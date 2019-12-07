Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Русская Православная Церковь ведёт переговоры о созыве собрания Предстоятелей Поместных Церквей. Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири». Греция превращается в антироссийский рупор на Балканах. Cергиевское подворье в Париже перешло в юрисдикцию Московского Патриархата

Иерусалимский Патриарх Феофил, будучи в Москве, призвал Предстоятелей Поместных Православных Церквей собраться для обсуждения украинской проблемы и кризиса мирового Православия в Иордании, однако ни о каких реальных шагах главы Иерусалимского Патриархата в этом направлении пока неизвестно.

Тем временем, глава церковной дипломатии Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион, а также руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский Антоний по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетили уже несколько Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

28 ноября 2019 года в Никосии состоялась встреча митрополита Антония с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II, сообщает Патриархия.ru. В ходе беседы иерарх передал Предстоятелю Кипрской Православной Церкви братские пожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Антоний рассказал Его Блаженству о ходе строительства русского храма святителя Николая Чудотворца в Лимассоле и с благодарностью отметил внимание Кипрской Церкви к духовным нуждам проживающих на острове русскоязычных верующих.

В ходе беседы обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня межцерковных отношений.

По завершении встречи, в которой приняли участие также настоятель русского Николаевского прихода в Лимассоле протоиерей Павел Поваляев и сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Григорий (Соколов), состоялся обмен памятными подарками.

В тот же день митрополит Антоний имел встречу с представителем Иерусалимского Патриархата на Кипре митрополитом Вострским Тимофеем, а также посетил Тамасосскую митрополию, где был тепло принят митрополитом Тамасосским и Оринийским Исаией.

29 ноября 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Православную Церковь Чешских земель и Словакии, сообщает Патриархия.ru. В поездке иерарха сопровождали секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук и иподиакон В. Ли.

В Прешове председатель ОВЦС посетил кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского. Затем состоялась встреча митрополита Илариона с Блаженнейшим Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.

В ходе беседы, прошедшей в теплой атмосфере братской любви и взаимопонимания, Блаженнейший Митрополит Ростислав и митрополит Волоколамский Иларион выразили удовлетворение имеющимся высоким уровнем двусторонних отношений между Московским Патриархатом и Православной Церковью Чешских земель и Словакии, обсудив пути и перспективы их дальнейшего развития, в частности, в сферах духовного образования и православного паломничества.

30 ноября 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей прибыл в Варшаву. В польской столице председатель ОВЦС посетил храм преподобного Иоанна Лествичника, поклонился его святыням, вознёс заупокойную молитву на могилах погребенных возле храма Предстоятелей Польской Православной Церкви, а также почившего в 2017 году архиепископа Вроцлавского и Щецинского Иеремии.

В здании Варшавской митрополии состоялась встреча председателя ОВЦС с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой. Во встрече принимали участие архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков, епископ Гайнувский Павел и секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Никаких подробностей состоявшихся переговоров не приводится, однако очевидно, что церковные дипломаты из Москвы осуждают с Предстоятелями Поместных Церквей возможность проведения общего собрания в Аммане, к чему призвал Иерусалимский Патриарх Феофил.





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После того, как в Европе заговорили о диверсификации газовых поставок из России и откровенно дали понять «Газпрому», что он вскоре может быть оттеснён с европейского рынка, в России задумались о диверсификации газовых поставок, и сегодня российские власти начали поставлять газ не только в ЕС, но и в Китай.

Пуск трубопровода «Сила Сибири», по которому газ с российских Чаяндинского и Кавыткинского месторождений, будет поступать как на внутренний рынок, так и в соседний Китай осуществили лично президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Также в церемонии принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Максимальная экспортная производительность «Силы Сибири» — 38 млрд м³ газа в год. На такую мощность «Газпром» планирует выйти к 2025 году, а пока он будет поставлять в Китай минимум 5 млрд м³ газа в 2020 году, 10 млрд м³ газа — в 2021 году и 15 млрд м³ газа — в 2022 году. Всего за 30 лет, на которые заключен контракт, китайские потребители получат более 1 трлн м³ газа, уточнил глава российской компании Алексей Миллер.

Общая сумма контракта составила около $ 400 млрд. Строительство газопровода длилось пять лет и стоило 1,1 трлн рублей.

Также стороны уже обсуждают возможное увеличение мощностей трубопровода. Ещё в 2015 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о развитии «западного маршрута» трубопроводных поставок газа («Сила Сибири 2»).

