6 декабря 2019 года в Киеве под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось последнее в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором было принято специальное заявления в связи с вступлением Элладской Православной Церкви и Александрийского Патриархата в общение с украинскими раскольниками.

Священный Синод Украинской Православной Церкви, обсудив последние события в сфере межправославных отношений, заявляет:

1. Вынуждены констатировать, что вследствие антиканонических действий Константинопольского Патриархата на Украине, а также в связи с принятием в общение Предстоятелями Элладской и Александрийской Православных Церквей раскольнической «Православной Церкви Украины», ситуация в мировом Православии значительно ухудшилась, и разделение между Поместными Православными Церквами углубилось не только на административном, но и на духовном уровне — то есть на уровне общения в Таинствах.

2. Стало очевидным, что этот кризис является не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским Патриархатами, а касается всего мирового Православия — всех Поместных Православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой. Эта проблема носит не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского Патриарха как «первого без равных» в мировом Православии, которой никогда не знала Православная Церковь, и которая фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще и роли отдельной Поместной Церкви в Теле Христовой Церкви в частности. Кроме того, Константинопольский Патриархат начал допускать до сослужения лиц, не имеющих священного сана, что является кощунством и надругательством над Евхаристией.

3. Учитывая это, прекращение Украинской Православной Церковью евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом и с Церквями и иерархами, которые признали раскольников, является не злоупотреблением Евхаристией или тем более шантажом Евхаристией, как кое-кто иногда говорит, а наоборот является защитой Евхаристии и сохранением канонической и духовной чистоты и непорочности Церкви. Ведь Господь наш Иисус Христос, по словам святого апостола Павла, «возлюбил Церковь и отдал Себя за нее .., чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25−27).

4. Именно по этим причинам лживыми и манипулятивными являются обвинения в адрес Украинской Православной Церкви в том, что якобы она движется к самоизоляции, прекращая евхаристическое общение с теми, кто вступил в общение с нераскаянными раскольниками. На самом деле мы отстаиваем чистоту канонического предания Церкви, защищаем Церковь от кощунства. Иначе, если к священнослужению допускаются лица, не имеющие законных хиротоний, если раскол объявляется Церковью, а настоящая Христова Церковь игнорируется или называется расколом, то возникает опасность подмены Церкви. Кроме того, такими антицерковными действиями стирается грань между Церковью и расколом. В результате создается новая «церковь», основанная людьми, вместо той, которую основал Господь наш Иисус Христос, приобретя ее Себе Кровию Своею (см. Деян. 20:28).

5. Один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. В связи с этим, принятие некоторыми Поместными Церквями в общение лиц, которые совершили раскол в других Поместных Церквях, не принесли за это покаяние и не имеют истинного священного сана, автоматически ставит перед ними вопрос относительно того, не является ли дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с раскольниками соучастием в этом грехе и нарушением приведенного выше канонического принципа?

6. Считаем, что единственным способом выхода из этого кризиса является всеправославное соборное обсуждение и решение всего комплекса этих проблемных вопросов. Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, иного выхода из кризисной ситуации мы пока не видим. А поэтому приветствуем инициативу Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III о созыве Всеправославного совещания в Иордании. В тяжелые времена истории нашей Церкви уже был случай помощи Иерусалимского Патриархата, когда в 1620 году Патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве возобновил православную иерархию на замену тех, кто ушёл в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти. Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к созыву Всеправославного совещания от Предстоятелей и иерархов других Поместных Православных Церквей, которые начали всё чаще и сильнее звучать в течение последнего времени.

