Патриарх Кирилл не исключил, что украинскую проблему придётся обсуждать на всеправославном уровне без участия Фанара. Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Владимиром Зеленским. В Одессе отметили очередную годовщину трагедии в Доме Профсоюзов. В разрушенных храмах и обителях Донбасса вновь зазвучала молитва

В Русской Православной Церкви сомневаются в правомочности Константинопольского Патриарха созывать всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине и исключают возможность участия в них представителей раскольнической «Православной церкви Украины», заявил Патриарх Кирилл в интервью сербской газете «Политика».

По словам Патриарха, Русская Православная Церковь всегда выступала за решение спорных вопросов и разногласий, возникающих в православной семье, путём диалога и сотрудничества Поместных Церквей друг с другом. «Мы и сейчас поддерживаем идею рассмотрения украинского вопроса общими усилиями православных автокефальных Церквей. Само собой разумеется, что так называемая раскольническая „ПЦУ“ в таком обсуждении участия принимать не должна», — сказал Предстоятель.

Кроме того, добавил он, «вызывает вопрос, насколько Константинопольский Патриарх, будучи заинтересованной стороной, правомочен созывать и тем более председательствовать на таком собрании». По словам Предстоятеля Русской Церкви, из недавнего письма Патриарха Варфоломея Архиепископу Албанскому Анастасию ясно, что Константинополь обсуждать украинский вопрос с кем бы то ни было принципиально отказывается.

Таким образом, в Русской Православной Церкви не исключают, что украинская проблема будет обсуждаться Поместными Православными Церквами не по инициативе, а вопреки позиции Фанара.





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30 апреля 2019 года, в Светлый вторник, на территории митрополичьей резиденции в Феофании состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Избранный глава государства поздравил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия со Светлым Христовым Воскресением.

В свою очередь Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил новоизбранного Президента с главным православным праздником и с его избранием на пост Президента Украинского государства. Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Зеленскому Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и её народу.

Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины. В частности, Блаженнейший владыка обратил внимание Владимира Зеленского на грубое нарушение прав верующих УПЦ, у которых представители «ПЦУ» силой отнимают храмы.

О реакции на данные факты избранного президента не сообщается.

Вместе с тем, ранее в этот же день Зеленский встретился с главой «ПЦУ» Епифанием.





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В пятую годовщину трагических событий в Одессе духовенство Одесской епархии совершило заупокойные богослужения на местах массовой гибели одесситов.

2 мая 2019 года священнослужители совершили заупокойное богослужение на месте гибели первых жертв майской трагедии и на Куликовом поле.

Ранним утром на улице Преображенской викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор, благочинный храмов I-го Одесского округа протоиерей Павел Полещук и духовенство епархии совершили богослужение и возложили цветы в память о трагическом событии.

Позже епископ Диодор и духовенство прибыли в район Куликова поля, где 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов погибли несколько десятков одесситов. Здесь также было совершена заупокойная панихида и возложены цветы к месту трагических событий.

Владыка Диодор в своей проповеди отметил, что УПЦ постоянно молится о упокоении погибших в майской трагедии и просит Бога, чтобы мир и согласие всегда пребывали в нашем Богохранимом граде.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 2 мая во всех храмах Одесской епархии совершались заупокойные богослужения по жертвам трагических событий 2 мая 2014 года.

Виновные в совершённом преступлении, когда в Дом Профсоюзов согнали множество людей и подожгли, так и не были наказаны. Ни один из тех, кто принимал участие в этом преступлении, не ответил по закону.





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30 апреля 2019 года, в день чествования Иверской иконы Божией Матери, были совершены праздничные Божественные литургии чином в Иверском храме в городе Горловке и Иверском женском монастыре в Донецке, которые в свое время пострадали от обстрелов.

В частности в строящемся Иверском храме Горловки, который пострадал от обстрела в 2016 году, в престольный праздник — день прославления Иверской иконы Богородицы, митрополит Горловский и Славянский Митрофан впервые совершил Божественную литургию.

Ему сослужили епископ Добропольский Спиридон, викарий Горловской епархии, секретарь епархии, благочинный Николаевского округа в Горловке протоиерей Владимир Туренко и духовенство епархии. За богослужением пел юношеский хор Богоявленского кафедрального собора Горловки.

После Божественной литургии митрополит Митрофан обратился к прихожанам с архипастырским словом.

«Я верю, что наша общая молитва, для которой мы собрались в престольный праздник под этими сводами, — это самое главное, что только может произойти. Если нам с вами не нужен этот храм, то зачем Бог его будет здесь строить и для чего он должен появляться? А если он нам нужен — мы должны собраться здесь и об этом Богу сказать, об этом Его попросить: „Господи, нам нужен этот храм, Матерь Божья, помоги нам, чтобы здесь обязательно все завершилось, и мы сюда приходили прославлять Бога, Матерь Божию и Ее Иверскую икону и укрепляли свои духовные и телесные силы“», — отметил митрополит Митрофан.

Место для строительства Иверского храма было выбрано не случайно — он возводится на месте разрушенной безбожниками Николаевской церкви. Чин освящения места под строительство храма была совершена 17 апреля 2012 года, в день памяти Иверской иконы. Однако строительство церкви было приостановлено 2016 года. В нч с 9 на 10 июля на территории строящегося храма упали три снаряда, которые повредили фасад здания и выбили окна, а также разрушили черепицу, которой уже имели укрывать крышу храма.

В день престольного праздника в Свято-Иверском женском монастыре, расположенном недалеко от руин донецкого аэропорта и пострадавшему в результате обстрелов в 2014 году, пасхальную Божественную литургию совершили архиепископ Макеевский Варнава и епископ Новоазовский Варсонофий в сослужении клириков храмов Донецка.

Завершил Божественную литургию пасхальный молебен с Крестным ходом.

После окончания молитвы к верующим с архипастырским словом обратился архиепископ Варнава. Владыка сравнил ужасы голгофских событий с тем, который на себе испытала многострадальная обитель вместе с её насельницами и игуменьей Михайлою (Шевченко).

Викарий Донецкой епархии также поделился своими воспоминаниями о первых богослужениях во время войны в 2016 году: «Тогда было действительно страшно молиться в такой обстановке, сейчас же Иверский монастырь дарит уверенность в твёрдости веры, ведь «кровь мучеников — это фундамент Церкви Христовой, а эта земля испытала настоящие мучения». Уверенность эта основывается на самой сути христианства: «Христос пострадал, но победил смерть. Так и эта обитель — она пострадала, но она воскреснет!».

Русская линия