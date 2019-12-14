Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Саммит «нормандской четвёрки» в Париже дал скромные результаты. Дональд Трамп вновь принял у себя Сергея Лаврова. ВАДА на четыре года лишила Россию права участвовать в крупных спортивных соревнованиях. Москва выслала двух немецких дипломатов. Власти Черногории готовятся к силовому изъятию храмов Сербской Церкви

Немецкие СМИ, наравне с российскими, французскими и украинскими, внимательно следили за переговорами в «нормандском формате», которые прошли в Париже в понедельник, 9 декабря. При этом, если российские и украинские эксперты старались высвечивать роль своих лидеров, то немцы смотрели на процесс несколько со стороны, и поэтому весьма любопытно, как они оценили итоги состоявшихся переговоров.

Так, обозреватель немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Дамир Фрас считает, что встреча в Париже стала одновременно и успехом, и неудачей. Во-первых, закончился период тишины: лидеры четырёх стран впервые после трёхлетнего перерыва сели за стол переговоров, отмечает он.

«В столь безвыходной ситуации это уже само по себе не так уж мало, — пишет Фрас. — Кроме того, положение измученных жителей восточных регионов Украины на самом деле может измениться — при условии, если до конца 2019 года действительно удастся добиться полного перемирия и хотя бы частично разминировать территорию Донбасса, а специалисты ОБСЕ, осуществляющие мониторинг за соблюдением режима прекращения огня, смогут круглосуточно выполнять свою работу».

В то же время автор RND подчёркивает, что решить самые сложные проблемы участникам саммита всё же не удалось: «Вопрос заключается в том, кто в будущем будет осуществлять контроль над восточной частью Украины — Киев или Москва? И нужно ли сначала провести местные выборы в „ДНР“ и „ЛНР“ и лишь затем проводить переговоры об особом статусе Донбасса, или наоборот?»

Похожей точки зрения придерживается и обозреватель издания Handelsblatt Андре Баллин. Тот факт, что представители Киева и Москвы снова сели за стол переговоров, можно считать положительным итогом саммита, однако этим дело и ограничилось, указывает он в своём комментарии под заголовком «Саммит в „нормандском формате“: много усилий, скромный результат».

Конкретно стороны договорились лишь об обмене осужденными и удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» и о разводе сил украинской армии и ополченцев ещё на трёх участках линии соприкосновения. В свою очередь, достичь соглашения о полной демилитаризации буферной зоны им не удалось. Эти два условия являются ключевыми для устойчивого прекращения огня, отмечает Баллин.

Кроме того, Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, настаивает на проведении местных выборов в «ДНР» и «ЛНР» только в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

Владимир Путин, со своей стороны, хочет сначала провести в регионе выборы, а лишь затем передать Украине контроль над её границей с РФ, добавляет обозреватель Handelsblatt. Этот конфликт кажется ему неразрешимым, ведь речь идёт о том, кто будет контролировать процесс голосования, от которого, в свою очередь, будет зависеть его исход. «Для меня большая загадка, как при таком раскладе осенью 2020 года можно будет провести выборы в Донбассе «, — признается Андре Баллин.

На этом фоне встреча лидеров «нормандской четверки» не привела к прорыву в урегулировании конфликта. Однако, учитывая существующие разногласия между сторонами, этого и не следовало ожидать, констатирует Баллин. При этом он надеется на то, что следующий саммит в «нормандском формате», который, как ожидается, пройдёт в марте 2020 года, принесёт больше ощутимых результатов.

В свою очередь, газета Süddeutsche Zeitung считает, что от парижской встречи, прежде всего, выиграл Владимир Путин, которому не пришлось идти на уступки.

«Кремлёвский лидер не был готов пойти на ключевую уступку Зеленскому ради достижения мира в Донбассе и соглашения с Киевом, а именно: вывести оттуда российских солдат и разоружить 35 тысяч сепаратистов, которым поставляла оружие Москва, — пишет обозреватель SZ Флориан Хассель. — С точки зрения Путина, такая позиция логична: отсутствие стабильности в Донбассе ослабляет Украину и ещё долго не позволит ей стать членом НАТО и ЕС. Пока Путин находится в Кремле, он не откажется от этой цели».

Зеленский, со своей стороны, показал себя как президент, который, прежде всего, намерен положить конец вооруженному конфликту: тем самым он попытался продемонстрировать своим избирателям серьёзность своих намерений, продолжает автор SZ.

Однако для того, чтобы договориться о прекращении огня и об обмене осужденными и удерживаемыми лицами, совсем необязательно было проводить встречу трёх президентов и канцлерин. Скромные результаты саммита говорят о том, что ситуация на Украине будет по-прежнему двигаться в сторону замораживания конфликта — вероятно, на долгие годы, заключает комментатор SZ.





