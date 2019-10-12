10 октября 2019 года Благотворительный фонд «Фавор», который действует по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, обратился с просьбой о поддержке официальных долговременных проектов по финансированию пострадавших от рейдерства общин УПЦ.

Благотворители поясняют, что фонд занимается не только «экстренными прямыми сборами помощи» (например, собирает средства для помощи в случае, когда, после захвата храма, священника с семьёй выгоняют на улицу), но также ведёт ряд долговременных проектов по помощи пострадавшим общинам.

Информация о таких проектах размещена на сайте фонда — в отдельном превью каждого из них показано, сколько собрано, сколько ещё предстоит собрать.

«Поверьте, — эти проекты тоже являются экстренными! Потому что общины этих строящихся храмов тоже находятся в стесненных обстоятельствах — служат в домах, палатках, гаражах. Они испытывают те же трудности, что и остальные! И так же, с надеждой, ждут нашей помощи.

К сожалению, сборы по ним идут очень медленно — по-видимому, срабатывает общее недоверие к благотворительным организациям. На самом деле, жертвуя на официальные проекты фонда «Фавор» через сайт или по реквизитам, вы не только поддерживаете пострадавшие общины, но и помогаете фонду содержать небольшую, но самоотверженную команду православных, грамотных специалистов, которые проделывают массу очень важной, хотя и не всегда заметной на первый глаз работы", — заявили в Фонде.

«Все мы делаем одно общее дело — помогаем пострадавшим общинам поверить в собственные силы. Поверить в то, что Господь никогда не оставит, а наоборот — поможет и благословит. Поверить в то, что помощь обязательно придёт, ведь Церковь Христова — это твои братья и сестры, которые никогда не предадут, а подадут руку помощи. Иногда нам нужно только начать! Потом община сама находит всё необходимое», — отмечается в заявлении Фонда.

Сотрудники организации указывают, что в фонде трудится священник, который поминает на Литургии всех жертвователей, а также имена их сродников и близких (о здравии и о упокоении), которые можно указать при совершении пожертвования через сайт фонда. Пожертвовать на проекты фонда можно по ссылке.

Оформить ежемесячное или разовое пожертвование на программу «40 храмов», на работу Фонда, узнать реквизиты БФ «Фавор» можно на официальном сайте Фонда.





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Предстоятель Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх Грузии Илия II считает, что Германия может способствовать тому, чтобы процесс урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии «сдвинулся с места» и в связи с этим призвал немецкие власти повлиять на Россию, чтобы она вывела свои войска из этих территорий.

На состоявшейся в понедельник в Патриархии Грузии встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Патриарх заявил, что для Грузии вопрос территориальной целостности является «самой большой и болезненной проблемой».

«20% (территории) захвачены другой страной, но хочу сказать, что и для России эта проблема является большим грузом. Необходимо сделать всё, чтобы эта проблема была решена. Мы считаем, что у Германии есть столько сил и авторитета, чтобы принять активное участие в этом процессе. Я считаю, что военные базы должны быть выведены с этих территорий», — сказал Патриарх Илия.

По словам Грузинского Патриарха, визит президента Германии в связи с этим очень важен для Грузии, и грузинский народ смотрит на него с большой надеждой. «Вы прошли такой путь в дипломатической работе, что вам не составит труда сдвинуть это с места», — обратился Патриарх Илия к Штайнмайеру.

В свою очередь президент Германии заявил на встрече, что видит попытки грузинского руководства урегулировать конфликты. «Знаю, что правительство Грузии ищет выход для решения конфликта дипломатическим путем», — сказал он, отметив, что и активное участие России в этом процессе неизбежно.

При этом президент ФРГ вспомнил о попытках найти выход из ситуации в июле 2008 года, когда в ранге главы МИД Германии он посещал Грузию. «Тогда мы хотели найти выход, чтобы это не переросло в конфликт, но, к сожалению, не смогли», — отметил он.

Судя по ответу немецкого президента, в Германии понимают, что решить этот вопрос практически невозможно. Европа и США не могут повлиять на позицию Кремля даже по такому вопросу, как ситуация на Украине, хотя приняли против России серьёзные санкции. Надеяться на то, что Кремль пойдёт на уступки в вопросе Абхазии и Южной Осетии (когда Россия признала их независимость), вообще не приходится. А это значит, что российско-грузинские отношения ещё очень долго будут оставаться враждебными.

Русская линия