы он это поддержал. Я думаю, что это сегодня не сложно сделать», — заявил Владимир Путин.





+ + +

9 декабря, в день святого Великомученика и Победоносца Георгия, в России отмечают День героев Отечества, который был учреждён в 2007 году. 16 февраля 2007 года Государственная Дума приняла закон об установлении новой (а, по сути, восстановлении старой) памятной даты — Дня Героев Отечества. Согласно поправкам в закон «О днях воинской славы и памятных днях России», этот праздник отмечается 9 декабря.

250 лет назад, 26 ноября по юлианскому календарю (9 декабря по новому стилю) 1769 года Императрица Екатерина II учредила высший военный орден Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца, имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России). Награду получали воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В этот же день в России широко отмечался Праздник Георгиевских кавалеров, когда чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий — от таких прославленных людей, как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Эта традиция сохранялась до большевицкой революции. В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года.

Во всех соединениях и воинских частях Вооруженных сил 9 декабря прошли торжественные мероприятия. Состоялись церемонии возложения венков к мемориалам и памятникам героям Великой Отечественной войны и военных конфликтов.





+ + +

10 декабря 2019 года, в день празднования Знаменской иконы Божией Матери, в часовне-памятнике Героям Плевны в Москве по русским воинам была отслужена лития, которую возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Дмитровский Феофилакт.

В богослужении и торжественном митинге по случаю очередной годовщины победы в одном из решающих сражений освободительной Русско-турецкой войны 1877−78 годов — боя под Плевной, приняли участие посол Болгарии в России Атанас Крыстин, сотрудники МИД РФ, представители Министерства обороны, Минкультуры, Правительства Москвы, других государственных и общественных деятелей, казачества и молодёжи.

В связи с кончиной президента Скобелевского комитета Алексея Архиповича Леонова, который всегда старался участвовать в поминовении героев Плевны, в торжествах принял участие обновлённый состав данной организации, которая в настоящее время получает государственную регистрацию в Министерстве юстиций РФ .

Возглавил делегацию Скобелевского комитета Председатель Центрального совета генерал-полковник Валерий Марченков. В торжествах также приняли участие заместитель Председателя Центрального совета Александр Алекаев, исполнительный директор организации Сергей Слипченко, член Центрального Совета генерал Александр Кирилин и многие другие.

После богослужения c трогательной и проникновенной речью к собравшимся обратился посол Болгарии в России Атанас Крыстин, который высоко оценил подвиг русских гренадёров, отдавших свои жизни за свободу Софии и болгарского народа. При этом он также обратил внимание на особые заслуги в освобождении Болгарии Государя Императора Александра II.

После богослужения также прозвучали приветствия участникам и гостям церемонии от Министерства обороны РФ, МИД РФ, Минкульта России, Российского военно-исторического общества, Скобелевского комитета и целого ряда общественных организаций.

Мероприятие продолжилось возложением венков от Министерства обороны РФ, Посольства Республики Болгарии в РФ, МИД РФ, отданием воинских почестей, возложением цветов к памятнику Героям Плевны. В церемонии возложения венков приняла участие рота Почётного караула Министерства обороны России.





+ + +

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года уже составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики. Но это цифра к концу года ещё возрастёт.

Это значит, что по итогам 2019 года она станет самой высокой за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Большая часть рожениц — представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.

Смертность в стране также снижается: число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. Однако, это не спасло ситуацию — русские женщины не хотят рожать детей и продолжают массово делать аборты и «жить для себя».

В правительстве тем временем ежегодно выделяют миллионы рублей на финансирование бесплатных абортов, а сокрушительный провал своей демографической политики объясняют тем, что в детородный возраст сейчас вступают немногочисленные поколения женщин 90-х годов.

Однако, очевидно, что это всего лишь часть проблемы, ведь и ранее естественный прирост в стране наблюдался только благодаря сверхвысоким показателям рождаемости в кавказских регионах, а русские территории продолжали стремительно вымирать. Теперь это вымирание не может покрыть и стремительный рост кавказского населения.

Русская линия