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10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне у него были запланированы переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео. Это стало пятой встречей руководителей внешнеполитических ведомств России и США. Также Лавров был принят президентом Дональдом Трампом.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в США с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом носили прагматичный и конструктивный характер. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Обсуждались темы не вот такого глобально-философского плана, а очень конкретные, которые перечислены, по которым уже у нас действуют диалоги: Сирия, Афганистан и так далее. По которым нужно искать так или иначе движение, ну точно не в стороны и не назад, а вперед — это вопросы безопасности, вопросы разоружения, стратегической стабильности и так далее. Поэтому это был очень прагматичный и конструктивный диалог», — сказала она.

На пресс-конференции в российском посольстве глава МИД РФ подтвердил, что ключевым на повестке был вопрос сохранения глобальной стабильности и необходимости продления Договора СНВ-3. По словам министра, Трамп понимает выгоду для американского бизнеса и граждан добрых межгосударственных отношений, но не все в США придерживаются того же мнения, пытаясь «всячески затормозить» нормализацию отношений санкциями или предложением по импичменту.

Со своей стороны президент США также позитивно оценил прошедшую встречу. В своём Twitter он выразил надежду на продолжение диалога, сообщает РБК.

По данным газеты «Коммерсант», во время переговоров американский президент сообщил российскому министру, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Как конкретно этого можно добиться, стороны не обсуждали. Впрочем, уточняет газета, Россия и США готовятся объявить об официальном запуске российско-американского Делового консультативного совета (механизм, о создании которого Трамп и Владимир Путин договорились в июле 2018 года).

Факт общения американского лидера с российским министром важен, но пока говорить о позитивных сдвигах в двусторонних отношениях не приходится, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У стран накопилось много вопросов, которые следует обсуждать, отметил в интервью радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Сейчас в США идёт масштабная кампания против администрации Трампа, в этой ситуации любые контакты между США и Россией воспринимаются демократами как возможность для новых обвинений в отношении президента. Но между Россией и США существует достаточно большой круг вопросов, которые требуют обсуждения. Самой актуальной темой, пожалуй, является тема пролонгации договора СНВ-3, потому что он остается последним бастионом системы ядерного сдерживания. Для России важно не только продолжить договор, но и восстановить систему безопасности, которую фактически демонтировали США. Важно вести диалог, потому что он помогает сближению позиций», — уверен эксперт.

Комментируя итоги визита Лаврова в Вашингтон, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT обратил внимание, что Трамп при всём желании не может реализовать курс на улучшение отношений с Москвой.

«Трамп — один из немногих американских политиков, который понимает, что нужно улучшать отношения с Россией. Понятно, что он связан американской элитой, и он реализовать свой намеченный курс не может — ввиду этой внутриполитической борьбы. Эта элита взяла курс на сдерживание России, и в условиях сдерживания диалог необходим», — сказал собеседник RT.





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Исполком ВАДА, собравшийся сегодня на заседание в Лозанне, решил на четыре года отстранить Россию от участия в Чемпионатах мира и Олимпийских играх за искажения данных в антидопинговой базе. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и с гимном, кроме того, Россия лишается права проводить у себя международные первенства. До турниров допустят только чистых атлетов и то только в нейтральном статусе, сообщают Вести.Ru.

При этом чиновники ВАДА уже разъяснили, что матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, запланированные в России, под новые ограничения не подпадают. Насчет других крупных соревнований — например, Чемпионата мира по хоккею, запланированного в России в 2023 году — решение будет принимать Международная федерация. И президент Международной хоккейной федерации уже заявил, что является противником коллективного наказания.

Российские спортсмены без допинг-историй в прошлом к соревнованиям будут допущены, но схему допуска и церемонию награждения предлагают сделать такой, как на Олимпиаде в Пхенчане, — максимально чистой и максимально нейтральной.

У Москвы есть три недели на подачу апелляции. Конечно, у Кремля мало шансов оспорить принятое решение, но подача апелляции в арбитраж может оттянуть введение наказания на месяцы, а это даст возможность российским спортсменам принять участие в зимних Чемпионатах мира, будь то хоккей или биатлон. На юношескую Олимпиаду в Лозанне в январе российская сборная тоже поедет. Однако, в будущем Россия, скорее всего, потеряет возможность провести Чемпионат мира по хоккею в 2023-м в Петербурге и волейболу в 2022-м.

Стоит признать, что Россию наказывают уже второй раз и практически за одно и то же. Виной тому российские чиновники, которые долгое время закрывали глаза на допинг и делали вид, что они активно с ним борются. Из-за этого многие российские спортсмены были лишены полноценного участия в Олимпиаде в Пхенчане.

