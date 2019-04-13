Президент Молдавии вновь пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Кишинёв. Киевский суд признал, что закон о переименовании УПЦ был принят с нарушениями необходимых процедур. Американское духовенство РПЦЗ просит Дональда Трампа остановить гонения на УПЦ. «ПЦУ» оказалась на грани раскола

5 апреля 2019 года в Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкине состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Святейший Патриарх Кирилл, сердечно приветствуя высокого гостя, с признательностью отметил: «Всякий раз, когда Вы приезжаете в российскую столицу, мы с Вами встречаемся. Это свидетельствует о Вашем особом отношении к православной тематике. Мы знаем Вас как государственного руководителя, который близко к сердцу воспринимает жизнь своего православного народа».

«Это происходит тогда, когда государственный деятель разделяет христианские ценности, и когда эти ценности, которыми живет большинство народа, являются его собственными ценностями, — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Это свидетельствует о том, насколько Вы действительно близки к своему народу, насколько в Вашем сердце отображаются радости и скорби людей. Поелику Вы возглавляете страну и занимаете высший пост в своей стране, то, конечно, такого рода мировоззрение является очень важным для того, чтобы был обеспечен успех Вашего труда на посту Президента».

Святейший Владыка подчеркнул, что в Русской Церкви с большим уважением относятся к политической позиции И. Додона. «Могу свидетельствовать об этом не только от себя, но и от значительной части епископата, который знаком с Вашей деятельностью, и, конечно, в первую очередь опираюсь на отзывы своих собратьев, которые приходят из благословенной Молдовы».

Президент Республики Молдова поздравил Святейшего Патриарха с предстоящим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и рассказал Его Святейшеству о подготовке к празднованию на молдавской земле Светлого Христова Воскресения.

«Хочу передать Вам приветствие от всего молдавского народа», — сказал Игорь Додон, отметив, что более 96% процентов жителей Республики Молдова — это православные верующие.

Глава государства пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Молдавию и выразил надежду на то, что визит Его Святейшества состоится до конца текущего года. «Народ Молдовы ждёт Вас», — заявил И. Додон.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации А.К. Негуца.





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5 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Речь идёт о принятии Верховной Радой законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозные организации».

«В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской Православной Церковью», — заявил Новинский.

Украинскую Православную Церковь насильственно попытались лишить своего названия, не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви. «Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так ещё и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата», — отметил депутат.

«Слава Богу, что суд проявил настоящее уважение к духу и букве Закона и удовлетворил иск Александра Долженкова. Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Правосланой Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — заключил Вадим Новинский.

Впрочем, очень сомнительно, что украинские власти на этом остановятся. Благодаря решению суда УПЦ получила лишь временную передышку в вопросе переименования, и в ближайшее время следует ожидать новых инициатив украинских чиновников на этом направлении.





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2 апреля 2019 года в Александро-Невском кафедральном соборе в гор. Ховелл, шт. Нью-Джерси (США) состоялось Великопостное говение духовенства Восточно-Американской епархии РПЦЗ, в ходе которого священнослужители рассмотрели тяжёлую ситуацию на Украине и приняли решение обратиться с открытым письмом к Президенту США Дональду Трампу с просьбой на дипломатическом уровне защитить каноническую УПЦ.

В своём обращении священнослужители РПЦЗ обратили внимание, что каноническая Украинская Православная Церковь «в настоящее время подвергается преследованиям от рук украинского правительства и поддерживаемых им творящих насилие группировок».

Подробно о ситуации на Украине собору духовенства рассказали иереи Марк Тайсон (настоятель общины св. пророка Илии гор. Пиджен-Фордж, шт. Теннесси) и Нектарий Тревино (настоятель общины свв. Младенцев и равноап. Нины гор. Бристов, шт. Вирджиния). Оба священника были клириками Карпаторосской епархии в Америке в юрисдикции Константинопольского Патриархата, но в 2018 году оставили эту юрисдикцию в знак протеста против неканонических действий Вселенского Патриархата на Украине.

Священнослужители сообщили, что в настоящее время на Украине силовым методом отбираются храмы, против УПЦ развёрнута травля в СМИ, принимаются антицерковные законы, целью которых является уничтожение канонической Церкви.

После их комментариев также выступил бывший Предстоятель Православной Церкви в Америке митрополит Иона, представив график последних событий и подчеркнув невозможность каких-либо сослужений с Вселенским Патриархатом, который вступил в евхаристическое общение с украинскими раскольниками.





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С момента провозглашения «ПЦУ» прошло лишь два заседания Синода этой церковной структуры, и оба они сопровождались скандалами. Теперь становится более понятно, что происходит в рядах объединённых раскольников — новая команда во главе с Епифанием активно старается отодвинуть на второй план лже-патриарха Денисенко, но тот упорно сопротивляется.

Борьба между «старой» и «новой» командой в «ПЦУ» настолько жестокая, что её не удаётся скрыть от СМИ. Более того, сами участники этой борьбы выступают в прессе, обвиняя своих оппонентов в том, что они раскалывают новую структуру. А «ПЦУ», действительно, оказалась на грани раскола, хотя никаких принципиальных решений Синоды этой структуры ещё не принимали. Что же будет, если какого-либо «архиерея» захотят сместить?

Престарелый Денисенко активно борется за то, чтобы играть первую роль в новосозданной структуре. Об этом свидетельствует скандальное выступление его сторонника «митрополита» Иоасафа Шибаева, который возмутился тем, что к Филарету на Синоде относятся очень непочтительно.

