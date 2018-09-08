В УПЦ обвинили Константинопольский Патриархат в грубом нарушении своей канонической территории. В Донецке и Луганске намерены провести выборы глав республик без оглядки на Киев. Митрополит Таллинский Евгений встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд. В Молдавии молятся об избавлении страны от кори

Главным событием минувшей недели на постсоветском пространстве стало грубое вмешательство Константинопольского Патриархата в дела канонической Украинской Православной Церкви.

7 сентября 2018 года Константинопольский Патриархат официально сообщил, что «в рамках подготовки предоставления автокефального устройства Православной Церкви в Украине», назначил архиепископа Памфильского Даниила из Соединенных Штатов Америки, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви сделал заявление, что назначение представителей Константинополя в Киев является грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви. Данное решение Константинопольского Патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: «не будучи приглашёнными, епископы пусть не переходят за пределы своей области».

Назначение экзархов в Киев произошло без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единственного канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого действия будет лежать на Константинопольском Патриархате, заявили в УПЦ.

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда заявил, что «назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине — без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины — есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа».





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Убийство главы ДНР Александра Захарченко бумерангом ударило по переговорам в «нормандском формате». В МИД России заявили на минувшей неделе, что Москва не собирается отказываться от этого формата, но участвовать во встречах сразу после убийства Захарченко считает кощунственным. В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что после теракта какие-либо контакты Владимира Путина и Петра Порошенко становятся практически невозможны.

Одновременно с этим власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик заявили, что больше не намерены переносить выборы своих новых глав и депутатов, и без всякой оглядки на Киев собираются провести выборы в Донецке и Луганске 11 ноября 2018 года.

Решение об этом было принято на заседаниях Народных Советов ДНР и ЛНР.

Помимо этого, Народный Совет ДНР назначил временно исполняющего обязанности главы Донецка переговорщика Дениса Пишулина, который ранее являлся полпредом ДНР на переговорах Контактной группы в Минске.

«Сейчас мы планируем активизировать работу Совета министров. Нам вместе предстоит двигаться одной командой — это основной посыл, который хотелось бы дать всем, кто стоит сейчас у принятия решений», — заявил Пушилин.

«Сегодня по процедуре все министры ДНР стали исполняющими обязанностями. Соответственно, то направление, те цели, тот курс, которые озвучивались разными ведомствами, будут реализовываться дальше. Это наша обязанность, и это абсолютно единственная возможность добиться того, чего хотели бы жители ДНР», — подчеркнул и. о. главы республики, который до этого возглавлял Народный Совет ДНР.

«Решение о том, кто будет представлять ДНР в Минске, пока не принято. Есть много достойных людей в Республике, которые могут представлять Донецк. Кто это будет, будет решено в ближайшее время», — сообщил Пушилин журналистам.

Решение о проведении выборов в Донецке и Луганске — это очевидный демарш ДНР и ЛНР, ведь согласно Минским соглашениям выборы на этих территориях должны были последовать только после отведения войск и вооружений от линии соприкосновения противоборствующих сторон и только при согласии Киева.

Однако, после убийства Захарченко, в Донецке и Луганске решили больше не оглядываться на Украину и европейских членов «нормандской четвёрки». Минские соглашения не исполняются, и нет никакой надежды, что они когда-либо будут выполнены, а потому жизнь вносит в планы ДНР и ЛНР свои коррективы.

Очевидно, изменился по этому вопросу и подход России. В Кремле ранее призывали ДНР и ЛНР не делать резких движений и не срывать мирный процесс, однако после теракта в Донецке, похоже, делать таких внушений больше не планируют.





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Глава Эстонии Керсти Кальюлайд посетила на минувшей неделе Пюхтицкий монастырь в Куремяэ и встретилась с новым Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата — митрополитом Таллинским и всея Эстонии Евгением.

Ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения избрали Предстоятелем Эстонской Православной Церкви в мае нынешнего года, после того, как прежний глава Церкви митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

«При нашей короткой ознакомительной встрече я разъяснила митрополиту отношения между Эстонским государством и Церковью и призвала его к тесному сотрудничеству как с Советом церквей, так и с другими действующими в Эстонии общинами», — написала в четверг Кальюлайд в Facebook.

По словам главы Эстонского государства, религия является одним из звеньев, которые позволяют связать в единое целое интересы разных общин.

«Все сообщества важны для Эстонии, в том числе и те, которые являются церковными. Это похоже на часть рисунка, к примеру, на юбках эстонских женщин. Они не однородны, а различаются по цветам. И в этом плане Эстония и состоит из различных людей и общин», — сказала Керсти Кальюлайд «Актуальной камере».

Настоятельница Пюхтицкого ставропигиального Успенского монастыря игуменья Филарета отметила в свою очередь, что визит главы Эстонии стал знаковым событием и для самого монастыря. «Нашей обители более 125 лет. Мы рады её визиту, желанию узнать, как мы живём. Самое главное, что не было никакой политики, а было просто человеческое общение», — отметила матушка Филарета.

Стоит отметить, что накануне знакомства с митрополитом Евгений Керсти Кальюлайд посетила Нарвское епархиальное управление, где её приветствовал епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Во время беседы епископ Лазарь ознакомил главу Эстонии со структурой епархиального управления и работой отделов епархии, в том числе и Социального отдела.

Также владыка Лазарь преподнёс в подарок Керсти Кальюлайд книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и ответственность в поисках гармонии» на эстонском языке.





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В православной Молдавии в настоящее время наблюдается эпидемия кори среди детей, и в связи с этим митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир на минувшей неделе призвал священников и мирян молиться за избавление страны от этой страшной болезни.

Национальное агентство здравоохранения Молдавии сообщило накануне, что с 1 января по 4 сентября в республике было подтверждено 198 случаев кори, ещё у 68 человек есть подозрение на корь. Опасная болезнь пришла в Молдавию с Украины. Причиной столь резкого всплеска заболевания стало большое количество не привитых от вируса детей, особенно в Гагаузии.

«Мы глубоко озабочены беспрецедентной ситуацией, которая сложилась впервые за 10 лет и имеет тяжкие последствия — особенно среди детей, где зарегистрировано 142 случая заболеваний корью. В связи с этим обращаемся к священникам и верующим нашей Церкви с родительским призывом в эти дни тяжких испытаний проводить молитвы для избавления страны от этого заразного заболевания», — говорится в обращении митрополита Владимира, который советует молиться «на коленях и с горячими слезами».

Также архипастырь благословил священников вместе с органами власти и медицинскими учреждениями на местах «вовлекаться в кампанию по информированию населения и оказанию духовной помощи верующим, чтобы всем вместе способствовать воспитанию молодого поколения здоровым как физически, так и духовно».

Русская линия