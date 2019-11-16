«Паломничество» перешедших к раскольникам украинских ренегатов в Грецию провалилось. Сохраняется риск прекращения транзита российского газа через Украину. Улица Суворова в Киеве переименована в честь карателя Павленко

Холодным душем стало для предавших каноническую УПЦ митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко) их «паломничество» в тёплую Грецию. В отличие от Архиепископа Афинского Иеронима и ряда греческих архиереев, которые выступили за признание «ПЦУ», рядовые греческие священники и епископы массово отказываются принимать у себя представителей украинских раскольников.

Дело дошло до того, что пропагандистский портал Фанара «OrthodoxTimes» при всём своём желании широко освятить этот визит представителей «ПЦУ» в Грецию, вынужден был ограничивать себя краткими сообщениями, из которых видно, что «паломничество» откровенно провалилось.

Так, сегодня издание сообщает, что в понедельник «митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр в сопровождении украинского духовенства сослужили молебен в паломническом храме Святого Иоанна Русского в Прокопии, Евия. Затем они посетили Спасо-Преображенский монастырь, а также монастырь преподобного Давида старшего и Иакова молодого в Лимни, Эвия».

Из размещённых фото видно, что кроме приехавших в Евию членов делегации «ПЦУ» в храмах и монастырях этой греческой епархии больше практически никого нет. При этом все богослужения, которые довелось совершить Шостацкому и Драбинко в Греции, они совершали одни. Ни один греческий архиерей пока не изъявил желания ни то что сослужить, но даже встретиться с ними.

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Глава России Владимир Путин, который ранее предлагал Украине отказаться от взаимных претензий в вопросах газа и отозвать все иски «Газпрома» и «Нафтогаза» друг ко другу, вновь повторил своё предложение и допустил, что заключить новый транзитный договор не удастся. Тогда возникнет риск полной остановки транзита российского газа через территорию Украины, признал президент России, сообщает ТАСС.

«Что касается переговоров с Украиной, есть такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — заявил Владимир Путин, отвечая н вопросы журналистов на полях саммита БРИКС.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим: мы готовы, причём при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство — мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии», — заявил президент России.

«Но это не всё от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учётом тех обстоятельств, о которых я сказал», — заключил российский лидер.

Для России остановка транзита газа через Украину станет большим ударом, поскольку «Газпром» в таком случае не сможет в полном объёме обеспечить свои контрактные обязательства перед Европой. Для ряда европейских стран — остановка транзита станет большой проблемой зимой. Однако, наиболее плачевные последствия в таком случае ждут Украину, которая вообще может остаться без своей газо-транспортной системы.

Всё это означает, что Россия, Украина и Евросоюз заинтересованы в заключении нового транзитного соглашения, но пока никаких подвижек в этом направлении не происходит.

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Украина, слава Богу, смогла избавиться от имён большевиков в своей топонимике и памятников Ленину на своих площадях, однако, на смену этим памятникам и названиям украинские власти предложили не менее одиозные имена и фигуры, в числе которых присутствуют откровенные пособники фашистов и люди, запятнавшие себя ни в чём неповинной кровью.

На данный факт обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который в последние годы был весьма сдержан в своих оценках и старался не комментировать политических решений украинских властей. Однако, и его терпению пришёл конец, когда власти Киева переименовали ряд улиц в честь полицаев, служивших фашистам.

«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады: в Киеве улица названа в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко — нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС», — написал Долинский в среду на своей странице в Фейсбуке, сообщает Интерфакс.

При этом он заявил, что Павленко — организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии, «на его руках кровь десятков тысяч невинных людей».

Кроме того, киевские депутаты переименовали улицу в честь другого нацистского коллаборанта — активиста ОУН (запрещена в РФ) Нила Хасевича, отметил общественный деятель. «Этот ровенский художник боролся с евреями, рисуя на них антисемитские карикатуры в нацистской газете в то время, когда его коллеги по ОУН убивали 25 тысяч евреев. Позднее в УПА (запрещена в РФ) он принимал участие в организации массовых убийствах поляков», — написал Долинский.

«Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киеврады, комиссии по переименованию и активистам, участвовавшим в принятии этого решения. Это не только надругательство над памятью невинных жертв Холокоста и Второй мировой войны, но и циничное попрание украинских законов и норм морали!» — заявил глава еврейского комитета.

Русская линия