Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины. Иерусалимский Патриарх Феофил III приветствовал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Собор Сербской Церкви вновь высказался по украинской проблеме. Владимир Путин вручил орден Дружбы митрополиту Кишиневскому Владимиру. Денисенко остался не у дел

В Киеве на этой неделе состоялась официальная церемония вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского, который сменил на этом посту Петра Порошенко. Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Первым своим указом Зеленский распустил Верховную Раду, и теперь Украину ждут досрочные парламентские выборы.

Новый лидер Украины призвал будущих парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Впрочем, у депутатов нынешней Рады есть формальный повод, чтобы опротестовать роспуск парламента, в котором накануне распалась правящая коалиция. В Раде заявили о желании сформировать новое парламентское большинство с новой повесткой дня, на что у депутатов по закону есть 30 дней.

Глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Зеленский нарушил Конституцию, объявив о роспуске парламента. «Не прошло и 45 минут после присяги на конституции, как президент Зеленский нарушил эту конституцию, объявив о роспуске парламента», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, решение нового президента распустить Раду законно. «Но в зале есть много депутатов, которые считают, что это незаконно, поэтому они будут подавать в суд», — сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, Зеленский вполне может добиться прекращения огня на Донбассе, а это тоже многих на Украине не устраивает.

Украинский политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что досрочные выборы в Верховную раду могут пройти в конце июля, но депутаты, скорее всего, будут оспаривать решение о роспуске парламента в Конституционном суде.

По его словам, это означает, что политических каникул в стране не будет, как и «мертвого» политического сезона. «Будет битва старого парламента, старых депутатов против нового президента и его соратников — кандидатов в новые депутаты», — отметил Карасев.

Он также не исключает, что Зеленский будет пытаться выйти на диалог с Москвой по урегулированию конфликта на Донбассе, а также контактировать с Донецком и Луганском.





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17 мая 2019 года, во время паломнического визита на Святую Землю, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III.

«Православная Церковь всегда находится в состоянии испытаний и подвергается гонениям от мира, — отметил Иерусалимский Патриарх Феофил. — В связи с этим Украинская Православная Церковь проходит особый период в своей истории. В Иерусалимской Православной Церкви всегда молятся возле православных святынь Святой Земли, чтобы Господь хранил эту Церковь и Её верующих в Украине».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил за эти молитвы Блаженнейшего Патриарха и передал слова благодарности всем священнослужителям и верным Иерусалимской Церкви.

Блаженнейший Патриарх Феофил III отметил, что в этом году необычайно большое количество паломников со всего мира, в т. ч. и из Украины, стремятся посетить Иерусалимские святыни — такие, как Храм Воскресения Христова, приложиться к живоносному Гробу Господню и другим святыням, которые напоминают нам о библейских временах и связаны с земной жизнью Спасителя.

Беседа архипастырей состоялась в тёплой и дружественной обстановке, в конце встречи Митрополит Онуфрий и Патриарх Феофил обменялись памятными подарками.

19 мая 2019 года, в неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Его Блаженству сослужили иерархи Иерусалимского Патриархата и других Поместных Церквей, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, который сопровождает Предстоятеля на Святой Земле, а также клирики Иерусалимского Патриархата и УПЦ, гости в священном сане.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес на святом месте молитву о своей пастве и мир на Украине.





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Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, который проходил с 9 по 18 мая 2019 года в Белграде, в очередной раз дал негативную оценку действиям Константинопольского Патриархата на Украине и официально заявил о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко». Об этом говорится в пресс-релизе Собора, размещённом на официальном сайте СПЦ.

«Самой большой проблемой Православной Церкви сегодня является церковный раскол на Украине и опрометчивая попытка Константинопольской Патриархии решить эту проблему „через колено“, самостоятельно, без диалога с канонической Церковью на Украине и с Русской Православной Церковью, и в целом без общеправославного обсуждения», — говорится в документе.