После этого многие в России думали, что волна антидопинговых обвинений в адрес Москвы миновала, ведь РУСАДА было восстановлено в правах. Однако, как показывает решение ВАДА, это не так. На этом фоне российским властям давно пора озаботиться тем, чтобы борьба с допингом в российском спорте была не формальностью, а реальной политикой.





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9 декабря 2019 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров «нормандской четвёрки» в Париже прокомментировал совершённое в Берлине убийство бывшего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. Ранее немецкие власти отказались выдать этого боевика России, и он был убит в центре немецкой столицы, из-за чего немцы выслали двух российских дипломатов. В ответ на это Москва также выслала немецких дипработников.

Во время переговоров Ангела Меркель отметила, что ожидает «от российской стороны сотрудничества». Она также дала понять, что пока у немецких властей нет доказательств, что к убийству причастны российские спецслужбы, но в Берлине хотят, чтобы «Россия предоставила нам информацию, которой российская сторона обладает». «Этого мы можем ожидать. У нас есть исходные подозрения от Генерального федерального прокурора и больше ничего. Я сказала это российскому Президенту, и я думаю, что российская сторона предоставит нам информацию, и это было бы очень полезно», — заявила глава Германии.

Владимир Путин в ответ обратил внимание, что в Берлине был убит не грузин, как об этом говорят немецкие журналисты, а чеченский террорист с грузинским паспортом. «Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске, причём очень жёсткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил президент России.

«Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти всё, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и всё. Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что есть или должен возникнуть какой-то кризис. Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером согласен. Мы будем делать всё для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам», — отметил Владимир Путин.

«Кстати говоря, было бы очень хорошо, чтобы мы сотрудничали не только в таких вот трагических обстоятельствах, но и раньше. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания», — заключил президент России.

О том, кто убил чеченского террориста на территории Германии, и причастны ли к убийству российские спецслужбы, скорее всего, так и останется тайной. Не исключено, что немецкие власти правы в своих подозрениях, однако никаких серьёзных доказательств этого они предоставить не могут, даже несмотря на арест непосредственного убийцы.

Общеизвестно, что спецслужбы практически всех стран не церемонятся с террористами и делают всё, чтобы их ликвидировать, где бы те не находились. Так, к примеру, регулярно поступают американские и еврейские власти, совершая свои акции возмездия, несмотря ни на какие границы. При этом они не особо скрывают своих действий. Так что убийство Хангошвили при всём его резонансе вряд ли сможет серьёзно испортить отношения России и Германии.





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Несмотря на протесты Сербской Православной Церкви, 5 декабря 2019 года правительство Черногории приняло законопроект, согласно которому власти страны предлагают зарегистрировать в качестве государственной собственности все религиозные здания и объекты, ранее принадлежавшие независимому королевству Черногории до того, как оно в 1918 году стало частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее называемого Югославией.

В новом законе говорится, что религиозные общины могут сохранить свои активы только в том случае, если они представят чёткие доказательства права собственности. Представители Сербской Православной Церкви считают, что таким образом черногорские власти пытаются отобрать у неё храмы и передать их черногорским раскольникам.

Министр юстиции Черногории Зоран Пазин в ответ заявил, что данным законом правительство якобы хочет защитить культурные ценности страны и не намерено конфисковать храмы.

По информации издания, правительство приняло соответствующее решение после консультаций с Венецианской комиссией, представители которой, однако, призвали власти страны к большей ясности.

В июне 2019 года законопроект был пересмотрен после того как сербские епископы на чрезвычайном церковном Синоде в Подгорице заявили, что будут защищать церковное имущество ценой своей жизни.

Более того, в сентябре митрополит Черногорский Амфилохий (Радович) и премьер-министр страны Душко Маркович согласились, что по этому законопроекту нужно принимать компромиссное решение. Однако, уже в октябре Маркович сообщил, что правительство готово принять закон, независимо от того, одобряет его Церковь или нет.

Власти Черногории заявляют, что новый закон установит имущественные права государства на культурное наследие Черногории, а любые споры о собственности с религиозными группами будут решаться судами, как и любые другие имущественные споры.

В свою очередь, священник Сербской Православной Церкви Велибор Дзомич сообщил, что правительство проигнорировало предложения Юридического совета Сербской Церкви. По словам отца Велибора, «готовится беспрецедентная идеологизация и политизация права на свободу вероисповедания».

В данный момент закон направлен в парламент, где он будет обсуждаться на специальной сессии в конце декабря.

Вместе с тем, оппозиционные партии страны предупредили, что, приняв такой закон, правительство рискует поставить под угрозу гражданский мир в Черногории, а крупнейший оппозиционный блок, «Демократический фронт», уже заявил о массовых акциях протеста.

Русская линия