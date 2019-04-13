Известные российские спортсмены поддержали строительство собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Президент и члены Совбеза РФ посетили храм Вознесения Христова в Царском Селе. В Церкви призвали принять закон об опеке над недееспособными. Замглавы ВРНС избран Константин Малофеев

Строительство собора святой Екатерины поддерживают всё большее число людей самых разных профессий. Среди них — известные российские спортсмены. Так, 5 апреля к сторонникам возведения храма Небесной покровительницы уральской столицы присоединился Олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин. Паблик «Храм святой Екатерины» опубликовал его видеообращение к жителям города.

«Хочется обратиться ко всем людям — тем, кто за строительство храма и тем, кто против: не ругайтесь, будьте добрее — у нас все получится! Я уверен, что через пару лет мы будем все вместе гордиться тем, что храм святой Екатерины стоит на этой земле и украшает наш город», — сказал Антон в своём видеообращении.

Ежедневно к первому позитивному интернет-паблику, рассказывающему о будущем храме святой Екатерины и о его истории, о самой святой и о городском сообществе в поддержку возведения храма в центре города, присоединяются всё новые сторонники.

Большой популярностью пользуется интернет-флешмоб, который начался с выкладывания фотографий уральцев с табличками и плакатами «#ЯзаХрам». В первые же дни в нём приняли участие не только жители Екатеринбурга, но и многих других городов нашей страны и зарубежья, ратующие за укрепление духовных ценностей. К флэшмобу присоединились и звезды мирового масштаба.

Так, вечером, 3 апреля к сторонникам возведения храма примкнул легенда российского спорта, обладатель многочисленных чемпионских титулов, боец смешанного стиля Федор Емельяненко. Он написал на своей страничке в Инстаграм: «Вместе с Павлом Дацюком @datsyuk13hockey поддерживаю строительство храма Святой Екатерины @hram_ekb в Екатеринбурге».

А за день до того — 2 апреля к сторонникам возведения собора примкнул хоккеист Павел Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Легендарный хоккеист также поддержал строительство храма на родной земле, разместив соответствующий пост в личном аккаунте Instagram: «Поддерживаю строительство Храма @hram_ekbсвятой Екатерины в родном Екатеринбурге».

В поддержку строительства собора Небесной покровительницы к горожанам обратились также спортсмены бойцовского клуба «Архангел Михаил» из Екатеринбурга: Иван Штырков, Денис Лаврентьев, Алексей Кунченко, Петр Ян. Спортсмены поддержали флешмоб еще один способом — записали видеообращения. Они выложены выложены в группах «Храм святой Екатерины».

«Молодец Иван! Настоящий мужчина!», «Молодцы мужики!», «Спасибо большое за поддержку! Очень мудрые слова!», «Всем пример! Горд такими людьми!» — такими словами благодарят в комментариях паблика под видеообращениями уральских спортсменов.

К участникам группы в соцсети «ВКонтакте» присоединился и шоумен Михаил Галустян, он стал подписчиком паблика, когда пользователи Интернета высказали сомнения, что артисты, молившиеся за молебном на День Торжества Православия, посетят эту группу.

Напомним, российские звезды театра и кино одними из первых сказали добрые слова сторонникам строительства храма на празднике Торжества Православия в Екатеринбург, который прошел 17 марта на месте будущего строительства собора. В тот праздничный день вместе с горожанами молились Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Алексей Чадов, Егор Пазенко, Дмитрий Грачев и Михаил Галустян. Так, Михаил Пореченков в общении с местными СМИ отметил, что строительство храма — это духовная скрепа, которая собирает нашу огромную, такую разную Россию.

Строительство собора поддержали и российско-уральские рок-звезды: Владимир Шахрин и Вячеслав Бутусов, а также участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.

Люди продолжают активно высказываться в пользу строительства храма. Вместе с видеообращениями звезд и именитых спортсменов в пабликах появляются мнения жителей Екатеринбурга — представителей самых разных профессий. Среди них много представителей сферы медицины.

«Как может врач протестовать против строительства больницы, художник против строительства картинной галереи, а любитель книг против библиотеки?» — так высказал свое мнение Андрей Эльдарович Цориев, главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральского государственного медицинского университета.

Андрей Эльдарович в своем видеообращении сказал о важности строительства собора святой Екатерины для города и отметил, что храм — это Дом Божий, в котором напоминают, что в жизни есть место и подвигу, и что любовь это нечто бескорыстное, что есть красивое церковное искусство, есть красивое церковное пение, тысячелетняя история.

Проникновенные слова о важности собора в паблике «Храм святой Екатерины» в своих видеообращениях сказали также главный онколог Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев о строительстве храма святой Екатерины и начальник Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Денис Александрович Демидов.

Сегодня люди разных профессий и областей деятельности выражают слова любви и поддержки этого проекта. Организаторы паблика приглашают всех желающих присоединиться и поддержать строительство собора святой Екатерины.

