Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Германия победила в споре о судьбе «Северного потока-2». Власти Греции продолжают массово отказывать священникам Русской Православной Церкви в выдаче виз. Папа Римский Франциск подвергся обвинениям в язычестве

Один из европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» глава германской энергетической компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что «Северный поток — 2» будет завершен до конца этого года, сообщает газета «Взгляд».

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я совершенно уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — сказал Мерен.

Глава немецкой компании отметил, что с приближением зимы погодные условия на Балтике становятся более сложными, и заверил, что этот фактор учтён в графике строительства.

Кроме того, стало известно, что Wintershall Dea не получала претензий от регулятора Польши по делу о «Северном потоке — 2». «Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea. Мы сотрудничали с ними с самого начала процесса, и отвечали на те запросы, которые получали от них», — сказал Мерен.

Антимонопольный орган Польши в мае обвинил «Газпром» и пять партнёров по проекту «Северный поток-2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода и оштрафовал французскую компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу.

Завершение строительства означает, что Берлин победил в споре со своими европейскими партнёрами по поводу реализации «Северного потока-2» и смог отстоять свои экономические интересы. После запуска газопровода Германия станет главным газовым хабом Европы, что позволит усилить её лидерство в Евросоюзе.

+ + +

Посольство Греции в Москве продолжает массово отказывать в визах русским священникам, которые хотят совершить паломническую поездку в Грецию и на Святую Гору Афон, сообщает СПЖ со ссылкой на данные руководительницы паломнической службы «Благовест-паломник», входящей в состав Ambotis Group (Салоники, Греция) Ольги Абаевой.

По её словам, греческое консульство в России выполняет указания властей — не разрешать священнослужителям Русской Православной Церкви ехать на Святую Гору Афон.

«Здесь очень сложно стоит вопрос, потому что Греческое государство не открывает визы русским паломникам, и очень давно уже, — отметила Абаева. — И не только на Афон, а в Грецию. Если это священнослужитель, то виза Греции не открывается просто-напросто. Даже если едут в паломничество в святые места Греции, то консульство говорит, что „это, возможно, едут на Афон“, и у них есть указание не разрешать русским священникам ехать на Афон».

При этом представитель туроператора уточнила, что Греция перестала открывать визы священнослужителям Русская Православная Церковь ещё до образования «ПЦУ», вызвавшего разногласия в православном мире. С тех пор, отметила Абаева, «эта политика очень жёстко продолжается. Едут батюшки очень многие по визам не греческим».

Ранее в Константинопольском Патриархате обвиняли Русскую Православную Церковь в том, что она использует паломников в качестве инструмента для оказания давления на Элладскую Церковь и Грецию. Впрочем, после признания Элладой украинских раскольников Св. Синод Русской Церкви рекомендовал верующим и священнослужителям ограничить свои поездки в Грецию и не посещать те греческие епархии, чьи архиереи и духовенство запятнали себя сослужением с раскольниками.

+ + +

В Интернете появилась петиция против «кощунственных и суеверных действий» папы Римского Франциска, допущенных им на октябрьском заседании Синода Римско-католической церкви по проблемам Амазонии, подписи под которой уже оставили свыше 100 представителей католического духовенства и светских учёных, сообщает Интерфакс.

Авторы петиции призывают главу Ватикана «публично и однозначно покаяться в этих объективно тяжких грехах и всех публичных преступлениях, совершенных им против Бога и истинной религии».

В документе указаны шесть главных «святотатств», которые были совершены папой на «амазонском» Синоде. Среди них — присутствие на акте поклонения языческой богине Пачамаме (церемония проводилась в Ватиканских садах, «оскверняя тем самым окрестности могил мучеников и церковь апостола Петра»).

Кроме того, как говорится в петиции, папа Франциск принял участие в акте идолопоклонства, благословив идола. Изображение Пачамамы разместили перед главным алтарём собора Святого Петра, а затем процессией перенесли в зал Синода, причём глава Ватикана, произнеся молитвы, присоединился к процессии.

Когда деревянные статуэтки идола были вынесены возмущёнными католиками из церкви Святой Марии и брошены в Тибр, папа извинился за это, и в церкви установили другой деревянный образ Пачамамы. Наконец, во время заключительной мессы Синода он принял чашу, использованную в идолопоклоннической церемонии, и поставил её на алтарь.

В петиции также упомянут «Документ о человеческом братстве», подписанный папой Франциском и имамом египетской мечети Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайебом в феврале, где было сказано, что «все религии созданы по воле Бога».

«Мы почтительно просим всех епископов Католической церкви предложить братское исправление папе Франциску за эти скандалы и предупредить их паству, что, согласно богооткровенному учению католической веры, они рискуют навлечь на себя вечное проклятие, если последуют его примеру в оскорблении первой заповеди», — говорится в петиции.

Статуэтки были подарены прихожанкой папе Франциску во время церемонии высадки деревьев накануне Синода по проблемам Амазонии. По мнению женщины, это были статуи Девы Марии, однако фотоагентство, разместившее снимки подарка в Интернете, пометило их как изображения богини Пачамамы — южноамериканского языческого идола. Впрочем, если посмотреть на фото этой статуэтки, то становится очевидным, что речь никак не может идти об изображении Девы Марии.

Русская линия