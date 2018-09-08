Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Патриарх Варфоломей заявил о своих особых правах в православном мире. Константинополь пошёл по пути модернизма, допустив двоежёнство священства. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей агентов ГРУ. Меркель впервые поддержала российскую кампанию в Сирии. Угрозы США не смогли остановить строительство «Северного потока-2»

Константинопольский Патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира, заявил на минувшей неделе глава Константинопольской Церкви Патриарх Варфоломей.

«Вселенский Патриархат несёт ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (.) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (.) Если Вселенский Патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то Поместные Церкви будут действовать «как овцы без пастыря», — сказал Патриарх на Архиерейском Соборе, завершившемся в Стамбуле.

В своём программном выступлении Патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами. «Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную Церковь, а не Вселенский Патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия», — заявил Патриарх.

Он также отметил, что Константинопольская Церковь стремится «к единству и стабильности Православия, к общему церковному свидетельству». «Вселенский Патриархат, будучи ответственным за сохранение единства, а также координацию межправославных отношений и всеправославных инициатив, осуществляет это святое служение в православном мире, добросовестно придерживаясь незыблемых экклезиологических и канонических принципов традиции наших отцов», — сказал Патриарх.

Предстоятель указал на вызовы времени, с которыми столкнулась Церковь, такие как господство технического прогресса, секуляризация, глобализация, социальная несправедливость, культ наживы, проблемы экологии, религиозный фундаментализм, столкновение цивилизаций. Все эти проблемы, по его мнению, требуют совместного ответа христиан.

В этой связи Патриарх напомнил митрополита Пергамского Иоанна о том, что «в мире, с которым мы сталкиваемся, Православие не может быть свидетелем, разделенным на множество частей, а скорее свидетелем «с едиными устами и единым сердцем». «Вселенский Патриархат обязан напоминать всем о соборности и вселенском характере Церкви, пропагандируя дух примирения, который преодолевает конфликты и служит единству Православия», — заключил он.

Однако, нельзя не заметить, что своими последними действиями и заявлениями Патриарх Варфоломей наносит серьёзный урон единству семьи православных народов и Вселенской Православной Церкви. Попытка силой навязать себя в качестве единственного судии и «непогрешимого папы Римского» всем Поместным Православным Церквам способствует расколу мирового Православия, а отнюдь не его единству.

Грубое вмешательство Фанара в дела Русской Православной Церкви на Украине, а также Сербской Православной Церкви в Македонии показывает, что Патриарх Варфоломей в своём стремлении к первенству в православном мире не остановится ни перед чем, и завтра может вмешаться в церковные дела любой из Поместных Церквей, провозгласив тех или иных раскольников каноническим священством, а остальных — строптивым духовенством, которое не заботится о единстве Церкви и не любит Вселенскую Патриархию.

Согласятся ли на это Предстоятели Поместных Православных Церквей? Очень сомнительно.

Стоит обратить внимание, что с падением Царьграда в 1453 году, влияние Константинопольских Патриархов, как Предстоятелей бывшей столицы всего православного мира — Константинополя, неумолимо снижалось. Тем не менее, в среде православных верующих и духовенства до сего дня с большим уважением и почтением относились к древнему титулу Константинопольских Патриархов. Теперь же своими грубыми и властолюбивыми действиями Патриарх Варфоломей может лишить Фанар и былого уважения.





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Константинопольский Патриархат без оглядки на мнение других Поместных Православных Церквей принял на минувшей неделе резонансное решение о допущении второбрачия священства, что грубо нарушает древний канонический порядок Православной Церкви.

Второбрачие будет допустимо только в двух случаях, если священник овдовел или его супруга сама развелась или ушла от него.

При этом в принятом документе отмечено, что разрешение на второй брак не будет дано, если священник сам оставляет супругу и хочет жениться на другой. Каждый такой случай должен рассматриваться епархиальным архиереем особо.

Решение о второбрачии священников Константинопольский Патриархат предлагал принять ещё в 2016 году на Критском Соборе, однако все Поместные Православные Церкви тогда выступили против. В итоге Константинополь единолично пошёл по пути модернизма и самостоятельно ввёл эту норму.

Согласно церковным правилам, священник может жениться только один раз и до принятия сана. Если же что-то не складывается с супругой, он либо принимает обет безбрачия и продолжает служить, либо становится монахом, либо оставляет священство и женится второй раз.

В Русской Православной Церкви уже заявили, что с печалью и недоумением восприняли это решение Константинопольской Церкви.





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На минувшей неделе английская пресса взорвалась сенсацией — власти Великобритании, наконец, предоставили хоть какие-то доказательства того, что за химической атакой на бывшего российского разведчика-перебежчика Скрипаля и его дочь стоит Россия.

В СМИ были опубликованы фотографии двух россиян, которые посетили Англию 2−4 марта и якобы совершили преступление. Ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов. Причём в Лондоне заявили, что это, скорее всего, вымышленные имена, и выразили уверенность, что эти двое — сотрудники ГРУ.

