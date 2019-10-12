Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Элладская Церковь признала украинских раскольников. Турция вторглась в Сирию. Македонские раскольники заявляют, что Фанар готов начать с ними прямые переговоры об автокефалии. В Германии заявили, что «Северный поток-2» остановить не удастся

Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви признал сегодня «каноническое право» Фанара даровать автокефалию, равно как и привилегию Предстоятеля Церкви Греции далее заниматься вопросом признания «ПЦУ», то есть украинских раскольников, сообщает СПЖ.

Об этом говорится в соответствующем коммюнике, опубликованном по итогам Собора:

«Сегодня, в субботу 12 октября 2019 года, Архиерейский собор Элладской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима собрался на внеурочное заседание в зале Архиерейских Соборов.

Перед заседанием была совершена Божественная литургия в соборе обители Бесплотных сил в Петраки. Около 9 часов утра в большом зале заседаний Собора было совершено последование на начало работы Архиерейского Собора. Был прочитан список иерархов и зафиксирован кворум.

После этого был образован пресс-комитет, в который вошли высокопреосвященнейшие митрополиты: Навпактский и Свято-Власьевский Иерофей, Сиросский, Тиносский, Андросский, Кейский, Милосский, Дилосский и Миконосский Дорофей и Патрский Хризостом.

Согласно повестке, Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним сделал сообщение на тему «Автокефалия Церкви Украины».

В предисловии этого сообщения Блаженнейший рассказал, что Священный Синод в экстренном порядке на достаточном числе своих заседаний рассматривал эту тему, которую он передал компетентным синодальным комиссиям: комиссии по догматическим и каноническим вопросам и комиссии по межправославным и межхристианским отношениям, чтобы они совместно в должном порядке доложили о ней Священному Синоду.

13 августа с.г. упомянутые комиссии представили Архиграмматии их совместный вывод и информационную справку под заглавием «Вопрос канонической юрисдикции священной митрополии Киева».

Комиссии, сформулировав пять основных канонических тезисов, пришли к следующему выводу: «На основании всего вышеприведенного рассмотрев тему автокефалии Церкви Украины с точки зрения канонической, но также и юридической, благоговейно докладываем, что нет никаких препятствий к признанию автокефальной Церкви Украины и полному принятию и поддержке Вселенского патриархата со стороны Элладской Церкви».

После этого Блаженнейший сделал краткую отсылку к институту синодального управления и административной организации Церкви, а также к институту автокефалии. Он отметил, что Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского патриархата, который отказался от своей канонической юрисдикции, чтобы (Церковь Украины, — Ред.) смогла войти в сообщество автокефальных Православных Церквей. Это деяние Московская патриархия расценивает как неканоничное, как будто бы (Украина, — Ред.) канонически относилась к ней (к РПЦ, — Ред.).

Наконец, охарактеризовав провозглашение церковной автокефалии Украины как чрезвычайно полезное для Православной церкви и ценное для укрепления отношений двух автокефальных православных церквей-сестер, Великой Руси и Украины, (Архиепископ Иероним, — Ред.) предложил «признать нашей Церковью автокефалию Православной Церкви независимой Украинской республики».

После этого последовал конструктивный диалог и выражение позиции многих высокопреосвященнейших иерархов, и Архиерейский Собор решил ратифицировать решение прошедшего Священного Синода и предложение Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима, а именно: признать «каноническое право Вселенской патриархии даровать автокефалию, равно как и привилегию Предстоятеля Церкви Греции далее заниматься вопросом признания Церкви Украины», в то время как семь митрополий просили отсрочку в принятии решения".





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На этой неделе турецкие войска перешли сирийскую границу и начали боевые действия против сирийских курдов, которых ранее активно поддерживали США. В связи с этим президента США Дональда Трампа уже открыто обвиняют в предательстве курдов. Однако, он это таковым не считает.

