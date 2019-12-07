Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала законодателей отказаться от принятия законопроекта «о профилактике семейно-бытового насилия». В Мордовии открыли памятник адмиралу Федору Ушакову. Портал Богослов.Ru возобновил свою работу

29 ноября 2019 года Совет Федерации опубликовал для общественного обсуждения законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Ознакомившись с его текстом, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила со специальным заявлением, в котором указала на недопустимость принятия данного закона, как направленного против прав граждан и целых семей:

1. По нашему мнению, законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым. Его нормы:

— противоречат общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства, а также общеизвестному принципу «разрешено всё то, что не запрещено законом», вступая тем самым в противоречие с основаниями российского права;

— нарушают конституционное требование правовой определенности, что создаёт «возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит — к нарушению принципов равенства и верховенства закона»;

— при применении на практике могут привести и приведут к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей, защищаемых Конституцией Российской федерации, нормами российского и международного права, таких как:

право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну;

право на защиту информации о частной жизни граждан (и семей);

право на частную собственность и свободу пользования ею (включая право не подвергаться лишению собственности иначе, чем по решению суда);

право на жилище (включая право не подвергаться произвольному лишению жилища);

право на конституционную презумпцию невиновности;

право на конституционную защиту семьи, материнства и отцовства (включая конституционную презумпцию добросовестности родителей);

право на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями;

право на уважение к семейной жизни и т. п.

— содержат положения явно коррупциогенного характера (коррупциогенные факторы в смысле, определенном ст. 1 ч. 2 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»), что «создает условия для проявления коррупции».

Фактически, законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, параллельных существующим нормам уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях (защищающим граждан от реального противоправного насилия).

Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее. При этом она исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых «нарушителями», не предполагает для них никаких процессуальных гарантий, стандартов доказывания предполагаемой вины. Это представляется совершенно недопустимым.

В силу неопределенности норм законопроекта практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием», любой совершеннолетний человек может быть произвольно объявлен «нарушителем» и подвергнуться «мерам профилактики» имеющим откровенно репрессивный характер.

2. Наряду с этими правовыми дефектами, законопроект содержит серьёзные концептуальные дефекты, делающие его несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

В частности, он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Несправедливо обременяя семейных людей и родителей, законопроект, тем самым, фактически вводит особое «наказание за семейную жизнь».

Такой подход выглядит крайне странным в ситуации, когда на государственном уровне делаются заявления о необходимости решения демографических проблем, повышения рождаемости, защиты и укрепления семьи, возрождения традиционных семейных ценностей.

Законопроект создаёт условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности «бракоразводных войн» (в которых положения аналогичных законов широко используются в зарубежных странах). Предлагаемые им подходы и его расплывчатые нормы неизбежно поведут к уничтожению нормальных семейных и родственных отношений, природа которых предполагает опору на взаимное доверие и уважение.

Создаётся ситуация, когда каждый сможет в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы «профилактики семейно-бытового насилия» против своих близких. В такой ситуации межличностными отношениями начинают править не доверие и взаимопомощь, не любовь и уважение, а взаимный страх и подозрительность. Всё, что сказано или сделано в семье, между близкими людьми в любой момент может быть использовано ими друг против друга. Такая ситуация разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей.

Помимо этого, в сочетании с уже существующими нормами российского законодательства (некоторые из которых далеко не совершенны), законопроект создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей.

Положения законопроекта противоречат основам российского семейного права, а также Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года и Концепции семейной политики в РФ на период до 2025 года, которые указывают на необходимость укрепления семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, повышения авторитета родителей в семье и обществе.

Это крайне опасно, поскольку, как справедливо отмечает Конституционный Суд РФ, «семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства».

3. Особую озабоченность вызывает то, что многие соавторы и сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко используя заведомую ложь. Наш народ убеждают, что российская семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но, в действительности, не имеют под собой никаких реальных оснований.

Нас пытаются уверить, что в России 40% тяжких преступлений совершаются в семьях, что ежегодно 14 тысяч женщин убивают мужья, что каждый год от семейного насилия страдают 16 миллионов женщин и т. п. Но при внимательном изучении оказывается, что эти данные слабо или вообще никак не связаны с реальностью.

С помощью подобных ложных утверждений неблагонамеренные люди манипулируют общественным мнением, воздействуя на эмоции доверчивой публики. Они старательно создают у общества впечатление, что брак и семья — это зло, источник угрозы и опасности для женщин и детей. Между тем хорошо известно, что это неправда. Реальные статистические данные убедительно показывают, что брак и основанная на нем семья — это основная защита женщин и детей от всех реальных угроз, с которыми они могут столкнуться.

Добиваясь принятия закона о профилактике именно «домашнего» или «семейно-бытового насилия», эти люди игнорируют реальные причины настоящего насилия. Между тем, они хорошо известны — это кризис нравственного сознания, невнимание к традиционным семейным и духовно-нравственным ценностям (и пропаганда, откровенно направленная против них), потребительское отношение к жизни, а также связанные со всем этим эрозия семейного образа жизни, алкоголизм и наркомания. Повышают риски реального насилия и стрессовые факторы — такие, как стесненные жилищные условия семей и экономические потрясения.

