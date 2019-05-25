В Церкви вновь призвали власти принять меры против абортов. Рейтинг доверия россиян к Путину опустился до минимума за 13 лет. Митрополит Екатеринбургский Кирилл обсудил с депутатами Госдумы ситуацию вокруг строительства собора в Екатеринбурге. Глава Патриаршей комиссии раскритиковал программу средней российской школы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь призвал власти обратить внимание на тему абортов и принять все меры, чтобы закрыть эту проблему в том масштабе, в котором она существует.

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — сказал Патриарх во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что существующие в России меры поддержки материнства не могут дать подобный демографический эффект. «Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», — добавил он.

По его словам, борьба за жизнь является для Церкви важным делом, «потому что проистекает из наших убеждений». «Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека — а жизнь начинается с зачатия — великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет ещё и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия», — сказал Патриарх.

Обращаясь к учредителям премии, он заметил, что их дело должно быть «приоритетным как для церковнослужителей, так и для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни, — и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем».

Фонд «Женщины за жизнь» — движение в защиту жизни до рождения — реализует проекты, направленные на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора. Премия «Амбассадор защиты жизни до рождения» учреждена фондом в 2018 году. Награда представляет собой ювелирное изделие в виде небольшого круга с детской ладошкой посередине, изделие из белого золота с надписью «Сохрани в себе человека».





+ + +

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, где респондентам задавался вопрос, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов. В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 года.

В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов, в первую неделю января 33,4% респондентов заявляли о доверии президенту России, на прошлой неделе таких респондентов было 33,1%.

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 года после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМ, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов.

При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику. На втором месте в рейтинге доверия с 14,8% находится по-прежнему министр обороны Сергей Шойгу, на третьем глава МИДа Сергей Лавров с 13%. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский получил 8,8% голосов, премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,3%. У всей пятерки лидеров, кроме Лаврова, за прошедший месяц рейтинги доверия упали.

При этом одобряют деятельность Путина, по данным ВЦИОМ, 65,8%.

Очевидно, что рейтинг президента ещё достаточно высок, но если власти продолжат принимать законы, целью которых являются постоянные поборы, российские граждане могут окончательно разочароваться в президенте и его способности решать задачи, стоящие перед страной.





+ + +

Об урегулировании ситуации вокруг строительства храма святой Екатерины шла речь 20 мая 2019 года во время встречи митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с депутатами Госдумы, посетившими уральскую столицу, чтобы разобраться в причинах возникшего конфликта и обсудить возможности его разрешения.

Столицу Урала посетили депутаты Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников, Николай Земцов, Максим Иванов во главе с председателем комитета Сергеем Гавриловым. В течение дня депутаты встретились с коллегами из Екатеринбургской городской думы, с горожанами — как в ходе закрытой встречи, так и на Октябрьской площади, на месте строительства храма.

Завершающей визит стала встреча с главой Екатеринбургской митрополии, в ходе которой владыка Кирилл поведал депутатам предысторию вопроса, отметив, что на фоне дезинформации и политических манипуляций, а также недоинформированности части горожан, оказавшихся в плену сплетен и домыслов о проекте, сложилась ситуация, при которой, по сути, православную общину выгоняют с места в очередной, третий, раз. При том, что при подготовке к строительству храма пройдены все необходимые процедуры и согласования, каждый шаг сверен с действующим законодательством.

Правящий архиерей сообщил депутатам, что, в связи с тем, что забор, установленный на месте будущей стройки, стал символом раздора, 20 мая застройщику направлено письмо с просьбой убрать забор, огораживающий территорию строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади.

Глава митрополии отметил, что общественный диалог должен проходить в спокойной обстановке, позволяющей обстоятельно и по-доброму обсудить, каким будет сквер, где он начинается, где заканчивается, какую площадь займёт храм и ответить на другие важные для горожан вопросы.

«Мы всегда готовы к диалогу, — сказал митрополит Кирилл. — Мы хотим, чтобы наш город вновь обрёл храм своей Небесной покровительницы, что особенно актуально в связи с грядущим 300-летием Екатеринбурга».

В ответном слове депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что Екатеринбургская епархия в очередной раз доказала свою готовность к компромиссу и диалогу.

«Мы полагаем, что сейчас не время для скоропалительных решений. Вы абсолютно правы, владыка, что сейчас время для углубленного диалога — с любовью, со вниманием, с заботой о ближнем, — сказал депутат. — Наша задача — это гражданский мир. И институты гражданского общества должны включиться в этот процесс, продемонстрировав ответственность, способность к диалогу, к совместному поиску правильного решения».

Депутат считает, что «в ситуации, которая сложилась в Екатеринбурге, по сути дела, все наше гражданское общество, всё государство проходит тест на зрелость власти, которая должна слышать народ, проникаться заботами народа, быть честной и держать обещание, что особенно важно на местном уровне, когда это касается и вопросов духовного развития, и воспитания детей, и благоустройства, и зеленых насаждений и парков».

Депутат рекомендовал на местном уровне «более активно не только информировать, рассказывать, обсуждать с горожанами, учитывать их мнение по поводу строительства храма, но и вовлекать их в этот процесс со стороны светской власти, чтобы этот храм стал действительно народным храмом, народной стройкой».





+ + +

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы прихожан Томской епархии, подверг резкой критике современное положение дел в российской школе и заявил, что дети, получившие домашнее образование, гораздо более развитые и знающие, чем те, что прошли всеобуч.

Отец Димитрий в частности подверг резкой критике тенденцию перехода российских школ к виртуальному представлению информации детям. «Это программа отупения», — заявил священник.

«Такая мелькающая информация не даёт ничему застревать в мозгу, поэтому что ни спроси у современных детей — они не знают ничего. Ни из какого предмета — ни астрономии, ни алгебры, ни геометрии, ни истории, ни поэзии, ни музыки, ни прозы — ничего!» — отметил отец Димитрий, выразив недоумение, что детям вообще делать в школе целых 11 лет.

«По-моему, это пустая трата времени», — сказал священник, добавив, что здоровья от сидения за партой 11 лет тоже не прибавится, потому что «если спортом не заниматься — у них у всех сколиоз, у 90%, они будущие инвалиды».

Председатель Патриаршей комиссии заявил, что, познакомившись с реалиями современной школы, стал сторонником домашнего образования. По данным отца Димитрия, в США на такую форму обучения перешло 4% населения. И американская практика показала, что, если оба родителя с высшим образованием, у их занимающегося дома ребёнка успеваемость составляет 98 баллов из 100, если с высшим образованием только один из родителей, успеваемость ребёнка — 87 из 100, а если оба родителя без высшего образования — 83.

При этом в государственной американской школе ни один ребёнок не достигает 50 баллов, отметил священник, добавив, что ведущие фирмы США набирают топ-менеджеров из числа именно тех, кто в своё время прошёл домашнее обучение.

Очевидно, что такая же картина складывается и в России. Не случайно, сейчас в нашей стране так активно развивается репетиторство, когда после школы с детьми занимаются теми же самыми предметами отдельные преподаватели. Результаты этих индивидуальных занятий на порядок выше, чем во время всеобуча в школе.

Русская линия