Операция турок под названием «Источник мира» началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Цель операции — создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией. Осудили вторжение как Россия, Сирия, так и ЕС, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, Дональд Трамп был крайне сдержан в оценках. «Сегодня утром являющаяся членом НАТО Турция вторглась в Сирию. США не поддерживают это нападение и ясно дали понять Турции, что это операция является плохой идеей», — заявил Дональд Трамп в ответ на критику.

Глава Белого дома подчеркнул, что американских военнослужащих в зоне проведения операции нет. «С первого дня моего появления на политической арене я чётко обозначил, что не хочу воевать в этих бесконечных, бессмысленных войнах, особенно в тех, что не приносят пользы США», — пояснил он.

При этом Трамп отметил, что США продолжают пристально следить за развитием событий и рассчитывают, что турецкая сторона будет придерживаться взятых на себя обязательств, в том числе по защите мирного населения.

«Турция обязалась защищать мирное население, религиозные меньшинства, включая христиан, гарантировать, чтобы не разразился гуманитарный кризис, и мы будем требовать от них соблюдения этого обязательства», — добавил Трамп.

По словам президента США, теперь Турция также «несет ответственность за обеспечение того, чтобы все задержанные боевики ИГ (террористической группировки „Исламское государство“, запрещена в РФ — прим. ТАСС) оставались в заключении, и чтобы ИГ не возродилась каким-либо образом и в какой-либо форме». «Мы ожидаем, что Турция будет придерживаться своих обязательств и продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подытожил Трамп.

Таким образом, мы видим в изображении президента США новую американскую политику, которая отличается сугубым прагматизмом. Времена, когда США готовы были ради какой-либо идеи и по первому зову отдать жизни тысяч своих солдат и триллионы долларов, похоже, прошли безвозвратно. И теперь в Вашингтоне намерены делать лишь то, что выгодно самим американцам.

От поддержки курдов в Сирии США ничего не получали, а потому и легко их оставили. Сам по себе этот факт — это серьёзный сигнал всем в мире. Американская внешняя политика серьёзно изменилась.





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«Существует ощущение, что Константинопольский Патриархат начнёт официальные переговоры о предоставлении автокефалии», — заявил журналистам раскольнический митрополит Преспа и Пелагонии Петр из так называемой «Македонской церкви», сообщает греческое агентство «Ромфея».

Раскольничий митрополит подчеркнул, что официальных контактов и встреч пока не было, но со стороны Фанара было неофициально высказано пожелание, чтобы этот вопрос закрыл лично Патриарх Варфоломей.

Более того, представитель македонских раскольников указал, что данный вопрос может быть поднят уже на ближайших сессиях Синода Константинопольского Патриархата.

«Константинопольский Патриархат настроен решить вопрос об автокефалии нашей Церкви на одной из будущих сессий Священного Синода», — заявил «митрополит» Пётр.

Вместе с тем, он указал, что пока не ясно, под каким именем будет признана так называемая «Македонская церковь». «Мы считаем маловероятным, чтобы Патриарх Варфоломей, грек по происхождению, признал нас под именем Македонской православной церкви», — признал раскольничий митрополит.





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Немецкие власти не собираются уступать давлению США в вопросе своей энергетической безопасности и продолжат жёстко защищать проект «Северный поток — 2». Об этом, в частности, свидетельствует заявление министра обороны Германии и председательницы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сообщила, что запуск «Северного потока — 2» невозможно остановить, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

По её словам, этот проект важен для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа. При этом весьма характерно, что своё заявление немецкая представительница сделал в столице Латвии Риге, которая, как известно, выступает категорически против реализации этого проекта.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто „Северный поток — 2“ можно ещё остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — без всяких обиняков сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр своим латвийским союзникам.

Она подчеркнула, что этот проект сложен, но отметила, что Россия зарекомендовала себя надежным партнёром, а потому «Северному потоку-2» быть. Очевидно, что если бы не столь принципиальная позиция по этому вопросу немецких властей, то данный проект уже давно бы был свёрнут, как в своё время был свёрнут «Южный поток».

Русская линия