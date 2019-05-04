В Покровском монастыре в Москве отметил 20-ю годовщину канонизации блаженной Матроны. В Екатеринбурге прошёл Пасхальный крестный ход на место строительства собора святой Екатерины. В Чечне освятили ещё один православный храм

2 мая 2019 года, в четверг Светлой седмицы, день памяти блаженной Матроны Московской, 67-ю годовщину преставления и 20-ю годовщину канонизации блаженной старицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской Заставы Москвы.

По прибытии в монастырь Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам блаженной Матроны, почивающим в храме Покрова Пресвятой Богородицы, и прочитал молитву у раки со святыми мощами.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил служение Божественной литургии в храме Воскресения Словущего.

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; делегация Раменского района Московской области во главе с председателем Совета депутатов Раменского района В.Ф. Деминым.

Среди молившихся в храме были настоятельница Покровского ставропигиального монастыря игумения Феофания (Мискина), насельницы Покровской обители и воспитанницы монастырского приюта для девочек.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз». Многочисленные верующие следили за трансляцией на больших экранах, установленных на территории обители.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход вокруг храма.

После Крестного хода игумения Феофания (Мискина) от лица сестер Покровского монастыря и паломников приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла Его Святейшеству пасхальное яйцо и икону блаженной Матроны.

«Промыслом Божиим так случилось, что блаженная старица Матрона Московская была причислена к лику святых именно в пасхальные дни, когда торжествуют небо и земля, когда все мы в радости прославляем Воскресшего Христа, — сказала матушка Феофания. — За эти годы ее молитвами была полностью возрождена из руин древняя Покровская обитель, воссозданы в былом великолепии три монастырских подворья, для честных мощей святой Матроны Московской изготовлена новая добротная рака и сень. Мы открыли приют для детей-сирот, которые постоянно живут и учатся в обители. Более 90 храмов воздвигнуты в честь святой праведной Матроны Московской, причем не только в России, но и в других странах — Белоруссии, Молдове, Украине, США, Греции, Болгарии, Сербии».

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, матушка игумения Феофания, за труды, которые Вы вместе с сестрами несёте в этой святой обители. Всегда с особым чувством я совершаю здесь Божественную литургию, радуюсь видеть и новых послушниц. Дай Бог, чтобы укреплялась монашеская жизнь, чтобы тропа паломническая никогда не зарастала к великой святыне Церкви нашей — к гробу с мощами святой праведной Матроны Московской, и чтобы ее молитвами и ходатайствами пред лицом Божиим Господь хранил всех нас. Аминь», — сказал в завершение Святейший Владыка.

В дар обители Предстоятель Русской Церкви передал пасхальное яйцо с изображением Христа Спасителя. Игумении Феофании Святейший Патриарх вручил юбилейный крест, изготовленный к 10-й годовщине Поместного Собора 2009 года и Патриаршей интронизации Его Святейшества.

В память о праздновании 20-летия канонизации святой Матроны верующим были вручены иконки блаженной старицы с Первосвятительским благословением.





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28 апреля 2019 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, от Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга начался общегородской праздничный Пасхальный крестный ход, который в этом году прошёл до Октябрьской площади, возле которой запланировано строительство главного кафедрального храма уральской столицы — собора святой Екатерины.

Молитвенное шествие началось с Пасхальной вечерни в Свято-Троицком соборе, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

В молитвенном шествии приняли участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и глава региона Евгений Куйвашев.

У храма состоялась встреча Благодатного огня, привезённого со Святой Земли делегацией Екатеринбургской епархии.

Первыми в колонне Крестного хода двигался отряд православных палестинских скаутов с волынками и барабанами, которые уже в третий раз прибыли в уральскую столицу, чтобы задать праздничный тон многотысячному шествию. Такая традиция сопровождать праздники музыкальными отрядами православных скаутов существует на Святой Земле. Гости из Палестины участвуют в Пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге с 2017 года.

Прихожане храмов Екатеринбургской епархии прошли по улицам Екатеринбурга с хоругвями и иконами, священники пронесли ковчеги с частицами мощей православных святых — святой великомученицы Екатерины Александрийской, святого благоверного Александра Невского, святого праведного Симеона Верхотурского, святой блаженной Матроны Московской и другие святыни, а также Крест с частицей Животворящего Креста Господня и напрестольный крест Храма-Памятника на Крови — дар Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, врученный им во время визита на Царские дни в минувшем году.

По прибытии участников Крестного хода к месту будущего строительства собора святой Екатерины продолжилась Пасхальная вечерня, после чего состоялось освящение самого большого в мире Пасхального кулича весом в три с лишним тонны, который смог отведать каждый пришедший на праздник. Затем состоялась раздача Благодатного огня и начался праздничный концерт.

