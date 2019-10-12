Церковь выступила за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода. В Госдуме отклонили законопроект о праздничном дне в Светлый Понедельник. Умер президент Скоблевского комитата Алексей Архипович Леонов. В Самаре появилась Соборная набережная

6 октября 2019 года за воскресным богослужением в городских храмах Екатеринбурга зачитано обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, призвавшего духовенство и паству принять участие в опросе по месту строительства главного городского собора и высказаться за площадку в историческом центре города — на месте бывшего Приборостроительного завода, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

«Что́ находится в центре нашей цивилизации, видно по нашей архитектуре. Если раньше самым прекрасным и величественным зданием в городе был кафедральный собор, то теперь знаковыми строениями наших городов чаще всего являются храмы иного толка — офисы и торговые центры, — говорится в обращении правящего архиерея. — Но погружаясь в водоворот экономических отношений, русский человек не может не задаваться вопросом: а в чём смысл всей этой деятельности? Его душа не может не чувствовать, что есть нечто несравнимо большее, чем простое физическое существование, что духовное важнее телесного, что помимо прибыли, процентов роста, банковских курсов и бухгалтерских проводок есть незыблемые ценности: вера, честность, преданность, жертвенность, порядочность, любовь.

Поэтому Бога любви зовёт человек в свою жизнь, Ему посвящает свои лучшие песнопения, Его изображает всеми видами художеств, свою любовь заставляет застыть в камнях, посвященных Богу храмов. Мы ищем себе друзей среди тех, кто, сподобившись святости, предстоит ныне в молитве у Престола Божия — и находим их. Так, у нашего богохранимого града есть своя заступница — святая великомученица Екатерина".

Владыка отметил, что в 1930 году её дом разрушили, поступив вероломно, преступно по отношению к тем, кто его в своё время построил. «Ныне мы ждём и молимся, чтобы оказаться достойными исправить ошибки прошлого и вернуть городу православную доминанту, а нам всем покров и дружбу святой великомученицы Екатерины. Почитая и любя святую великомученицу, православные христиане выкупили землю в удивительно удачном месте, недалеко от исторического расположения Екатерининского собора, создали прекрасный проект будущего кафедрального собора, для строительства которого не надо рубить деревья или занимать скверы», — отметил митрополит Кирилл.

Чтобы, наконец, прекратить навязанные нашему городу искусственные и изматывающие споры, глава митрополии призвал прийти 13 октября на опросные участки и проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода. Также Его Высокопреосвященство призвал пастырей Екатеринбурга возносить усердные молитвы святой великомученице Екатерине на каждой Божественной литургии вплоть до времени окончания опроса.

Владыка напомнил в своем архипастырском слове о добродетели храмосозидания, приведя в пример слова святителя Димитрия Ростовского из Божественного Писания о святом ветхозаконном Иакове, шедшем от клятвенного колодца в Харран: «За столь малый дар от Иакова — за один небольшой и простой камень, названный домом Божиим, сколь великое ему воздаяние, сколь великие дары! Мы же усмотрим отсюда, как приятно Богу созидание святых храмов. Ибо если один камень, поставленный в честь Его Иаковом, был для Него столь приятен, то сколь же приятнее Ему и незабвеннее созидание целого храма, сооруженного из многих камней!».

«Но не только одна эта добродетель нам нужна. Есть ещё качества, которые нам сегодня необходимы — доброта и благодарность», — отметил архипастырь, призвав паству молиться о всех, созидающих для нашей дружной и многочисленной христианской семьи кафедральный собор — место особым образом являющее наше единство и нашу веру.

«К счастью, на земле святой Екатерины есть благотворители, имеющие именно такой правильный настрой, совершающие добрые дела не с надменностью, а с любовью к Богу и ближнему. Господь знает их сердечное устроение и их добрые дела. Нам всем надо научиться созидать любовь между людьми независимо от их достатка, — говорится в обращении. — И бедный, и богатый внутри Христовой Церкви обладают бесценностью Божиих детей. Каждый здесь украшается своей добродетелью. Дающий — милосердием, принимающий — благодарностью, а все вместе — любовью друг ко другу. И все вместе мы составляем единый Божий храм, Святую Соборную Церковь».

«Молюсь, дабы даровал Господь в эти важные дни всем нам любовь и терпение. Святая великомученица Екатерина да будет нам всем помощницей!» — заключил владыка Кирилл.





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Государственная Дума под надуманным предлогом отклонила в четверг в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного — Светлого пасхального понедельника. Законопроект был внесён в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым в 2017 году, сообщает РИА Новости.

«По данным экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по социологическим опросам до 85%) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи). Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и ещё одним подтверждением государством и обществом признания особой роли Православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ответственный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал инициативу ЛДПР отклонить. Комитет в своём заключении, в частности, отмечает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, а значит, введение нового нерабочего праздничного дня повлечет дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.





