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Сводка новостей от 7 мая 2019

Храмы отняли, но общины остались
На Волыни прихожане захваченных раскольниками храмов УПЦ совершают богослужения по домам…

Пасхальное богослужение на домуНесмотря на то, что их храмы были силой захвачены сторонниками «ПЦУ», верующие УПЦ в сёлах Клепачи и Красноволя Волынской области Украины продолжают совершать богослужения в приспособленных помещениях, а все сложности и невзгоды воспринимают с благодарностью Богу. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Олег Точинський, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Свято-Михайловская община УПЦ села Красноволя Маневицкого района, храм которой одним из первых был захвачен после создания «ПЦУ», встретила Воскресение Христово в молитве в доме священника.

Как рассказал о. Олег, несколько последних недель перед Пасхой сторонники «ПЦУ» штурмовали домик настоятеля Свято-Михайловской общины УПЦ в с. Красноволя, «требуя, чтобы он со своей семьей шёл прочь, в никуда». Другого жилья у настоятеля о. Андрея с женой и детьми нет.

«Несмотря на это сердца православных красновольцев в Пасхальную ночь были наполнены тихой радостью, которую никто не смог и не сможет у них отобрать. Дай Бог, чтобы и у батюшки, и у тех, кто с ним остался, всё завершилось хорошо, а Пасхальная радость, как и теперь, всегда помогала побеждать все сложности», — написал пресс-секретарь Волынской епархии.

Лишённая своего храма религиозная община захваченного Свято-Ильинского храма УПЦ села Клепачи Киверцовского района также встретила Светлое Христово Воскресение во временно приспособленном для богослужений домовом храме.

Свято-Ильинский храм УПЦ в с. Клепачах был захвачен в марте 2019 года. Предшествовала этому незаконная перерегистрация религиозной общины в «ПЦУ», несмотря на то, что приход решил на собрании оставаться верным УПЦ во главе с её Предстоятелем.

«Клепачевскую общину УПЦ, как и многие другие на Волыни, фактически сняли с регистрации, — рассказал о. Олег. — Этому предшествовала реализация стандартного для таких событий сценария: собрание, голосование, захват».

Однако, как отметил священник, «несмотря на все действия, направленные на ликвидацию этой религиозной общины, община УПЦ села Клепачи продолжает свою богослужебную жизнь в приспособленном помещении, надеясь на то, что справедливость всё же восторжествует и храм им вернут».

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