Пётр Порошенко заявил, что Русской Православной Церкви не место на Украине. Украинские пограничники не пустили на Украину ректора МДА. Украина и Фанар подписали соглашение о сотрудничестве. В Генштабе ВСУ издали приказ о недопуске капелланов УПЦ на территорию воинских частей

Печально, но Президент Украины Пётр Порошенко в отношении религиозной ситуации на Украине повторяет свой путь, который он стремительно прошёл в самом начале своего президентского срока.

Выдвигаясь в главы государства, Порошенко заявлял, что станет «президентом мира» и прекратит войну на Донбассе в предельно короткие сроки. Однако, в реальности война на востоке Украины при его президентстве только усилилась и конца и края ей теперь не видно. Сам Порошенко при этом стремительно превратился из «президента мира» в «президента войны», который постоянно делает агрессивные заявления.

К сожалению, то же самое происходит с Петром Порошенко и в отношении религиозной ситуации на Украине. В Администрации украинского Президента первоначально заявляли, что никакого насилия и силового изъятия храмов канонической Украинской Православной Церкви под Предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в ходе предоставления автокефалии украинским раскольникам не будет.

Тех, кто с тревогой заявлял возможности подобного развития событий, на Украине официально называли «московскими агитаторами» и «брехунами». Сам Порошенко подчёркивал, что тот, кто будет расшатывать ситуацию и призывать к нападению на храмы УПЦ, является «агентом Кремля», который играет на руку Путину. Однако, чем ближе к осуществлению мечта Порошенко о предоставлении церковной автокефалии и чем принципиальнее становится духовенство УПЦ в её неприятии, тем агрессивнее звучит риторика из уст Порошенко.

В Администрации Президента Украины, похоже, не ожидали, что всё священноначалие канонической Церкви в трудную минуту объединится вокруг Блаженнейшего митрополита Онуфрия и откажется идти на поводу у украинских властей. Здесь рассчитывали, что стоит только Фанару легитимизовать раскольников и пообещать Украине автокефалию, как архиереи УПЦ тут же выстроятся в очередь для участия в «объединительном соборе». Однако, этого не произошло, что серьёзно раздражает украинские власти.

И вот уже сам президент Украины Пётр Порошенко на минувшей неделе заявил, что он намерен вышвырнуть Русскую Православную Церковь (имеется в виду каноническая УПЦ) из Украины.

Выступая 7 ноября 2018 года в Киеве на международной конференции высокого уровня «Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед», Порошенко привёл слова, якобы сказанные главой Российского государства, о том, что Россия держится на двух столпах — Русской Православной Церкви и ядерном оружии.

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет Безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить Русскую Православную Церковь в Украине?» — задался вопросом украинский президент и сам же ответил: «Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей Церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию».

Таким образом, глава Украинского государства фактически дал отмашку украинским радикалам на агрессивные действия против приходов канонической Украинской Православной Церкви. Столь необдуманные и резкие слова Порошенко, безусловно, именно так будут восприняты украинскими националистами и сторонниками раскольников. А это может поставить Украину на грань религиозной войны.





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Слова президента Петра Порошенко о том, что духовенству Русской Православной Церкви нечего делать на Украине мгновенно получили своё воплощение в действиях украинской пограничной службы, которая под надуманным предлогом отказала на минувшей неделе во въезде на Украину ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову).

«Я прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии (КДА). Меня задержали на пропускном пункте аэропорта „Киев“ (Жуляны), провели в отделение пограничной службы на собеседование и отказали во въезде на территорию Украины», — написал архиепископ Амвросий в своем Telegram-канале.

По его словам, в бумаге, выданной ему пограничниками, была официально указана «откровенно надуманная причина» о том, что он «не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины». В то же время владыка отметил, что у него было с собой приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, и его проживание планировалось вместе с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. Когда он сказал об этом и спросил, как понимать указанную причину, то пограничники просто проигнорировали его вопросы.

Владыка Амвросий напрямую связал своё задержание со словами президента Украины Петра Порошенко, который заявил о том, что священникам Русской Православной Церкви «нечего делать» на Украине и призвал их покинуть страну.

