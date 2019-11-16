Россия и Украина, в сентябре обменявшиеся задержанными и осужденными лицами, планируют в ближайшее время урегулировать ещё один проблемный вопрос. Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИД двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

Возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Всё это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что РФ должна вернуть суда украинской стороне и освободить их экипажи — 24 украинских моряка также были задержаны. В сентябре Москва частично выполнила решение инстанции: моряки улетели на родину в результате обмена осужденными и задержанными лицами, который осуществили Россия и Украина.

Говоря о возвращении кораблей, один из источников «Ъ» допустил, что это может произойти до конца ноября: «Может, даже на следующей неделе». Если всё пойдёт по этому сценарию, то вопрос о кораблях будет закрыт до саммита в «нормандском формате», на котором лидеры Германии, России, Украины и Франции должны будут обсудить дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Принять саммит должен Париж.

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Конституционный суд РФ постановил, что собственника земельного участка и дома нельзя штрафовать за предоставление их религиозным организациям и проведение там богослужений, так как это отвечает духовным интересам граждан и имеет особое значение для малочисленных религиозных общин. При этом нельзя преобразовывать дом в храм или офис религиозной организации таким образом, что он перестает быть жилым, сообщает ТАСС.

«Важно, чтобы жилище не утрачивало своего режима. Если там продолжают жить люди и какая-то часть жилого помещения предоставляется религиозной организации, то это не будет влиять на оценку как неправомерного поведения, а также на привлечение к административной ответственности. <…> Помещение должно предоставляться для проведения конкретного мероприятия, помещение при этом должно оставаться жилым», — сказала журналистам судья КС РФ Людмила Жаркова.

Согласно оглашенному постановлению, собственник земли вправе предоставлять участок и дом для регистрации религиозной организации. При этом использование частного жилья для культового или административного помещения религиозной организации не допускается, если дом приобретает явные признаки храма и уже не используется как жилое помещение. При этом, как отметила Жаркова, сам факт регистрации религиозной организации по адресу дома ещё не говорит о том, что он используется постоянно для проведения богослужений.

Таким образом, КС РФ встал на сторону жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая была оштрафована Росреестром на 10 тысяч рублей за «нецелевое использование участка», поскольку представила свой дом для собраний секты адвентистов. Обжаловать штраф в судах общей юрисдикции в Ростовской области ей не удалось, и она обратилась в Конституционный суд, который принял её аргументы и постановил пересмотреть это дело.

В данном случае стоит обратить внимание, что Русская Православная Церковь ранее неоднократно указывала на опасность тоталитарных сект для душевного и духовного здоровья россиян, однако эти призывы никогда не были направлены на ограничение религиозной свободы. Если кто-то хочет молиться дома и при этом не мешает окружающим, то совершенно не понятно, почему власти должны его за это наказывать.

Конечно, в данном конкретном случае речь идёт о сектантах, однако завтра может оказаться, что и православным верующим в России (как ныне на Украине) придётся молиться по домам. И тогда это решение коснётся напрямую и православных. Тем более, что наша ещё совсем недавняя история напоминает нам о гонениях на верующих. Поэтому памятуя безбожные советские годы, нельзя не приветствовать нынешнее решение Конституционного суда РФ.

И последнее. В наше время нередко представители российского светского общества, чиновничества и так называемого «журфака» требуют от «церковников», чтобы они «не лезли к ним в постель». В этой ситуации церковным людям будет вполне уместно указать им в ответ, чтобы они (со своими нехристианскими понятиями о законах и нравственности) не лезли в наши храмы и не указывали верующим кому, где и когда молиться.

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Депутат Госдумы Василий Власов попросил Минкультуры выделить средства на покупку в Париже архива адмирала Александра Колчака, выставленного на аукцион. Архив насчитывает около трехсот лотов, среди них рукописи и документы, которые, как отмечает Власов, представляют историческую ценность для России. Аукцион проведет дом Drouot 21 ноября, сообщает газета «Взгляд».

О том, как отреагировали на это обращение в Минкульте России пока неизвестно. Однако, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, специалист по Гражданской войне Василий Цветков поддержал просьбу депутата и заявил в интервью газете «Взгляд», что российские власти должны выкупить этот архив, поскольку он даст возможность заполнить многие белые пятна в русской истории.

«Парижский архив ценен, во-первых, тем, что у нас вообще в России нет отдельного личного фонда Колчака. Есть прекрасный личный фонд Деникина в Государственном архиве Российской Федерации. Есть хорошие фонды, связанные с деятельностью правительств белых, правительства Колчака есть, а архива самого Колчака нет, вот это немного странно. Там, как правило, очень много информации такой, которой в архиве правительства не найти: его частные письма, например. Это очень важный источник, они дают представление о намерениях, которые были при том или ином решении. Есть про отношения с семьёй. Насколько я знаю, достаточно много материалов, связанных с Черноморским флотом, по Первой мировой войне. Моменты, связанные с его отношениями: проблемы с союзниками, с иностранными государствами», — заявил Цветков.

Историк также обратил внимание, что в архиве содержится большой объём фотоматериалов о Сибири, которые отражают повседневную жизнь «белого Омска» на протяжении 1918−1919 годов. Эти фотографии важны, особенно для Сибири, и являются значимым историческим источником.

«Если это аукцион, то эти документы могут разойтись в розницу, условно говоря, по частям. Весь архив будет рассеян. Собрать его будет уже практически невозможно. В своё время можно было купить отдельный фонд генерала Врангеля, но Сталин отказался от этой идеи. Архив ушёл в Америку и сейчас он там. Мы пожалели денег в своё время, и в результате период реформ Врангеля мы знаем очень плохо. А тут такая возможность. У нас в Госархиве есть фонд Колчака, но он очень небольшой. И вот если бы эта коллекция попала в этот фонд, то он, конечно, не просто бы увеличился в разы по количеству единиц, но он ещё и существенно вырос бы по содержанию, по объёму информации, которая бы там была, и был бы сопоставим с очень хорошим фондом Деникина. Это было бы очень здорово», — сказал Цветков.

Русская линия