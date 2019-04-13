Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган не смогли договориться о цене на российский газ. На выборах в Израиле победили партии право-религиозного блока. В ПАСЕ призвали Россию вернуться. Известный разоблачитель секретов американских военных и спецслужб Джулиан Ассанж арестован английской полицией прямо в посольстве Эквадора

Надежды Кремля на то, что, построив Турецкий поток, Россия избавится от необходимости вести тяжёлые и изнурительные переговоры о цене на транзит газа и само топливо с неуступчивыми украинцами, могут не оправдаться. Как показывает первый опыт, турки в этом плане ни чем не лучше властей Украины.

Так, Анкара и Москва не смогли прийти к соглашению по ценам на российский газ в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Российский лидер подчеркнул, что цена «формируется не по воле «Газпрома», а рыночным способом. «Здесь есть вопросы, проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», — заявил Путин.

При этом российский президент выразил надежду, что две страны придут к соглашению. Путин заверил Эрдогана, что Москва по-прежнему дорожит турецким рынком.

Лидеры России и Турции провели в понедельник встречу в Кремле в узком и расширенном форматах, часть времени Путин и Эрдоган беседовали тет-а-тет.

Политики обсудили двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическую их часть.

В частности, Путин назвал строительство атомной электростанции «Аккую» одним из приоритетных российско-турецких проектов энергетических проектов. Президент сообщил, что запуск первого блока станции запланирован на 2023 год.

Оба главы государств также выразили надежду, что «Аккую», равно как и «Турецкий поток», запустят в срок. Предполагается, что сухопутная часть газопровода будет готова до конца года.

Кроме того, политики затронули тему военного сотрудничества. Одним из приоритетных контрактов для обеих сторон является поставка Турции зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Однако Путин заметил, что российские ЗРК — не единственный военный проект в рамках партнерства Москва и Анкары.

Также лидеры государств обсудили перспективы отмены визового режима. По мнению Путина, это станет возможным после урегулирования сирийской проблемы. Тем не менее, президенты вс же договорились о российском безвизе для владельцев служебных паспортов.

После завершения совместных переговоров Путин и Эрдоган встретились с представителями российских и турецких деловых кругов. Так, президент России пригласил турецких предпринимателей принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 6−8 июня. По его мнению, компании, которые представляют участники встречи, обладают значительным опытом осуществления крупных совместных проектов и заинтересованы в интенсивном наращивании бизнес-контактов с Россией.





+ + +

Правоцентристская национал-либеральная партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» в ходе выборов в Израиле опередила либеральный оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» и обеспечила себе в коалиции с другими правыми партиями не менее 65 мест в 120-местном Кнессете.

Нетаньяху, выступая перед сторонниками, заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех. «Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и не евреев», — сказал он.

Премьер сообщил, что контактирует с правыми партиями, и отметил: «Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство».

В то же время, Нетаньяху попросил воздержаться от преждевременных выводов, пока не подсчитаны все избирательные бюллетени. «Длинная ночь, может быть, длинный день, всё ещё впереди, и мы будем ждать окончательных результатов», — заявил он.

Партия «Ликуд» придерживается принципов сионизма-ревизионизма, установленных основателем ревизионистского движения Зеэвом Жаботинским, и поддерживает укоренение еврейской традиции в образовании и в повседневной жизни. Также устав «Ликуда» гласит, что основным способом сохранения еврейского самосознания является изучение иврита и еврейской традиции.

«Ликуд» поддерживает репатриацию евреев и является представителем светского национализма. Несмотря на то, что основатель партии Менахем Бегин был человеком светским, он тепло относился к иудаизму. В Кнессете, помимо прочего, «Ликуд» защищал интересы восточных евреев. Именно голоса выходцев с востока привели партию «Ликуд» к власти в 1977 году.

«Ликуд» считает, что Иерусалим является «вечной, объединенной столицей государства Израиль».

В свою очередь, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» стремится внести поправки в законопроект о национальном государстве, намереваясь добавить статью о гражданском равенстве всех жителей Израиля.





+ + +

Депутаты ПАСЕ в среду приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ.

Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с Россией и последующее решение страны «о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации».

За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 человек.

В ответ на этот призыв вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил готовность ПАСЕ к диалогу с Россией для поиска путей выхода из сложившегося кризиса, однако обратил внимание, что резолюция ПАСЕ не содержит гарантий соблюдения прав российских законодателей в Страсбурге.

«Документ не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе и все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией», — сказал парламентарий.

В этом контексте он поблагодарил всех членов ПАСЕ, «кто сегодня отверг их [Украины и Великобритании] абсурдные поправки к документу».

Но есть одно «но», констатировал Толстой. «Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим», — изложил он основную мысль документа. «Удивительно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов», — акцентировал внимание зампредседателя Госдумы.

Единственное, что можно с удовлетворением отметить, по мнению Толстого, «это готовность к диалогу с Россией для поиска путей выхода из сложившегося кризиса». При этом он подчеркнул, что не Россия создавала этот кризис.

«Мы терпеливо ждём, когда организация, наконец, готова будет пойти на изменение дискриминационных норм регламента, идущих вразрез с Уставом Совета Европы. Мы, в свою очередь, всегда к диалогу открыты, что подтверждают наши регулярные встречи с руководством ассамблеи и со всеми, кто не мыслит Европу без самой большой европейской страны — России», — заключил депутат.





+ + +

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. «47-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде», — сообщили в Скотланд-Ярде.

Отмечается, что сотрудников полиции пригласили в посольство Эквадора после отказа правительства этой страны предоставить Ассанжу дипломатическое убежище.

«Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter эквадорского президента Ленина Морено.

Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в здании эквадорской дипмиссии.

Глава британского МИД Джереми Хант поблагодарил Морено за этот шаг. С аналогичным заявлением выступил и министр по делам Европы и Америк сэр Алан Данкан.

В заявлении WikiLeaks подчеркивается, что власти Эквадора незаконно прекратили действие политического убежища, нарушив международное право.

В Кремле, комментируя арест Ассанжа, выразили надежду, что все его права будут соблюдены.

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

В октябре прошлого года посольство составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.

Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие «часы или дни» Ассанжа выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися Морено.

Несмотря на то, что Ассанж многие годы фактически был лишён свободы, портал WikiLeaks продолжал работать. Это и не понравилось эквадорским властям, которые в итоге решили в этой истории «умыть руки».

Никто не сомневается, что в ближайшее время Ассанжа передадут США. Все обвинения против разоблачителя американских секретов в Европе, то это лишь повод, чтобы арестовать его и передать американским властям.

Русская линия