Вместо решения реальных проблем общественность убеждают, что источник насилия — дом и семья. Собственно именно ради этого исторически понятия «домашнего» и «семейного насилия» и были сконструированы представителями радикальных антисемейных идеологий, таких, как феминизм, которые сознательно ставили перед собой цель деконструкции семьи, семейной жизни и всех связанных с ними традиционных ценностей. Использование подобных понятий лишь затрудняет понимание и анализ реальных причин социальных проблем.

Антисемейная пропаганда не поможет решить эти проблемы, снизить количество насильственных преступлений и правонарушений в быту, в том числе и семейном, по-настоящему защитить их жертвы. Напротив, она содействует росту уровня насилия в обществе, подрывая его основу — семью. Такого рода пропаганда безнравственна, разрушительна и опасна не только для общественной жизни, но и для национальной безопасности.

4. На этом фоне не вызывает удивления тот факт, что предлагаемый законопроект активно поддерживают организации, связанные с радикальными антисемейным идеологиями («ЛГБТ"-идеология, феминизм), а также значительное количество организаций, официально получающих иностранное финансирование. В его поддержку также активно выступают некоторые средства массовой информации и международные структуры, не скрывающие антироссийского характера своей деятельности.

При этом представители множества организаций, работающих в сфере защиты семьи и прав родителей, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспокоены этим законопроектом и считают недопустимым его принятие. Считаем, что законодателям следует обратить внимание на их позицию.

5. Как отмечают специалисты, предлагаемые законопроектом меры неэффективны в предотвращении реального противоправного насилия. Опыт зарубежных стран показывает, что они едва ли способны предотвратить преступные действия, одновременно приводя к массовому нарушению прав невиновных, законопослушных граждан.

Действительно существующие в обществе проблемы, связанные с реальными насильственными преступлениями и правонарушениями, необходимо решать совершенно иными методами. Эти методы должны соответствовать принципам справедливости и разумности, традиционным российским семейным и духовно-нравственным ценностям, нашей культуре. Они должны быть свободны от влияния антисемейных идеологий, не наносить вреда семье и не нарушать основополагающие права родителей.

Учитывая все сказанное, очевидно, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» неприемлем как с правовой, так и с концептуальной точки зрения. Патриаршая комиссия просит законодателей отказаться от его рассмотрения и принятия.





+ + +

5 декабря 2019 года в старейшем городе Мордовии Темникове состоялось торжественное открытие и освящение памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура».

В торжественной церемонии открытия приняли участие советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава Мордовии Владимир Волков, представители общественности, духовенства, Морского собрания Республики Мордовия, учебных заведений, почетные гости.

«Находясь сегодня на славной земле Республики Мордовия, с особым чувством сознаешь, что его имя неразрывно связано с вашим краем. Адмирал Федор Федорович Ушаков, современник Суворова, был одним из основоположников знаменитой Черноморской школы выучки. <…> Свойственные адмиралу Ушакову качества: величие духа, огромное личное мужество, душевная доброта — являются нравственными ориентирами для всех нас, примером верного служения своему Отечеству. Сегодня нашим молодым людям следует помнить, что каждая новая победа русского оружия обязана той, которая была одержана вашими предшественниками. В этой связи, создание и открытие памятника адмиралу Ушакову, несомненно, будет способствовать укреплению нравственных ценностей, воспитанию патриотизма», — сказал на открытии монумента Ростислав Мединский.

Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя жителей республики с открытием памятника, отметил, что идея его установки возникла три года назад, в преддверии 200-летия памяти флотоводца. Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось за помощью к министру культуры РФ, председателю РВИО Владимиру Мединскому, и ответ не заставил себя долго ждать.

Глава Мордовии выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу и лично Владимиру Мединскому за поддержку инициативы республики и реальную помощь в реализации проекта.

«Федор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости Российского флота, образцом праведности. Он — подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение, — подчеркнул Владимир Волков. — Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком».

Чин освящения памятника небесному покровителю Мордовии совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

В августе 2001 года в Темникове прошли торжества, связанные с канонизацией адмирала Ушакова. В них тогда приняли участие более 7 тысяч человек, церемонию возглавил нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Менее чем через два года будет отмечаться 20-летие этого события.

«Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы темниковская земля, места, связанные с Ушаковым, вошли в туристический кластер „Арзамас — Дивеево — Саров“, одобренный Президентом России, — отметил Владимир Волков. — Это позволит направить в Темников большое количество туристов, привлечь средства на развитие района».

В завершение торжественной церемонии к подножию памятника Федору Ушакову были возложены цветы. Почетные гости в этот день также посетили Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь и возложили цветы на могилу Федора Ушакова.





+ + +

4 декабря 2019 года в Актовом зале Сретенской семинарии прошла презентация обновленного научно-богословского портала Богослов.Ru. На презентации присутствовали ректор Сретенской семинарии архиепископ Верейский Амвросий, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов, глава Синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ и обществом Владимир Легойда и многие другие.