Сообщества под названием «Храм Святой Екатерины» действуют «Вконтакте» (https://vk.com/hram_ekb), Instagram (https://www.instagram.com/hram_ekb/), Facebook (https://www.facebook.com/hramekb). Авторы проекта — инициативная группа сторонников строительства храма. Желая оградить собор святой Екатерины от слухов и домыслов, создатели нового проекта собирают и транслируют в соцсетях всю информацию о храме, находящуюся в открытом доступе.





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Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности посетил отреставрированную церковь Вознесения Христова на территории Екатерининского дворца в Царском Селе.

Российского лидера встречали глава «Газпрома» Алексей Миллер, исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Президент пригласил членов Совбеза, среди которых был и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, после заседания вместе с ним осмотреть церковь.

Путин зашёл в большой церковный зал, где были выставлены фотографии, рассказывающие об этапах работ и их особенностях. «Подходите, подходите ближе», — позвал Путин членов Совета безопасности, чтобы и они послушали историю проведения восстановительных работ.

Гостям рассказали об особенностях реставрации: важно было сохранить исторические элементы и не дополнять интерьеры новыми.

«А как тогда, если добавлять нельзя? — поинтересовался Путин. Главе государства и другим гостям рассказали, что именно поэтому все новые элементы были сделаны из другого материала — дерева, и их принципиально не стали покрывать позолотой.

Президенту показали и отреставрированный купол и подробно рассказали о работе над восстановлением икон. «Красиво. Это очень интересно. Спасибо большое», — поблагодарил Путин.

Придворная церковь Большого Царскосельского дворца была заложена в августе 1746 года архиепископом Санкт-Петербургским и Шлиссельбургским Феодосием в присутствии Императрицы Елизаветы. Строительство храма продолжалось 10 лет.

В этой церкви проходили богослужения в дни тезоименитства, крещение младенцев, венчания членов Императорской семьи.

За годы своего существования церковь дважды реставрировалась: после пожаров в 1820 году, когда большая часть икон была утрачена, и в 1863 году.

В годы Великой Отечественной войны здание также серьёзно пострадало. Немцы забрали часть икон, а часть изрезали. К 2015 году убранство церкви нуждалось в срочной реставрации. По словам специалистов, сохранность убранства XVIII века хорошая.





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Глава Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на встрече с депутатами Госдумы в четверг призвал ускорить принятие проекта закона о распределенной опеке.

Изменения в отдельные законодательные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан, необходимые для организации нормальной жизни детей и взрослых с особенностями развития, были рассмотрены Госдумой и приняты в первом чтении в 2016 году.

Иерарх отметил, что задача инициативы заключается в том, чтобы не просто помогать людям, которые попали в беду, а в том, чтобы помочь им воссоединиться с обществом, «жить самостоятельно и радостно».

«Сейчас мы не можем оформить опеку над людьми, которые находятся в интернатах. Мы там работаем, но совершенно бесправны, грубо говоря, можем только горшки выносить», — заявил владыка Пантелеимон.

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, в свою очередь, рассказал о намерении властей стимулировать предпринимателей на помощь обездоленным.

«Невозможно оказывать благотворительность только из прибыли, необходимы налоговые послабления и иные пути решения этого вопроса в условиях сложной экономической ситуации», — отметил он.

По словам парламентария, Русская Православная Церковь имеет уникальную возможность «подойти к вопросу помощи нуждающимся намного шире, чем государство».

В настоящее время в Церкви действует более 4,5 тысяч социальных проектов, в том числе более 160 гуманитарных центров помощи нуждающимся, 60 приютов для мам в кризисной ситуации, около 300 центров помощи наркозависимым, более 500 общин трезвости, 90 приютов для бездомных и 450 благотворительных столовых, поддерживается более 400 проектов помощи инвалидам.





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Известный предприниматель, глава телеканала «Царьград» и председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» Константин Малофеев в среду, 10 апреля, был избран заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора по предложению главы ВРНС, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Решение об избрании Константина Малофеева, который активно выступает за возвращение российским улицам и площадям их исторических названий и способствует восстановлению порушенных святынь, принято в ходе Соборного съезда Всемирного Русского Народного Собора, прошедшего в конференц-зале московской гостиницы «Даниловская».

На съезде присутствовало 115 делегатов, в качестве ведущего выступил заместитель главы ВРНС, митрополит Тверской и Калужский Савва.

«Должность заместителя председателя ВРНС — большая честь и колоссальная ответственность для меня. То доверие, которое мне оказали глава Собора — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и все соборяне, необходимо не просто оправдать, но сделать всё, чтобы Всемирный Русский Народный Собор вошёл в учебники отечественной истории будущего нашей страны в одном ряду с Земскими соборами русского государства», — прокомментировал своё назначение Константин Малофеев.

Также на Соборном съезде по инициативе члена Бюро Президиума ВРНС Сергея Котькало было принято решение подготовить соборное заявление в поддержку Екатеринбургской митрополии относительно строительства храма святой Екатерины.

Восстановление храма святой Екатерины обсуждается с 2010 года. С того времени было несколько площадок, которые предлагалось отдать под застройку.

В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев сообщил о переносе места строительства на набережную около Театра драмы. 17 марта этого года в сквере на месте будущего возведения здания прошёл молебен сторонников строительства храма, который собрал порядка 8000 человек.

Русская линия