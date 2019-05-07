В ходе часовых переговоров главы МИД России и США обсудили широкий круг вопросов, но подробности сообщать не стали…

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел «хороший разговор» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».

Часовые переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прошли в финском Рованиеми, где проходит министерское совещание Арктического совета.

«Это был хороший разговор. Мы затронули широкий круг вопросов», — заявил Помпео.

«У нас совершенно разные интересы. Было желание начать пытаться найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают, какими бы небольшими они не были, и надеемся, что мы сможем этого добиться», — добавил он.

В свою очередь, Сергей Лавров также назвал встречу хорошей и конструктивной. «Мы рассмотрели целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН», — сказал Лавров по итогам встречи.

Однако, никаких подробностей о том, к чему же пришли Лавров и Помпео сообщено не было, что может означать, что Россия и США так и не могут найти общий язык по большинству вопросов и остаются при своём мнении.

Напомним, что ранее такой же «хороший разговор» провели по телефону президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, но это пока никак не сказалось на российско-американских отношениях, которые находятся в глубоком кризисе.

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