По окончании богослужения владыка Кирилл обратился к участникам Крестного хода: «Я думаю, ни один из нас никогда не пожалеет, что он это время провёл не у телевизора и в тёплом доме, а прошёл вместе со всеми в братской молитве в праздник Святой Пасхи. Ничто нас не может разлучить от любви Божией — ни скорбь, ни гонения, ни холод, ни зной, ни снег, ни дождь, потому что мы знаем, что любовь Божия к человеческому роду безмерна, и это любовь Божия сегодня проверяется в нашей общей молитве. И очень хочется верить и надеяться на то, что как мы сегодня близко и мирно шли едины друг с другом, так и будем далее идти по этой жизни мирно, благодатно, и будем просить у Бога благословения на нашу жизнь, наш город, нашу страну, наших близких, на всех тех, кто живёт сегодня вместе с нами и кто хочет жить правильно и хорошо, потому что любой нормальный человек хочет жить в добре и мире. Сегодня мы прошли со снегом, и нас „заряжали“ любовью и энергией палестинские дети. Пусть никакие внешние обстоятельства и скорбь человеческая не проникнут далеко в нашу душу, но пусть всегда в нашей жизни будет Пасха Христова!»

Собор святой великомученицы Екатерины — небесной покровительницы уральской столицы — станет подарком к 300-летию города, который отмечается в 2023 году. Прежний храм был заложен в год основания Екатеринбурга, вместе с железоделательным заводом дав начало городу, и был разрушен в 1930 году.





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Не секрет, что в ходе Первой и Второй Чеченской войн русское население фактически было изгнано из Чечни, а большинство храмов разрушено. Теперь Русская Православная Церковь стремится восстановить уничтоженное и по возможности возрождает старые храмы, а также строит новые.

С появлением православных храмов появляется и надежда на то, что в Чечню рано или поздно начнут возвращаться русские люди, коих в настоящее время на чеченской земле осталось совсем немного.

1 мая 2019 года, в среду Светлой седмицы, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил чин великого освящения храма святой великомученицы Варвары в станице Шелковской в Чечне.

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Виталий Тарасов, благочинный Грозненского церковного округа иеромонах Амвросий (Марченко), настоятель храма в честь великомученицы Варвары иерей Сергий Коваленко, клирик Ставропольской митрополии протоиерей Вячеслав Коваленко, благочинный Кизлярского церковного округа иерей Павел Каликин и другие клирики Махачкалинской епархии.

По окончании чина освящения правящий архиерей обратился с архипастырским словом к духовенству и мирянам.

«Сегодня у нас великое торжество: мы совершили освящение храма, и отныне этот день будет считаться днём его рождения, ибо утверждён Престол Божий и Дух Святой осенил его. Теперь в это святое место мы должны приходить, чтобы испросить у Бога чистое сердце, чтобы оно не было наполнено гневом, корыстью, злобой, ибо это оскверняет наш внутренний, духовный храм. А новый великолепный храм должен помочь нам очиститься, освятиться и самим соделаться храмами Духа Божиего. Дух Божий объединяет всех, поэтому Церковью именуется не здание, но собрание людей, верующих во Христа, объединенных Единым Духом Святым», — подчеркнул архиепископ.

«Грех разлучает нас с Богом и делает самыми несчастными творениями Божиими на земле. Счастливым же человек может быть, только пребывая в Боге и имея Бога в своём сердце. Дай Бог, чтобы этот храм стал для всех училищем благочестия, где мы могли бы научаться Слову Божию. Входя сюда, всегда помните, что это место особого пребывания благодати Божией, за дверью которого мы должны оставлять все помыслы, а сюда входить только с чистой молитвой», — сказал владыка Варлаам.

После чина освящения архипастырь возглавил первую в стенах нового храма Божественную литургию.

На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, помощник главы ЧР, первый заместитель начальника управления Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов, президент Национальной ассоциации лесопромышленников меценат Тимофей Кургин, станичный атаман, представители казачества, а также верующие из Грозного и станиц Чеченской Республики.

По заамвонной молитве состоялся пасхальный Крестный ход вокруг новоосвященного храма.

«Мы надеемся, что новый храм станет утешением всем скорбящим, местом, где люди будут рождаться во Христе. Храм создан для того, чтобы люди, приходя сюда, укрепляли свою веру, ибо Создатель ищет от нас одного: чтобы мы научились Его любить и благодарить, как Он любит нас», — отметил иерарх.

Епархиальный архиерей также выразил благодарность полпреду Президента РФ в СКФО Александру Матовникову за особую поддержку и внимание к православным жителям региона.

Затем владыка Варлаам обратился к помощнику Главы ЧР Даниилу Мартынову. Иерарх выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за устроение новоосвященного храма, а также за содействие строительству нового храма в войсковой части Грозного, и поблагодарил Даниила Мартынова за непосредственное участие во всех делах храмоздательства на территории Чеченской Республики.

В ответном слове Даниил Мартынов также поздравил епархиального архиерея, настоятеля, духовенство и прихожан со знаменательным событием, сообщив, что от Главы ЧР Рамзана Кадырова настоятелю новоосвященного храма иерею Сергию Коваленко будет передан в дар автомобиль.

Далее архиепископ Варлаам вручил подарки к празднику Пасхи. Александру Матовникову была преподнесена икона святого благоверного великого князя Александра Невского, Даниилу Мартынову — образ святого праведного воина Феодора Ушакова, Тимофею Кургину — икона праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

В дар новоосвященному храму иерарх передал Священное Писание Нового Завета.

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