Английская полиция предоставила почасовой расклад того, как действовали «отравители». По данным англичан, они вдвоём прилетели в Лондон на одном самолёте, также парой направились в отель, где остановились в одном номере. Затем вместе поехали на разведку в Солсбери, и на следующий день опять же вдвоем отравили Скрипаля.

Везде они пользовались общественным транспортом и спокойно позировали на камеры видеонаблюдения. Одеты эти двое в весьма приметную одежду, словно бы они хотели обратить на себя внимание. А сразу после преступления они пошли по магазинам.

Однако, самое странное то, что на фото, представленном английскими властями, эти двое запечатлены проходящими по очереди по узкому коридору с указанием одинакового времени вплоть до секунды. Это стало поводом для серьёзных споров на сей счёт среди журналистов, которые бросились объяснять причину такой «синхронности».

Кроме того, английская полиция заявила, что в номере, где останавливались «отравители», обнаружены следы яда «Новичок», что вызывает определённые вопросы. Ведь это боевое отравляющее вещество и его «следы» отравили бы самих «отравителей», не говоря уже о прислуге отеля.

Но на эти вопросы английские власти ответов пока не дают. Более того, они опубликовали фото флакона духов, в котором хранился яд. Это обычный флакон-распылитель, не отличающийся особой герметичностью, а потому могут быть сомнения, что в этом флаконе могло храниться такое сильно действующее отравляющее вещество.

На все эти нестыковки обратили внимание в российском МИДе, категорически отвергнув обвинения в том, что за отравлением стоит Россия.





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Канцлерин Германии Ангела Меркель впервые открыто поддержала российско-сирийскую военную операцию в Сирии, сообщило на этой неделе RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Говоря о боях войск Москвы и Дамаска против боевиков в Идлибе, она заявила: «Сейчас нужно попытаться побороть радикальные силы, но при этом защитить гражданское население».

По её словам, мирные люди в городе «находятся в очень тяжёлой ситуации»: «Поэтому нам нужно избежать гуманитарной катастрофы». Это очень большая и важная задача. Меркель сказала, что обсудила её с президентами России и Турции. Она надеется, что глава Кремля учтёт этот момент.

Российским и сирийским войскам было тяжело воевать с боевиками в Идлибе, потому что они постоянно использовали мирных людей в качестве живого щита и переводили бои в жилые кварталы. В данный момент исламисты в Идлибе заняты главным образом разрушением инфраструктуры.

Не так давно госсекретарь США Майк Помпео также поддержал россиян, назвав боевиков в Идлибе террористами и настояв на том, что их нужно победить. Схожим образом о них высказался и глава Белого дома Дональд Трамп, напоминает издание.





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Власти США предпринимают отчаянные попытки остановить реализацию «Северного потока-2». С этой целью они оказали серьёзное давление на Данию, которая в итоге так и не дала разрешение на строительство газопровода в своих территориальных водах. Однако, это не остановило реализацию проекта.

Не дав разрешения, Дания лишь потеряла деньги, которые она могла бы получать за расположение трубы в её территориальных водах. Тем временем, газопровод может пройти в обход датских вод, и его строительство продолжается самым активным образом.

На минувшей неделе судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе в районе Финляндии.

«Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода „Северный поток — 2“ на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко)», — заявили в компании.

Отмечается, что трубы свариваются между собой на борту судна, после чего сварные швы проверяются и газопровод опускается на морское дно.

Такие новости серьёзно раздосадовали американских дипломатов, которые продолжают искать пути сорвать проект. И вот на этой неделе шведское радио Sveriges Radio неожиданно опубликовало опрос своих парламентариев по данному вопросу, заявив, что большинство депутатов не поддерживают идею строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечается, радиостанция провела соответствующий опрос, в котором приняли участие представители разных политических фракций. Большинство опрошенных выступили за блокировку строительства.

По словам респондентов, они против «Северного потока — 2» из экологических соображений: проект сделает страны Евросоюза более зависимыми от ископаемого газа, а также понизит заинтересованность в возобновляемой энергии и создании соответствующей инфраструктуры.

«Северный поток — 2″ — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Она добавила, что члены партии сделают всё возможное, чтобы остановить проект. Также они не хотят быть зависимыми от российской стороны. С их точки зрения, Россия нарушает международное право. В Швеции намерены поддержать инициативу Еврокомиссии по изменению законодательства. Это позволить заблокировать «Северный поток — 2».

Насколько реальны эти угрозы, сказать сейчас сложно. В реализации газопровода заинтересована Германия, а она занимает лидирующую позицию в Евросоюзе. Если бы не жёсткая позиция Берлина по этому вопросу, «Газпрому» вряд ли когда-либо удалось продвинуть этот проект при нынешних российско-европейских отношениях.

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