«В связи с этим, Собор остаётся при своём предыдущем мнении: наша Церковь не признает новосозданную околоцерковную структуру на Украине во главе гражданами Денисенко и Думенко, и находится в литургическом и каноническом общении только и исключительно с канонической Украинской Православной Церковью, во главе которой находится Блаженнейший митрополит Онуфрий, и со всеми другими каноническими Православными Церквями», — говорится в заявлении Собора.

Помимо этого, члены Собора указали на тяжёлое положение верующих Сербской Церкви в государствах, созданных на развалинах бывшей Югославии. «Дискриминация по отношению к нашей Церкви присутствует, в большей или меньшей степени, практически везде — в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, а особенно в Черногории, где недавно был принят антиевропейский проект закона о Церквях и религиозных общинах. Целью этого закона является сознательное разделение Черногорско-Приморской епархии, этот законопроект предусматривает изъятие священных храмов и передачу их в собственность государства (!)».

«Остаётся сложным состояние нашей автономной Охридской митрополии в Северной Македонии, где в настоящее время нет прямых гонений на архиепископа Иоанна, епископов, клириков, монахов и верующих, но над их головой постоянно висит Дамоклов меч нового судебного преследования. Несмотря на это, наша Церковь по-прежнему готова к диалогу с тамошней Церковью, которая на протяжении десятилетий пребывает в расколе. Сербская Церковь выступает за решение проблемы на канонической основе», — отмечается в пресс-релизе Собора.





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23 мая 2019 года в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранных граждан. Были награждены более 30 представителей различных сфер: летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства.

Среди награждённых — митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Глава Православной Церкви Молдовы был удостоен ордена Дружбы, сообщает Патриархия.Ru.

После вручения почетной награды митрополит Владимир обратился к Президенту России с благодарственным словом:

«Ваше Превосходительство, многоуважаемый господин Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Позвольте мне поблагодарить Вас за высокую государственную награду Российской Федерации за мое 45-летнее служение, скажу, интернациональное, поскольку служил в России, на Украине и уже 30 лет служу Православной Церкви Молдовы. Буду стараться и впредь неленостно трудиться во славу святой Православной Церкви и Божиего народа. Большое спасибо».





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Лже-патриарх Филарет Денисенко перехитрил сам себя, когда согласился на предложение Фанара отказаться от выдвижения своей кандидатуры в Предстоятели «ПЦУ», и по факту остался не у дел. Об этом свидетельствуют итоги очередного Синода новой организации, на котором Денисенко остался в полной изоляции.

24 мая 2019 года «Священный Синод ПЦУ» принял решение во всём следовать Уставу своей церковной структуры, однако лже-патриарх Филарет Денисенко свою подпись под этим решением не поставил.

«Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданием, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом», — заявил Епифаний Думенко.

Также он сообщил, что несмотря на то, что «архиереи» «дискутировали, разговаривали, убеждали, все увидели, что Святейший Патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своей мысли».

Глава ПЦУ опроверг также звучавшие ранее заявления Денисенко о зависимости его церковной структуры от Фанара. На вопрос журналистов про варение мира, он ответил, что такой пункт только подчеркивает духовную связь новой религиозной организации с Фанаром.

Епифаний не стал отрицать, что в уставе прописан и пункт о решении всех внутренних конфликтов «ПЦУ» в Константинополе, и подчеркнул — отбрасывать его никак нельзя.

«Если мы будем отбрасывать этот пункт, то мы будем отрицать сами себя. <…> Мы должны тогда отказаться от решений, которые были приняты в Константинополе 11 октября», — заявил глава новой церковной структуры.

По его словам, Денисенко за его заявления наказывать не будут, а слухи о попытках на прошедшем заседании «Синода» отправить его на покой не соответствуют действительности.

Что в этих условиях намерен предпринять сам Денисенко, пока не ясно. Ему уже 90 лет и не исключено, что у бывшего главы украинских раскольников уже просто нет сил, чтобы инициировать ещё один раскол.

Русская линия