7. Констатируем, что, к большому сожалению, в жизнь мирового Православия начали грубо вмешиваться геополитические и политические факторы. Вследствие этого отдельные Поместные Церкви начали принимать церковные решения под влиянием этих факторов, вопреки церковным канонам и многовековой традиции Церкви. Мы понимаем, что каждая Поместная Церковь совершает своё служение в рамках того или иного государства, а иногда и нескольких или многих государств. Часто тот или иной православный народ исторически очень тесно связан как с собственным государством, так и со своей Поместной Церковью. Однако, по нашему глубокому убеждению, каждая Поместная Церковь в своем служении Богу должна быть выше национальных, государственных или политических границ и интересов и не поддаваться внешнему давлению, помня, что Царство Божие, которое мы проповедуем, есть не от мира сего (см. Др. 18:36). Если каждая Поместная Церковь будет ассоциировать себя исключительно с интересами собственного государства, мировое Православие не сможет быть единым, ведь бывает, что государства конфликтуют или воюют между собой, но Церковь должна сохранять единство и примирять людей, а не становиться стороной или средством противостояния. Выражаем надежду, что Святая Православная Церковь с Божьей помощью найдёт силы преодолеть эти вызовы и сохранить своё единство, поднявшись выше национальных и государственных границ и интересов, ведь во Христе нет «ни эллина, ни иудея, .. варвара, скифа .. но все и во всем Христос» (Кол. 3:11).

8. Обращаемся к архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам нашей Украинской Православной Церкви. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Не без промысла Божьего так случилось, что именно по Украине и по нашей Церкви в рамках мирового Православия сегодня пролегает граница между Церковью и расколом. В этой ситуации мы должны сохранить чистоту канонического строя и учения Церкви. Нас пугают самоизоляцией. Но когда мы живём в истинной вере, то самоизоляции не может быть, как говорил светлой памяти Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир: «С Христом не бывает самоизоляции». Фактически, сегодня наша Украинская Православная Церковь, переживая разнообразные испытания, отстаивает единство всего мирового Православия. Не бойтесь! Вы находитесь в истинной Церкви! Любите Церковь, берегите Церковь и себя в Ней, потому что через Нее Господь нас спасает. А всё остальное оставьте на волю Божью. Помните, что не люди управляют Церковью, а Сам Господь. Будем же молиться, чтобы Господь Духом Своим Святым исправил все ошибки человеческие, очистил нас от всякой скверны и спас души наши!





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4 декабря 2019 года, накануне саммита в Нормандском формате, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие во встрече представителей религиозных конфессий и организаций Украины с Президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят религиозные лидеры для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран Нормандского формата Президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

«Мы — разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда со сложностями, но наша дорогая страна. Очень верю в вас», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокирования встречи «Нормандской четверки» появилась возможность начать диалог.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. «Тогда буду чувствовать, что все мы вместе», — сказал он.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы украинских властей. «Жизнь человека ничем не может быть оправдана или выкуплена. Она самое дорогое во всём мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, — мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать — процесс не может иметь успеха, если кто-то его не запустит», — отметил Блаженнейший Владыка. По его словом, конфликт на Донбассе необходимо решать путём диалога.

В свою очередь, представители «ПЦУ» и УКГЦ пожелали Зеленскому в первую очередь соблюдать интересы Украины при заключении мирных договорённостей по Донбассу. Мир любой ценой для украинских раскольников и униатов не приемлем. И они об этом дали понять президенту Украины.

Помимо этого, бросилось в глаза, что Зеленский не пригласил на состоявшуюся встречу лже-патриарха Филарета Денисенко, которого ранее так высоко чествовали украинские власти и о существовании которого теперь решили окончательно забыть.

При этом первую роль во встрече Администрация Президента Украины постаралась предоставить именно Епифанию Думенко, который говорил больше всех и которого в отличие от других пространно цитировали авторы сообщения, выложенного на официальном сайте Зеленского.





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8 декабря 2019 года, в воскресенье, накануне заседания «нормандской четвёрки», во всех храмах Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и согласно решению Священного Синода УПЦ от 6 декабря 2019 года (Журналы № 28, № 29), будут возноситься за богослужением сугубые молитвы об успешной реализации миротворческого процесса и наступления мира на востоке Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Также после богослужения будет оглашен текст Заявления Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Соответствующий циркуляр был послан всем Преосвященным епархиальным владыкам 6 декабря 2019 года.

