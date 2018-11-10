В Русской Православной Церкви призвали охранять храмы от «защитников парков». В МГУ предложили ввести в школах факультатив по церковнославянскому языку. Власти Новосибирска отказали коммунистам в установке памятника Сталину

В Русской Православной Церкви считают недавние нападения на стройплощадки по строительству храмов и поджоги новопостроенных церквей в Москве отчаянными выходками противников «Программы-200», которые не смогли поднять москвичей на борьбу с Церковью и теперь идут на крайние меры.

«Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, которые видя своё поражение, идут уже на крайние меры. Господь им судья!» — заявил глава Финансово-хозяйственного управления РПЦ и куратор программы строительства православных храмов столицы митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Во вторник вечером в Москве был совершён поджог деревянного храма Иоанна Богослова на Лодочной улице. Кроме того, в ночь на 13 октября ещё на одном новом московском приходе, на улице Камова, неизвестный поджёг деревянный храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и здание воскресной школы.

В этой связи митрополит Марк напомнил, что некоторое время назад отдельные лица пытались создать протестное движение против «Программы-200», цель которой — возведение храмов в густонаселенных районах Москвы и реставрация исторических церквей столицы.

«Действовали самыми разными методами. Однако, как известно, все их попытки провалились. Большинство жителей нашего города поддерживают эту программу, призванную вернуть народу утраченные святыни и преумножить национальное достояние. Люди не только на словах, но и на деле участвуют в строительстве храмов. На сегодняшний день 46 храмов построено. На 17 храмах завершены основные строительно-монтажные работы. Ещё 25 строятся. 31 храм проектируется. Эти цифры говорят сами за себя», — заявил владыка.

В связи с продолжающимися нападениями архипастырь призвал настоятелей и прихожан строящихся храмов усилить охрану приходов, а правоохранителей не оставить совершённые преступления без наказания.

Вскоре сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Москве задержали 35-летнего москвича, который совершил поджог храма Иоанна Богослова. Со слов злоумышленника, он совершил нападение на храм в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.

Ущерб от поджога храма составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).





+ + +

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил на минувшей неделе ввести в школах изучение старославянского языка. Об этом он заявил на Всероссийском съезде учителей русской словесности, который открылся в МГУ.

«Почему бы нам не начать факультативно изучать старославянский язык в школах? Это мысли вслух, — сказал он. — Подчеркну: речь идёт именно о факультативе. То есть старославянский можно изучать параллельно с русским, рассматривать при этом историю народа».

Изучения древнеславянского языка, отметил Садовничий, лежит в традициях отечественного образования. Современный русский язык и церковнославянский можно изучать параллельно, считает он.

Всероссийский съезд учителей русской словесности в Москве собрал более тысячи педагогов из более чем 70 регионов России и стран СНГ. Как на предложение ректора МГУ отреагировали все эти представители научного и образовательного сообщества, пока неизвестно, но вряд ли кто-то из них станет выступать принципиально против такого факультатива.

Что же касается Русской Православной Церкви (а Святейший Патриарх Кирилл принимал участие в съезде), то изучение древнеславянского языка в школе было бы желательным для нашего священноначалия, ведь это не только повысило бы общую культуру русских школьников, но и помогло бы снять в Церкви остроту ещё одного вопроса — необходимости перевода богослужения на русский язык.

Если россияне будут изучать язык богослужения в школе, отказываться от него и переводить всё богослужение на современный русский язык не будет никакой необходимости.





+ + +

Власти Новосибирска обратили внимание представителей КПРФ и идеологических последователей большевиков, что установка в городе памятника соратнику Ленина Сталину может оскорбить тысячи русских людей, чьи предки были репрессированы и убиты по приказу «вождя народов».

В связи с этим на минувшей неделе Художественный совет Новосибирска в третий раз единогласно проголосовал против того, чтобы позволить коммунистам установить в городе уже изготовленный ими памятник Сталину.

«Фигура Сталина не просто неоднозначна. Она вызывает полярные оценки», — отметил председатель худсовета Александр Ложкин. Он также отметил, что стеклокомпозит, из которого изготовлен памятник, «крайне невандалоустойчив», а то, что установка монумента Сталину вызовет негатив у многих новосибирцев, ни у кого сомнения не вызывает.

«Такой памятник будет провоцировать на совершение актов вандализма. Мое мнение — устанавливать на территориях общего пользования фигуры, относительно которых отсутствует общественное согласие, преждевременно», — сказал Ложкин, посоветовав коммунистам установить памятник на внутренней территории обкома КПРФ.

Комментируя решение совета, один из инициаторов проекта, общественный активист Алексей Денисюк заявил журналистам, что, возможно, инициаторы будут вынуждены согласиться на предложение Худсовета.

Ранее командование Центрального военного округа также признало нецелесообразным установку памятника Сталину на территории Дома офицеров Новосибирского гарнизона в связи с грядущей реконструкцией и противоречивостью роли Сталина в истории страны.

Русская линия