Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Меркель и Макрон призвали Путина сделать первые шаги для урегулирования конфликта на Донбассе. Предстоятели Кипрской, Сербской, Болгарской и Элладской Православных Церквей обсудили положение дел на Украине. В США готовятся к экстрадиции Джулиана Ассанжа. Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне временно закрыт для паломников

Канцлерин Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят воспользоваться победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского и попытаться активизировать мирный процесс на Донбассе. В связи с этим они связались с главой России Владимиром Путиным и попытались уговорить его сделать первые примирительные шаги в сторону Киева.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили будущее Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. При этом Владимир Путин особо выделил безальтернативность минских договоренностей «как основы мирного урегулирования».

В свою очередь, Париж и Берлин призвали Москву пойти навстречу украинским властям для разрешения конфликта на востоке Украины. По мнению Меркель и Макрона, Кремлю следует продемонстрировать «необходимые жесты», чтобы «создать благоприятные условия, способствующие диалогу».

«Настало время принимать решения, чтобы прекратить конфликт на востоке Украины, который лег тяжким бременем на отношения между Россией и Евросоюзом», — заявили в Париже.

Помимо этого, канцлерин ФРГ и президент Франции в разговоре с Путиным выступили с критикой апрельского указа, который упрощает процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сам президент России назвал выдачу паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера».

Тем временем новый глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан сообщил, что официальный Киев рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта на Донбассе. Так в команде Зеленского пытаются избавиться от давления националистов и представителей партии войны, которые блокируют любые шаги в направлении мира.





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17 мая 2019 года Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II провёл встречу с Патриархом Сербским Иринеем в Белграде, в ходе которой обсудил украинскую проблему.

Отмечается, что в связи с тем, что в эти даты происходило заседание Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, Предстоятель Кипрской Церкви встретился с архиереями этой Поместной Церкви. Иерархи «провели сердечную братскую беседу».

По итогам заседания Собора Сербской Православной Церкви, был опубликован пресс-релиз, в котором официально заявлялось о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко» и осуждались действия Константинополя по грубому вмешательству в церковные дела на Украине.

Из Белграда владыка Хризостом направился в Софию, где 20 мая 2019 года встретился с Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом.

Помимо Патриарха Неофита со стороны Болгарской Церкви в состоявшейся встрече приняли участие митрополиты Пловдивский Николай, Неврокопский Серафим, Старо-Загорский Киприан, Врачанский Григорий, Видинский Даниил и главный секретарь Священного Синода Болгарской Церкви епископ Герасим.

Подробности состоявшегося обсуждения официальный сайт Болгарского Патриархата не приводит.

21 мая 2019 года Предстоятели Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом и Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним II более двух часов обсуждали украинский церковный вопрос.

Первым делом Архиепископ Хризостом проинформировал Архиепископа Иеронима о результатах встреч с Предстоятелем Сербской Православной Церкви Патриархом Сербии Иринеем и Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом.

«Мы должны быть осторожны, чтобы не совершить ошибку для Церкви, потому что Церковь бессмертна и эту ошибку потом никто не исправит. Вот почему руководствующим принципом наших действий должно быть тщательное соблюдение интересов Церкви. Я надеюсь, что мы будем служить Церкви всеми силами, чтобы не допустить раскола», — подчеркнул Архиепископ Хризостом.

Он отметил — у Церкви есть множество проблем, решать которые необходимо «с мужеством, верой и оптимизмом».

Предстоятель Элладской Православной Церкви согласился со словами владыки Хризостома. «Все мы, с нашей точки зрения, должны смотреть на этот вопрос ответственно, не с точки зрения личных интересов, а с позиции общих интересов Церкви и особенно её единства», — отметил Архиепископ Иероним II.

Никаких конкретных предложений по выходу Православной Церкви из украинского кризиса Предстоятели Кипрской и Элладской Церквей не озвучили.





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О том, что власти Европы рано или поздно выдадут США основателя портала WikiLeaks Ассанжа Джулиана, арестованного после 7-летнего заточения в посольстве Эквадора в Англии, мало кто сомневается. В настоящее время он содержится в английской тюрьме. На его голову претендуют власти Швеции, которые после ареста американского разоблачителя экстренно возобновили прекращённое было дело о изнасиловании, заведённое против Ассанжа. Но для США получение разоблачителя — важнее.

Не случайно, в Америке уже активно готовятся если не посадить основателя WikiLeaks на электрический стул, то дать ему как минимум три пожизненных.

В настоящее время власти США предъявили Ассанжу обвинения по 17 новым пунктам.

47-летнего уроженца Австралии обвиняют в незаконном получении и обнародовании засекреченных документов, имеющих отношение к национальной обороне, говорится в заявлении министерства юстиции США, опубликованном в четверг, 23 мая. Если Ассанжа выдадут США и там его признают виновным по всем 18 пунктам, основателя WikiLeaks могут приговорить к 175 годам лишения свободы.

В свою очередь адвокат Джулиана Ассанжа назвал «беспрецедентные обвинения» в адрес своего подзащитного «угрозой для всех журналистов».

Полиция Великобритании 11 апреля арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

В настоящее время британские правоохранители заявляют, что Ассанжа арестовали ещё и на основании официального запроса США о его выдаче. Таким образом, есть все основания полагать, что после английской тюрьмы основатель WikiLeaks будет экстрадирован в США.





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19 мая 2019 года в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне попущением Божиим произошёл пожар, в результате которого полностью сгорела монастырская генераторная, и обитель лишилась источника электроэнергии. В связи с этим Пантелеимонов монастырь вынужден был временно прекратить приём, сообщает портал Афонит.info.

Пожар в Свято-Пантелеимоновом монастыре случился в ночь с субботы на воскресенье. В результате все находившееся в здании генераторной оборудование утрачено, из-за чего монастырь оказался полностью лишенным электроэнергии. И хотя никто из братии и паломников не пострадал, материальный ущерб в результате пожара довольно серьёзный.

В монастыре пояснили, что из-за последствий пожара на данный момент нет возможности обеспечивать приём паломников. Из-за отсутствия системы электроснабжения в обители не работает большое количество оборудования, необходимого для обслуживания верующих. Также стоят все монастырские мастерские.

Временное прекращение приёма паломников будет продолжаться до восстановления в монастыре полноценной работы системы электроснабжения.

Сложно сказать, что бы означал этот пожар с духовной точки зрения. Никто из афонских старцев этот случай не комментирует. Вместе с тем, Афон в своё время славился именно тем, что там отказывались использовать современные достижения инженерной мысли и стремились жить как можно проще. Даже электричество здесь использовали в минимальном объёме и только для самого необходимого.

Русская линия