Посол США по вопросам религиозной свободы Самуэль Браунбек прибыл в Грецию и встретился с Архиепископом Афинский Иеронимом и игуменами афонских монастырей…

В США надеются убедить Элладскую Церковь и монастыри Афона признать «ПЦУ»

6 мая 2019 года посол США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы посетил Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, сообщает «Ромфея.Новости».

Г-на Браунбека сопровождали глава Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс, религиозный атташе г-жа Полетта Уолш, посол США в Греции г-н Джеффри Пайетт и политическая сотрудница по религиозным вопросам г-жа Холли Меткалф.

Епископ Феспийский Симеон приветствовал г-на Браунбека и его коллег у входа в архиепископство.

Архиепископ Иероним радушно встретил Браунбека и членов миссии и обсудил с ними различные вопросы, представляющие общий интерес, в том числе вопрос автокефалии «ПЦУ».

7 мая 2019 года ожидается, что г-н Браунбек будет принят настоятелями монастырей Афона и гражданским администратором Константиносом Димцасом.

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