Презентацию открыл архиепископ Верейский Амвросий. «Сегодня вечером у нас особое событие. Второе дыхание и новую жизнь получает портал Богослов.Ru, и мне приятно, что на московской площадке происходит второе открытие этого уникального для нашей богословской жизни, жизни духовных учебных заведений и вообще богословской мысли не только в Русской Православной Церкви проекта».

Богослов.Ru — крупнейший интернет-портал Русской Православной Церкви, публикующий материалы на тему православного богословия, церковной истории, философии и гуманитарных наук. После годичного перерыва обновлённый сайт возобновляет работу.

Во время своей работы портал Богослов.Ru входил в 30 самых читаемых религиозных ресурсов Рунета, а по статистике Яндекса занимал 50 место среди наиболее цитируемых ресурсов раздела «Общество».

Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала Богослов.Ru, рассказал об истории проекта, а также поблагодарил людей, которые приняли активное участие в возобновлении деятельности портала, в частности епископа Сергиево-Посадского Парамона и епископа Бронницкого Фому. Отец Павел рассказал также и об изменениях, которые внесены в его работу.

За последний год портал существенно изменил свой дизайн, стал более простым и понятным для пользователя. Переработана рубрикация сайта: удалены невостребованные разделы, добавлены новые, например, «тема недели». Появились новые функции, а уже привычные возможности усовершенствованы.

Новый дизайн с оптимизированной структурой, разделами и цветовой дифференциацией по типу материалов позволит более комфортно и быстро ориентироваться на сайте. С обновлением дизайна не пропали старые материалы, они сохранены в архиве. Функционал личного кабинета расширен, а алгоритм комментирования материалов переработан и улучшен.

К важным особенностям портала Богослов.Ru можно отнести равноудаленность от всех официальных и иных научных и учебных организаций и внебюджетную модель финансирования, включая краудфандинг.

Богослов.Ru построен на принципах неидеологичности, академичности, дружелюбия и уважения к другим точкам зрения.

Протоиерей Павел Великанов рассказал про возможность дискуссии на портале и свободу высказывания разных точек зрения:

«Уважение к иным точкам зрения — то, в чем заключается одна из наших задач. Научить наше церковное сообщество не просто называть всё, что происходит вокруг, черным и белым — если не „наши“, тогда — „враги“; а учиться прислушиваться к другим мнениям. Дискуссия, которая была у нас по поводу документа о подготовке верных к таинству Евхаристии, показала, что мы можем не только декларировать те или иные подходы, но и прислушиваться друг к другу и вносить определенные коррективы в официальные документы церковной власти, которые обсуждаются на портале».

Разнообразность и полнота материалов достигается благодаря отслеживанию публикаций в 83 российских журналах, а также 31 журнале на английском языке, 6 журналах на греческом языке, 6 журналах на французском языке, 2 журналах на немецком языке и 1 журнале на итальянском языке. На портале также представлены книги от 111 отечественных и зарубежных издательств.

На то, что материалы портала Богослов.Ru доступны даже для людей без богословского образования, обратил внимание глава Синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ и обществом Владимир Легойда.

«Жизнь всё время нас ставит в такие ситуации, когда мы должны уметь ответить на богословские вопросы не только для самих себя, но и для тех, кто в богословии не разбирается. Насколько мы сейчас готовы к этому? В этом смысле я очень рассчитываю и на ваш портал, ведь это действительно важно», — отметил глава Синодального отдела.

Помимо текстовых материалов на сайте представлены образовательные аудиоподкасты для студентов семинарий и богословских факультетов высших учебных заведений, авторские подкасты преподавателей и профессоров МДА и Сретенской семинарии, аудиокниги по богословию. Возобновлено производство аудио- и видеоконтента, планируются прямые трансляции научных мероприятий из МДА и Сретенской семинарии в рамках сетевого взаимодействия, а в видеоподкастах будут представлены обзоры книжных новинок.

В планах команды портала Богослов.Ru — возобновление работы иноязычных версий (английской, новогреческой, испанской, немецкой, сербской), воссоздание иностранных редакций в Великобритании, Германии, Италии, Франции и США, девиртуализация сообщества и создание клуба «Друзья Богослова», а также проведение ежегодных конференций Богослова.

В конце презентации к гостям обратился епископ Зеленоградский Савва, который был в числе организаторов проекта в 2007 году. С речью о современном богословии и его роли в жизни человека выступил профессор Московской духовной академии Олег Давыдов.

Председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов подвел итоги презентации и рассказал про значение сайта в своей жизни:

«Я вспоминаю 2007 год. Богослов стал одним из знаков того времени, как уникальная площадка, где стало вдруг возможным вести с одной стороны очень серьезные, а с другой стороны формальные дискуссии.

Всегда его с радостью читал. Это был один из сайтов, которые я открывал каждый день, которые я открывал всегда, и надеюсь, что он сейчас таким опять станет. Я желаю Богослову соединить академическую свободу, которая несомненно нужна богословскому порталу, с церковным послушанием. Я думаю, что если это произойдет, то Богослов займет свое заслуженное место".

Доступ к порталу Богослов.Ru появился 2 декабря 2019 года.

Русская линия