«Как оказалось позже, уже за час до моего прилета в Киев в группе „автокефальной церкви Украины“ появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою. Для меня вся эта ситуация — иллюстрация „любви“, о которой так много говорит в последнее время патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям „северных братьев“, то есть священнослужителей Русской православной церкви», — отметил ректор МДА.

Цель украинских властей понятна. Их серьёзно раздражает нежелание канонической Украинской Православной Церкви поддерживать их начинание по автокефалии, а потому давление на украинское священноначалие будет только возрастать. Сейчас украинские чиновники хотят лишить Москву и Киев хоть каких-то связей между собой, чтобы украинские верующие и духовенство не чувствовали поддержки со стороны Русской Православной Церкви.

Затем речь может идти о том, что в страну перестанут пускать не только архиереев и духовенство Русской Православной Церкви, но и тех украинских архиереев, кто по каким-либо причинам выехал за границу или в Россию. Не случайно же, Порошенко заявил, что «русским попам» не место на Украине и посоветовал им ехать в Москву.





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Президент Украины Пётр Порошенко не скрывает, что намерен переизбираться на второй президентский срок, но его рейтинг на Украине сегодня очень низок, а потому история с предоставлением Томоса украинским раскольникам — это тема, которую он старается сделать одним из столпов своей предвыборной кампании. И надо сказать, волей или неволей Фанар в этой кампании активно участвует.

В конце прошлой недели Петр Порошенко вновь отправился в Турцию, где провёл не только переговоры с Эрдоганом, но и встретился с Патриархом Варфоломеем. Причём этой встрече президент Украины постарался придать историческое значение — к его визиту на Фанар в президентской администрации подготовили документ, который сам Пётр Порошенко во время беседы с Патриархом едва не назвал Томосом об автокефалии.

В реальности речь шла о договоре о сотрудничестве, содержание которого во многом осталось засекреченным. Как заявил по итогам встречи сам Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы «процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в чётком соответствии с канонами Православной Церкви». Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим. Он поблагодарил Патриарха за тёплую и" полной мудрости встречу".

Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: «Я уверен, что решение об автокефалии приведёт к единству и объединению всех православных в Украине». Он также сообщил, что в ближайшее время хотел бы приехать с визитом на Украину: «Молю Господа, чтобы в ближайшее время я снова посетил вашу прекрасную землю».

В Русской Православной Церкви в связи с этим вновь заявили о неканонических и политически ангажированных действиях Фанара на Украине. «Утверждая, что „это исключительное право Матери-Церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса“, Патриарх Варфоломей озвучивает новую, ранее неизвестную Православию модель церковного устройства, согласно которой один Первоиерарх становится выше других: он может принимать единоличные решения, тогда как другие должны лишь молчаливо подчиняться, склоняя головы в священном трепете. Он уже не „первый среди равных“, а „первый без равных“, что в последние месяцы неоднократно утверждалось на разные лады иерархами Константинопольского Патриархата», — заявил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион.

«Встав на путь раскола, Константинопольский Патриарх сделал ещё один шаг на пути противопоставления себя полноте Православной Церкви. Если ранее с согласия Поместных Церквей Константинопольский Патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь такого центра больше не существует: Константинопольский Патриархат добровольно самоупразднился в качестве такового», — отметил владыка Иларион, комментируя подписанное в субботу в Стамбуле соглашение о сотрудничестве между президентом Украины и патриархом Варфоломеем.

В свою очередь, замглавы ОВЦС протоиерей Николай Балашов обратил внимание, что вмешиваясь в церковные дела, украинские власти попирают Конституцию Украины. «Странно, конечно, что диалог о церковном устройстве на Украине Константинопольский Патриарх ведёт не с теми, кто правомочен в подобных вопросах, а с представителями светской власти. Это очевидное нарушение основ конституционного строя Украинского государства», — заявил отец Николай.

Священник предположил, что «желание господина Порошенко приобрести дополнительные электоральные ресурсы перевешивает все нормы права». Труднее понять, добавил представитель РПЦ, какими мотивами руководствуются при этом иерархи Константинопольский Церкви.

В целом, по мнению представителя ОВЦС, подписанное в Стамбуле соглашение ещё раз подтверждает намерение сторон продвигаться к созданию некоей новой церкви на Украине, однако «ранее об этом уже говорилось многократно, поэтому значение события — невелико».





