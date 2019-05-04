Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Митрополит Кифирский Серафим обратился к Поместным Церквям с призывом включиться в разрешение украинского кризиса. Власти Болгарии решили пойти по пути поддержки македонских раскольников

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая», — заявила представительница Белого дома Сара Сандерс, отметив, что беседа длилась более часа.

Она сообщила, что Трамп и Путин вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. «Оба лидера знали, что там не было сговора», — сказала она.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности обсудить с американским руководством свои переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке.

«Председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами на Корейском полуострове, и со всем, что вокруг этого происходит», — заявил тогда Путин.

Последний разговор российского и американского лидеров был очным, он состоялся в начале декабря прошлого года на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе и прошёл «на ногах». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имел место «короткий контакт».

Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.

С тех пор никаких контактов между лидерами России и США не было, а российско-американские отношения продолжают быть крайне плохими. Надежды на то, что данный разговор приведёт к каким-либо существенным изменениям не приходится, однако диалог всегда лучше, чем его отсутствие.





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Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский Серафим направил Вселенскому Патриарху Варфоломею и Предстоятелям Поместных Православных Церквей Пасхальное письмо-мольбу, главной темой которого стал украинский церковный вопрос. Текст письма правящего архиерея Кифирской и Антикифирской митрополии Элладской Церкви был опубликован 2 мая 2019 года на официальной странице митрополии.

В своём письме иерарх призвал глав Поместных Православных Церквей «вместе задуматься и всем подвизаться в молитвах в это последнее и критическое время, когда под угрозой и в опасности единство в Духе Святом, единомыслие и сосуществование всех Святых Божиих Церквей, что составляют Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, по причине, которая не принесла пользы и держит в напряжении и обострении — серьезнейшей экклезиологической проблемы способа предоставления автокефалии тем, кому она была предоставлена в государстве Украина».

Он подчеркнул, что серьёзность и чрезвычайная широта «горячего украинского канонического и экклезиологического вопроса» влечёт за собой страшные канонические проблемы для всей полноты Православия и выходит за рамки одной поместной церковной юрисдикции.

«Смиренно и с ревностностью раздумываю, что эта большая каноническая проблема, которая возникла и заключается в так называемом восстановлении и признании как „Автокефальной Украинской Церкви“ двух существующих раскольнических частей, что составляет значительное меньшинство Христоименитой полноты (священного клира и народа) Украины, перед тем антиканонично сняв каноничность Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которая признана всеми Автокефальными Православными Церквями, выходит за рамки всего предыдущего в церковной истории (глубже и многограннее даже и Мелитианской схизмы, что в конце была решена согласно крайней икономии Первым Вселенским Собором) и является сложнее её и шире. Одним словом, восстановление как канонических епископов и клириков отлучённых, анафематствованных и раскольников, но и от них (действительных отлучённых, анафематствованных и раскольников) принятых хиротоний и очевидно лишённых благодати Божией и права священнодействовать, является немыслимым и всегда несовместимым с Божественными и Священными канонами и каноническим правом Святой нашей Православной Церкви», — написал в своем послании митрополит Серафим.

Иерарх напомнил, что недавно избранный «Предстоятель Автокефальной Церкви Украины» Епифаний получил хиротонию и все три степени священства (диакона, пресвитера и епископа) от бывшего митрополита Киевского Филарета — «действительно отлучённого, анафематсвованного и раскольника», что делает его самого, согласно Священным канонам и Церковному Преданию, лишенным любой священной степени, «и невозможно этому совершенному акту задним числом вылечиться».

«Божественный Основатель Святой нашей Православной Церкви, христопроповедники святые апостолы и святые богоносные отцы и вселенские наставники передали через Божественное Писание и Святые Вселенские и Поместные Соборы Святейшей нашей Церкви Священный Пидалион и всечестное православное Предание и Наследие. Соборная система, действуя совершенно через Божественный свет и просветление Божественных и Священных канонов, регулирует богоугодно все возникающие административные и духовные церковные вопросы. Божественный Закон Священных канонов определяет и предусматривает границы и юрисдикции каждой из Поместных Святых Божиих Церквей. Выход за рамки Священных Канонов приводит к изменениям испокон веков установленных церковных юрисдикций и соборно осужденный этнофилетизм всегда и всюду считаются неприемлемыми и такими, которых необходимо избегать», — отметил иерарх.

Митрополит Серафим в очередной раз призвал Вселенского Патриарха и глав Поместных Православных Церквей к Соборному решению украинской проблемы, ибо «только в Духе Святом и без вмешательств и давлений возможно решить боголюбезно и богоугодно этот горячий вопрос».

«Вместо пасхальных пожеланий, позвольте мне соединить свой голос со всеми Святыми Поместными Автокефальными Церквами, которые до этого времени логично не принимают к литургическому служению предоставленную группам украинских раскольников автокефалию и из-за этого особого случая просят собрание Всеправославного Собора для решения острой проблемы разделенного украинского народа и нынешних широких гонений против канонической Украинской Православной Церкви в 21 веке, где входят в часть гонителей украинское государство и Великая Христова Церковь. Если же по разным причинам собрание Всеправославного Собора является трудным, то пусть соберется соборно, в Духе Святом, каждая Поместная Автокефальная Церковь и проведет неспешное и рассудительное голосование, после которого каждый Предстоятель пусть передаст результат и решение собора своей Церкви Вселенскому Патриархату», — предложил иерарх Элладской Церкви.

В завершение своего послания митрополит Кифирский призвал архиереев в эти спасительные для мира дни Святой Пасхи выполнить их первоочередную задачу: «показать всему современному миру живое православное свидетельство в единстве и любви Воскресшего Господа Освободителя нашего, Бога любви, щедрот и человеколюбия».

Митрополит Серафим подчеркнул, что этим посланием он призывает защитить православную экклезиологию, Божественные и Священные каноны, Соборную систему и канонический порядок в Святой Православной Церкви и в Православном Церковном Предании и наследстве.





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Печально, но болгарские власти решили активно вмешаться в церковные дела в вопросе признания отделившейся от Сербской Православной Церкви «Македонской церкви» и принимают меры, чтобы наладить тесный диалог не только с македонскими властями, но и церковными деятелями.

Так, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и его коллега Зоран Заев из Скопье не только обменялись тёплыми приветствиями по случаю празднования Пасхи, но и коснулись темы македонского раскола, выразив ему свою поддержку.

В своём послании Зорану Заеву Борисов выразил убеждение, что оба они, обладая ещё большей силой, добьются любви и смирения, как пасхальных даров, «для общего европейского будущего двух братских народов».

Со своей стороны, Заев поздравил народ Болгарии, говоря о сильной приверженности и искренней любви в отношениях между двумя странами.

«Эта Пасха демонстрирует жест примирения с епископатом „Православной Церкви Македонии“, представитель которой сопровождает делегацию Болгарской Православной Церкви в Иерусалим и из Иерусалима на болгарском правительственном самолете, чтобы принести Благодатный огонь православным христианам», — заявил глава Северной Македонии Зоран Заев.

Действительно, впервые в 2019 году на самолёте, который доставил делегацию Болгарской Церкви в Иерусалим для получения Благодатного, также принял участие священник «Македонской церкви».

Русская линия