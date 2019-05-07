Несмотря на то, что их храмы были силой захвачены сторонниками «ПЦУ», верующие УПЦ в сёлах Клепачи и Красноволя Волынской области Украины продолжают совершать богослужения в приспособленных помещениях, а все сложности и невзгоды воспринимают с благодарностью Богу. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Олег Точинський, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Свято-Михайловская община УПЦ села Красноволя Маневицкого района, храм которой одним из первых был захвачен после создания «ПЦУ», встретила Воскресение Христово в молитве в доме священника.

Как рассказал о. Олег, несколько последних недель перед Пасхой сторонники «ПЦУ» штурмовали домик настоятеля Свято-Михайловской общины УПЦ в с. Красноволя, «требуя, чтобы он со своей семьей шёл прочь, в никуда». Другого жилья у настоятеля о. Андрея с женой и детьми нет.

«Несмотря на это сердца православных красновольцев в Пасхальную ночь были наполнены тихой радостью, которую никто не смог и не сможет у них отобрать. Дай Бог, чтобы и у батюшки, и у тех, кто с ним остался, всё завершилось хорошо, а Пасхальная радость, как и теперь, всегда помогала побеждать все сложности», — написал пресс-секретарь Волынской епархии.

Лишённая своего храма религиозная община захваченного Свято-Ильинского храма УПЦ села Клепачи Киверцовского района также встретила Светлое Христово Воскресение во временно приспособленном для богослужений домовом храме.

Свято-Ильинский храм УПЦ в с. Клепачах был захвачен в марте 2019 года. Предшествовала этому незаконная перерегистрация религиозной общины в «ПЦУ», несмотря на то, что приход решил на собрании оставаться верным УПЦ во главе с её Предстоятелем.

«Клепачевскую общину УПЦ, как и многие другие на Волыни, фактически сняли с регистрации, — рассказал о. Олег. — Этому предшествовала реализация стандартного для таких событий сценария: собрание, голосование, захват».

Однако, как отметил священник, «несмотря на все действия, направленные на ликвидацию этой религиозной общины, община УПЦ села Клепачи продолжает свою богослужебную жизнь в приспособленном помещении, надеясь на то, что справедливость всё же восторжествует и храм им вернут».

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