«Все эти дни я не нахожу себе покоя, ибо боюсь, что своим молчанием поставлю себя когда-то ответчиком на Божием Суде, — пишет „иерарх“. — О чем же я молчу? Молчу о том, что на наших глазах и с нашим невольным участием произошёл церковный переворот. В нём обманом сменили не только Предстоятеля Церкви, но и саму Церковь направили по какому-то лживому пути, сделали ложь началом её бытия. Святые Каноны Православной Церкви, только и только, по которым строится жизнь Церкви, заменили чьей-то человеческой, а значит, не лишённой греховности, волей».

Шибаев утверждает, что в процессе создания «ПЦУ» молодая часть «епископата» вошла в союз с греками, противопоставила себя старшим «архиереям» и разработала план по устранению Филарета.

«Сейчас нам отвечает теперешняя молодежь, возглавившая Церковь — Так хотят греки! Вся подготовка к этим, уже совершившимся событиям, велась в каком-то тайном шушуканье между окружением Патриарха — митрополитом Епифанием, архиепископами Евстратием и Агапитом. Всё происходящее представлялось в виде каких-то отрывочных полуслухов-полупредположений, никто не знал точного положения дел. Правда, уже тогда, „Вражеская пресса“ писала о том, что молодое окружение Патриарха имеет тайный план устранить Патриарха от управления, но никто этому не верил. А, выходит, напрасно не верили!»

«Иерарх» утверждает, что большинство епископата согласилось с отстранением Филарета от предстоятельства в новой Церкви исключительно из-за уверений, что руководить ПЦУ будет тандем Филарет-Епифаний, а участие Филарета в руководстве будет прописано в Уставе.

«Когда мы спрашивали — а кто же будет Предстоятелем? За кого будем голосовать? Нам отвечали, в том числе и Святейший Патриарх — за митрополита Епифания. На наше недоумение по поводу его чрезвычайной, для Предстоятеля, молодости, неопытности, да и неизвестности его убеждений, нам говорили — управлять Церковью будут вместе — Патриарх Филарет и Митрополит Епифаний, — рассказывает „архиерей“. — Более того — всё это будет описано в новом Уставе Церкви, отдельной временной (действующей до смерти Патриарха) главой. Устава, который должны мы будем принять после получения Томоса об автокефалии. На это мы, успокоенные обещанием участия в управлении богатого опыта Патриарха, согласились».

Положения самого Устава Иоасаф характеризует, как «вредные для жизни нашей Церкви и даже антиканоничные», так как состав Синода Церкви определялся лишь одним человеком — предстоятелем, и все епископы не имеют возможность определять решения Церкви: «Он имеет возможность подобрать такой состав, который примет именно его решение. Этим в Церкви вводилось единовластие — отбрасывался принцип соборности. Каноны Церкви требуют, чтобы два раза в год собирались Соборы всех епископов для решения текущих дел Церкви. Это требование Канонов. Если пункт Устава противоречит Каноническому Праву Церкви, он не легитимен. Его положения не законны».

Подытоживает Иоасаф Шибаев своё письмо тезисом о том, что в новосозданной структуре всюду царит ложь.

«Лгали до Собора о двух Предстоятелях. Лгали, принимая Устав, текст которого не обсуждался и оказался совсем не похожим на обещанный. Лгали о том, что будет сразу собран поместный собор ПЦУ для урегулирования всех сомнительных вопросов бытия Церкви. Лгали и лгут о положении диаспоры, она всё же отходит к Вселенскому Патриарху, или просто-в небытие. Только прямо не говорят об этом сейчас, не „форсируют“ вопрос — пусть немного всё утрясётся и тогда без объяснений выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи. А сейчас ещё и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому Патриарху. Мы, дескать, в нарушение собственного Устава, сами не хотим быть в юрисдикции Вселенского Патриарха. Лгали о том, что на богослужениях будут поминаться два Предстоятеля — Патриарх и Митрополит. А ведь где ложь, там и её, лжи, отец. Где ложь, там пресекается Божия Благодать. И всё, сделанное на основе лжи, неправды, не имеет силы в Церкви, а является, по слову Отцов Второго Вселенского Собора о Максиме Цинике — ничтожным», — заявил «епископ».

В конце Обращения Шибаев обвиняет Епифания и молодой «епископат» в неблагодарности к Филарету, который дал им все возможные материальные блага: «Теперешние возглавители Церкви, вспомните о том, что именно он нашёл вас, пасущих коров и гусей, вознёс вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага и духовные и материальные. Поставил Вас в епископы, дал епархии, дорогие машины, драгоценные панагии, кресты, митры, великолепные облачения, дорогие телефоны, деньги. Вы, видимо, в самомнении, всё это принимали как должное. Чем же вы платите Патриарху? Не даёте ему дожить оставшиеся годы в покое, почёте и тишине? Помните слова Божии — „Проклят Ханаан, раб рабов будет он.“. Да не будет с вами и с нами этого!»

Таким образом, выступление Шибаева можно считать первый шагом сторонников Денисенко к тому, чтобы кардинально изменить ситуацию в «ПЦУ» и начать выстраивать эту структуру под лже-патриарха Филарета. Данное выступление, скорее всего было согласовано с Денисенко, и это сигнал остальным, которые должны активно поддержать своего «патриарха». Если таковых окажется достаточно много, Филарет сможет собрать собор и изменить Устав на тот, который бы он хотел, отстранив Епифания от реального управления и утвердив своё положение.

Русская линия