ПРОШЕНИЕ НА СУГУБОЙ ЕКТЕНИИ

Еще молимся Господу Богу нашему, о еже благословить доброе намерение рабов Своих, правителей народа нашего, яко да без препятствия благоуспешно сотворят намерение свое, во еже укрепити и утвердить мир в стране нашей; рцем вси: Всемилостивый Господи, услыши и помилуй.

МОЛИТВА

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, средостение вражды разрушивый, истинный мир людем Твоим даровавый и миротворцев блаженными сынами Божиими нарекий! Молим Тя: благослови ищущих истиннаго мира и трудящихся сего совета. Просвети умы и сердца всех, приступающих к богоугодному творению мира. Умудри власти предержащия, укрепи волю правителей народа нашего, просвети разум их, да с мудростию, рассуждением и велиим попечением о благе потрудятся в созидании вожделеннаго мира.

Благодатию Пресвятаго Твоего Духа сотвори, да не усты токмо глаголется, но и самым делом мир творится во всех народех, да утешатся сироты и вдовицы, да не восплачут более, но да возрадуются, мир чаемый видяще. Умягчи сердца ожесточенных, сотвори, да и тии в кротости взыщут согласия и любви. Благослови всякаго человека, и научи разумети и творити волю Твою, яже есть спасение, любовь, мир и единение всех людей. Послы Небесное благословение стране нашей Украине, властем, воинству и всему народу ея, предстательством Преблагословенныя Твоея Матере и всех Твоих святых. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава, и благодарение, и поклонение да возсылается, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.





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Как бы не ругали Президента Украины Владимира Зеленского за его нерешительность и неопытность, следует отдать ему должное — несмотря на огромное давление со стороны националистов и «украинских патриотов», он, в отличие от Петра Порошенко, старается сохранять свою принципиальную позицию по ряду важнейших вопросов.

Главным из этих вопросов остаётся завершение конфликта на Донбассе, и Зеленский проявляет здесь решительную настойчивость. Об этом свидетельствует его последнее обращение к украинским гражданам, в котором он открыто заявил, что намерен вести прямые переговоры с Кремлём, чтобы положить конец войне.

«На этой неделе мы начинаем действительно подготовку к встрече в „нормандском формате“. Эта встреча — уже победа для нас. Это большая возможность начать этот диалог, потому что именно он может привести к возвращению наших людей. Хочется прекратить огонь и предоставить возможность закончиться этой войне. Важно решить вопрос наших территорий, и быть одной страной», — сказал он.

При этом Зеленский обратился к украинцам с призывом не обращать внимание на лозунги отдельных политиков, которые «играют на эмоциях людей». Не сложно догадаться, кого имел в виду Президент Украины. Это, конечно, Пётр Порошенко.

«Я хочу, чтобы вы не обращали внимание на представителей некоторых политических сил, которые уже как политики умерли, а как люди они совсем не рождались. Я хочу, чтобы вы не реагировали на их лозунги, на какую-то фейковую „зраду“. О них никто не помнит, и это единственная возможность у них поймать этот хайп. Но это не та тема, на котором ловят хайп, потому что ежедневно мы теряем наших людей. Вы мне доверили, никакой „зрады“ не будет», — отметил Зеленский.

«Не верьте никому, войной никто никуда не хочет идти, терять ещё сотни тысяч людей, мы не можем этого себе позволить. Поэтому — только дипломатия. А если не будет этого диалога, как там говорят: „Какой может быть диалог у Зеленского с Путиным?“. Вы знаете, без этого диалога можно, но это как бег на беговой дорожке. То есть ты бегаешь, калории теряешь, но ты на месте. Мы не хотим стоять на месте», — отрезал Зеленский.

В этой связи остаётся только один вопрос: сможет ли Президент Украины не только вести переговоры, но претворить в жизнь то, о чём он договорится с Кремлём?

Русская линия