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11 октября 2019 года после продолжительной болезни на 86-м году в Москве скончался президент Скобелевского комитета, прославленный космонавт, друг Юрия Гагарина, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов — первый, вышедший в открытый космос, и первый, совершивший стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования родным и близким Алексея Архиповича.

«Из жизни ушёл человек, ещё в середине XX века ставший легендой. Осуществленный им первый в истории выход в открытый космос является одним из важнейших событий минувшего столетия и выдающимся достижением отечественной науки и техники. Большой вклад Алексей Архипович внёс в подготовку последующих поколений космонавтов, передавая им свои знания и бесценный опыт, — говорится в Патриаршем послании.

Почивший был верующим православным христианином, принимал активное участие в делах благотворительности. Именно его трудами недалеко от места гибели Ю.А. Гагарина был восстановлен старинный храм.

Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Алексия во обителях небесных и сотворит ему вечную память".

К этому стоит добавить, что Алексей Леонов многие годы был бессменным президентом Скобелевского комитета и очень многое сделал для прославления генерала Скобелева. Его трудами и стараниями в Москве, в частности, удалось установить памятник Белому генералу. Мечтал Алексей Архипович, чтобы бюст генерала появился у станции метро «Скобелевская», но этим его надеждам не суждено было сбыться.

«Мы потеряли выдающегося труженика и человека, который всегда был душой Скобелевского комитета, — заявил „Русской линии“ вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев. — Алексей Архипович был очень добрым и душевным человеком. Он пользовался непререкаемым авторитетом у военных. Многие чиновники, которые нередко препятствовали нашим инициативам, просто не могли ему отказать. Это, действительно, огромная для нас утрата. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Алексия, и прости ему все его прегрешения вольные и невольные! Царствие Небесное, верный покой!».

«В этот скорбный час стоит отметить, что одной из последних инициатив, которой занимался лично Алексей Архипович была установка бюста генералу Скобелеву у станции метро „Скобелевская“. Он приложил очень много сил для того, чтобы осуществить эту инициативу. И в своё время министр культуры Владимир Мединский в моём присутствии обещал А.А. Леонову, что памятник будет установлен. Однако пока это обещание так и осталось словами. Скобелевский комитет приложит все усилия, чтобы последняя инициатива прославленного космонавта была воплощена в жизнь. Таким образом, мы исполним прижизненное желание самого Алексея Архиповича», — отметил Александр Алекаев.

Похороны А.А. Леонова состоятся во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.





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Кроме того, комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал концепцию представленного законопроекта, отметив, что «внесение предлагаемых законопроектом изменений может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан».

Что поделать, если в комитетах Госдумы и Совета Федерации до сих пор сидят советские чиновники, которые никогда в своей жизни Воскресенье Христово, похоже, не праздновали. Для них праздником являются установленные в советские годы 1 мая, 8 марта и 23 февраля, но не Пасха Христова. Ожидать от таких людей, что они проявят уважение к верующим, не приходится. Слава Богу, что они ещё не запрещают нам ходить на богослужения и не взрывают храмы, как это происходило во времена СССР.

Октябрьская набережная в Самаре официально стала называться Софийской набережной. Соответствующее постановление о присвоении наименований городским территориям было опубликовано во вторник, 8 октября, на сайте горадминистрации, сообщает газета «Коммерсант».

В документе сообщается, что территория общего пользования, занимаемая Октябрьской набережной Волги от ул. Осипенко до Силикатного оврага, переименована в Софийскую набережную.

В постановлении также рассказывается о появлении других новых топонимов. В частности, безымянная территория в Красноглинском районе Самары, расположенная в границах дачного массива вдоль железной дороги и будущей автомагистрали «Центральная» получила название Орловский микрорайон. В Самаре также появилась Штутгарт аллея (пересечение ул. Ново-Вокзальной и ул. Стара-Загора), сквер Экономистов (пересечение ул. Советской Армии и ул. Блюхера), сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе рядом с музеем Эльдара Рязанова) и другие топонимы.

Согласно данным Википедии, Самарская набережная, спускающаяся террасами к Волге, имеет протяжённость 4168,9 метров и изначально была разделена на четыре участка, по числу очередей застройки.

Открытие четвертой очереди набережной состоялось в 1986 году в рамках празднования 400-летия города. К юбилею также была установлена 20-метровая стела «Ладья». В 2018 году завершилась реконструкция набережной и монумента. В 2019 году был достроен и освящен Софийский собор, рядом с которым установили памятник святому князю Владимиру.

В честь собора, который стал настоящим украшением набережной, и было принято решение назвать набережную.

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