Совокупный объём добычи двух месторождений составит около 50 млрд м³ газа в год. Кроме экспорта газа в Китай, это позволит также обеспечить внутренние потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В Bloomberg назвали «Силу Сибири» страховкой России на случай ухудшения отношений с Европой и допустили, что после того, как газ пойдёт на Восток, европейским потребителям, возможно, придётся платить больше. Но противопоставлять этот газопровод европейскому направлению некорректно, отмечают эксперты.

Объёмы поставок российского газа в Китай пока не идут ни в какое сравнение с поставками в Европу, куда в 2018 году «Газпром» направил больше 200 млрд м³ газа против 5−15 млрд планирующихся в Китай.

Тем не менее, всем понятно, что теперь «Газпром» может чувствовать себя более уверенно. Даже если европейцы решатся отказаться от существенной части российского газа в пользу американского СПГ, для России такой поворот событий не станет чем-то трагическим, как это было прежде.

Для российского «Газпрома» сегодня открылся весьма перспективный китайский рынок и этого не следует недооценивать.





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В Греции видят в России угрозу и союзника враждебной Турции, а в США — своего защитника и того, кто может защитить Афины от Эрдогана. Об этом свидетельствуют необычно резкие антироссийские заявления греческих политиков самого высокого ранга, от которых ранее они старались воздерживаться.

Греция сегодня — это не та страна, которая может играть серьёзную роль в мировой политике. С экономической точки зрения — это государство, которое оказалось в кабале у западных кредиторов. Тем не менее, греки имеют влияние в регионе, они быстро сориентировались и теперь стараются вести дела не столько с Германией (как лидером ЕС), а с США (по примеру Польши).

Быть союзником такой державы, как США весьма выгодно. Однако, во главе Вашингтона сегодня стоит прагматичный президент Дональд Трамп, который не будет давать никому денег и делать преференций, если Америка не станет получать за это что-то взамен. А что могут предложить Афины США, кроме признания «украинского томоса»? Антироссийскую риторику на Балканах.

Как сообщает OrthodoxTimes.com, 7 января 2020 года президент США Дональд Трамп согласился принять у себя премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Визит Мицотакиса «будет свидетельствовать о сильных экономических, охранных и культурных связях между Соединенными Штатами и Грецией, важным союзником Организации Североатлантического договора», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Президент Трамп и премьер-министр Мицотакис «обсудят пути продвижения давних стратегических интересов двух стран в укреплении стабильности, процветания и сотрудничества на Балканах и в Восточном Средиземноморье». «Президент США также подчеркнёт важность телекоммуникационной безопасности, особенно связанной с 5G, противодействием пагубному влиянию в регионе и продвижением религиозной свободы во всем мире», говорится в сообщении Белого дома.

Таким образом, США предельно чётко обозначили свою позицию — им нужен союзник на Балканах, который будет вести борьбу с «пагубным влиянием» России в этом регионе. В ответ на это Афины тут же откликнулись. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис за целый месяц до визита в США заявил, что «был и будет» обеспокоен «вмешательством» России в дела западно-балканских стран.

«Я беспокоился, беспокоюсь и продолжу беспокоиться. Именно поэтому я считаю, что решение, принятое (Европейским) советом, нужно пересмотреть в 2020 году», — сказал премьер в интервью изданию, отвечая на вопрос о «российском вмешательстве» в страны Западных Балкан.

Ранее сообщалось, что премьер назвал ошибкой решение ЕС отложить на более поздний срок переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании и призвал начать их в следующем году.

Печально, но православная Греция превращается в антироссийский рупор на Балканах.





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30 ноября 2019 года общее собрание Свято-Сергиевского подворья Русского Экзархата в Западной Европе проголосовало за выход из-под юрисдикции Константинопольского Патриархата и переход в Русскую Православную Церковь.

Вопрос о выборе юрисдикции возник среди прихожан подворья после того, как 27 ноября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата, без предварительного согласования с духовенством Архиепископии принял решение о её упразднении.

23 февраля 2019 года на своей Генеральной Ассамблее клир и миряне Архиепископии подавляющим большинством проголосовали за сохранение епархии как отдельной церковной структуры. А после большинство делегатов Архиепископии высказалось за присоединение к Московскому Патриархату.

Сергиевское подворье как православный приход существует с 1924 года. В 1925 году при нём открылся Православный институт, в котором сформировалась «Парижская школа» русского богословия ХХ века.

Русская линия