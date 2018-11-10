Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Шпионский скандал испортил отношения России и Австрии. Сербская Православная Церковь выступила против раздела Косово. Итоги промежуточных выборов в Конгресс США не дадут Трампу проводить независимую внешнюю политику. Греция встала на путь разделения Церкви и государства. США возобновили санкции против Ирана

Из-за очередного шпионского скандала Россия, похоже, потеряла ещё одного союзника в Европе. В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2−3 декабря визит в Россию.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер в связи со случившимся вызван в российский МИД.

Данный скандал случился на фоне сообщений СМИ о том, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

Теперь австрийские спецслужбы пытаются доказать своим европейским союзникам, что активно борются с российскими шпионами. При этом австрийские власти, похоже, намеренно вынесли это дело в прессу, выступив с обвинениями в адрес Кремля.

На данный факт обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам министра, он неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу России.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — заявил министр.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно. Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения», — заявил Лавров.

Так или иначе, но российско-австрийские отношения теперь испорчены, также как и отношения России и Греции. Обращает на себя внимание, что оба этих дипломатических скандала случились как раз накануне планировавшихся визитов высокопоставленных греческих и австрийских чиновников в Москву. Случайность ли это или какая-то закономерность?





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Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, собравшийся на заседание в Белграде на минувшей неделе, выразил свою поддержку епископу Рашко-Призренскому Феодосию и всем православным верующим в Косово и Метохии и выступил категорически против инициативы обмена территориями между Сербией и самопровозглашённым Косово, а также против раздела края по этническому признаку.

В опубликованном постановлении Собора сербские архиереи выразили обеспокоенность «по поводу последнего развития событий в крае, в частности, многочисленных инцидентов, краж и других преступлений, направленных против нашего народа» и призвали международное сообщество обратить на это внимание.

Далее Архиерейский Собор подтвердил незыблемость территориальной целостности Сербии, которая гарантируется Конституцией Сербии и Резолюции 1244 СБ ООН.

«Для нашей Церкви, вопрос Косово и Метохии никогда не был, и не может быть только политическим вопросом, решение которого зависит исключительно от государственных властей. Для нас вопрос Косово и Метохии на протяжении всей нашей истории, как и сегодня, это вопрос, прежде всего, сохранения нашего духовенства, монашествующих, верующих людей и, особенно, наших древних святынь, без которых мы были бы не то, что мы есть ныне», — говорится в соборной резолюции.

Архиерейский Собор Сербской Православной ЦерквиВ связи с этим в Сербской Православной Церкви с тревогой заявили, что на Сербию сегодня оказывается серьёзное и всё более возрастающее давление, чтобы она признала независимость Косово, однако любой шаг в этом направлении «навсегда отменит все исторические права Сербии на эти важные для нашей духовности и государственности земли».

Особенную обеспокоенность у членов Архиерейского Собора высказало предложение разделить Косово на сербскую и албанскую части, что может быть выгодно только албанцам, мечтающим о построении Великой Албании.

«Последствия такого решения были бы трагическими для выживания нашего народа и сохранения наших святынь. В этом случае, большинство сербов, останутся без надлежащей защиты и безопасности, и будут вынуждены эмигрировать со своих исторических мест, что с ещё большей интенсивностью сформирует единое чисто албанское общество с уничтожением всех следов нашего исторического существования», — говорится в постановлении Собора.

В связи с этим в Сербской Православной Церкви призвали сербские власти сделать всё возможное, чтобы власти Косово выполнили свои обязательства по созданию сербских муниципалитетов в крае и обеспечили безопасность сербского населения, а также защитили православные храмы в Косово и Метохии. В Церкви настаивают, что власти в Белграде не должны соглашаться на добровольное изгнание сербов из края в угоду самопровозглашённым властям Косово.





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На промежуточных выборах в Конгресс США республиканцам Дональда Трампа удалось сохранить за собой большинство в Сенате. При этом республиканцы потеряли контроль над Палатой представителей.

С ноября 2016 года Республиканская партия имела преимущество как в Сенате, так и в Палате представителей. Из 100 членов Сената на этой неделе переизбрали 35, из них 26 кресел до сих пор занимали демократы. Из 435 членов Палаты представителей переизбирали всех, и большинство осталось за демократами.

Тем не менее, сам Трамп в своем Twitter назвал выборы огромным успехом и поблагодарил избирателей.

Кроме того, президент поздравил демократов с победой на промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США, позвонив главе фракции Демократической партии в нижней палате Нэнси Пелоси.

Для России шаткость позиций Трампа, которая была подтверждена выборами, — это плохая новость, так как президент США не сможет проводить самостоятельную внешнюю линию и договориться с ним не получится. Все его действия контролируются Конгрессом, и при всём своём желании Трамп не сможет выполнить даже те договорённости, которые готов подписать.





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Придерживающийся атеистических взглядов премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на прошлой неделе, что Элладская Православная Церковь должна быть отделена от Греческого государства, которое отныне намерено проводить политику «религиозного нейтралитета». В связи с этим он высказал мнение, что пришло время внести соответствующие изменения в греческую Конституцию.

Вслед за этим партия СИРИЗА заявила о намерении внести в парламент свои предложения по этому поводу.

Тем временем, состоялись переговоры премьер-министра Алексиса Ципраса и Архиепископа Афинского Иеронима, которые засвидетельствовали, что Греция встала на путь построения светского государства.

По итогам переговоров было подписано новое соглашение между Элладской Церковью и Греческим государством, согласно которому священники больше не будут считаться государственными служащими. Вместо этого греческое государство будет предоставлять ежегодную сумму, эквивалентную заработной плате священников Элладской Церкви, а она будет сама отвечать за распределение заработной платы.

Ципрас добавил, что для использования церковной собственности Церковью совместно с Греческим государством будет создан новый фонд, в который войдут пять членов — два от Церкви, два от государства и один от Церкви и государства. Фонд будет управлять всем церковным имуществом. Доходы от имущества будут направляться на социальные и благотворительные проекты.

Подписанное соглашение должно быть утверждено правительством и Св. Синодом Элладской Православной Церкви, но оно уже вызвало ожесточённую критику греческих священнослужителей.





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Вашингтон возобновил на минувшей неделе действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, подписанного ранее США вместе с Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Эти ограничительные меры в основном коснутся экспорта нефти.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные члены «шестерки» осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.

Тогда же Трамп заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Часть санкций начала действовать с 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

Дональд Трамп объявил, что новые санкции стали самыми жёсткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, «они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику» — национальная валюта обесценилась за год на 70 процентов, инфляция в октябре составила 37 процентов, а в экономике начинается рецессия.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в санкционный список внесли более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжат вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. По его словам, ограничения «должны повлиять на поведение иранского режима».

В Европе уже заявили, что европейским компаниям придется уйти из Ирана из-за американских санкций. Об этом в частности, сказала канцлерин Германии Ангела Меркель после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

При этом канцлерин подчеркнула, что Германия уважает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно, не идеальное, но другие варианты еще более нестабильные», — отметила Меркель.

Для России американские санкции против Ирана отчасти выгодны, так как они повышают стоимость нефти на мировом рынке, а российская экономика по-прежнему во многом зависит от цены на «чёрное золото».

Русская линия