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Непросто понять украинских чиновников, у которых семь пятниц на неделе. То им не нравится, что священнослужители УПЦ не слишком патриотичны (и они этим открыто возмущаются), то, напротив, сами запрещают священникам оказывать помощь военным и быть патриотами Украины.

Так, Генштаб ВСУ, представители которого ранее вместе с украинскими журналистами негодовали, что священнослужители канонической УПЦ якобы отказываются отпевать украинских военнослужащих, которые погибли на Донбассе, теперь сами настаивают на том, чтобы священников не пускали на территорию воинских частей и в воинские храмы.

В результате тысячи украинских военных могут остаться без духовного окормления своих пастырей, но это никого в Генштабе не волнует. Политическая целесообразность диктует своё, и теперь военные руководители решили передать все храмы УПЦ на территории своих частей в ведение раскольников, сообщает Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Так, в прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка Президента Украины уже передало церковь Архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, «Киевскому патриархату». Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военнослужащими — с паствой, которую много лет окормляли капелланы Украинской Православной Церкви.

Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины и настоятель храма архимандрит Лука (Винарчук) считает, что это следствие государственной политики, которая направлена на дискриминацию верующих и священников Православной Церкви в Украине.

Он рассказал, что директиву Генштаба ВСУ с грифом «ДСП» (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви в военные части получили все командиры ещё весной 2018 года.

«Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви, которых названы „участниками гибридной войны“, среди них есть и моё имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места, — отметил архимандрит Лука. — Кроме того, четыре года представители различных структур и организаций писали о нас клевету. В части их игнорировали и всегда относились с уважением к нам. Пришло новое руководство и сразу назначили штатным капелланом „священника Киевского патриархата“, а мне сказали „священник Московского Патриархата не может быть капелланом воинской части в полку Президента“».

На просьбу предоставить аргументированный ответ, рассказал о. Лука, командование части прекратило всякий диалог. Однако, как стало известно из достоверных источников, причиной стала вышеупомянутая директива.

«Наших священников, которых занесено в списки, распорядились не допускать до личного состава. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия относительно капелланов УПЦ грифом „для служебного пользования“. Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями и клеветой, и при этом не дают возможности это опровергнуть», — возмущается отец Лука.

Он также подчеркнул, что незаконными эти действия являются потому, что, несмотря на заверения руководства Минобороны, игнорируется мнение самих военных. «Согласно закону, должна проводиться опрос прихожан. Но мы понимаем, что никакого опроса не было. Командование просто дало указание, что такие-то священники не могут здесь быть», — заявил священник.

Отец Лука рассказал, что почти 10 лет он вместе с ещё одним священником УПЦ протоиереем Вячеславом Литвиненко занимался окормлением военнослужащих полка Президента и именно религиозная община УПЦ восстанавливала здание разрушенного храма, на месте которого была свалка.

«И сегодня сюда назначают нового капеллана, а нам говорят, что в наших услугах больше не нуждаются, — отметил отец Лука. — Отец Вячеслав почти три года провёл в АТО, в горячих точках и, несмотря на это, его кандидатуру даже не рассматривали».

Похожая ситуация, по словам заместителя председателя военного отдела УПЦ, и в других регионах Украины. В Одессе лишают прав курсантов молиться в храме военной академии, который закрыли в августе этого года. То же самое произошло и в Житомирском военном институте имени С.П.Королева, где несли послушание капелланы УПЦ.

На настоятеля храма Илии Муромца при военном госпитале в Белой Церкви протоиерея Димитрия Марандюка тоже осуществляется давление. «А священник несколько лет служил капелланом при мобильном госпитале в зоне АТО, совершил более 50-ти поездок в зону боевых действий и был награжден почетным знаком „Патриот Украины“», — рассказал архимандрит Лука.

Напомним, тенденция предоставления приоритета в назначении капелланами клириков «Киевского патриархата» и Греко-католической церкви перед Украинской Православной Церковью, вопреки желанию самих военнослужащих, появилась на Украине в последние годы. Председатель отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин еще в апреле 2017 года сообщал, что владеет информацией о том, что в Генеральном штабе реагируют отрицательно на просьбу из частей о назначении капелланами священников Украинской Православной Церкви.

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