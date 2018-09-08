Десница Святителя Спиридона Тримифунтского продолжает путешествовать по российским городам. В России отметили 100 лет со дня начала «красного террора». На Урале произошло серьёзное землетрясение. В Москве помянули Святейшего Патриарха Алексия II

2 сентября 2018 года в Красноярск из Екатеринбурга был принесён ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

С 30 августа по 2 сентября 2018 года в Екатеринбурге деснице святителя поклонились более 60 тысяч человек — паломники из уральской столицы, городов Екатеринбургской митрополии и разных уголков нашей страны.

2−4 сентября 2018 года святыня находилась в Покровском кафедральном соборе Красноярска, где ей поклонились около 30 тысяч человек.

Вечером 4 сентября 2018 года десница из Красноярска была доставлена в Кемерово.

5 сентября у врат Знаменского кафедрального собора Кемерово состоялась торжественная встреча святыни, которая находилась в столице Кузбасса до 6 сентября. За этой время ей поклонились 27 тысяч человек.

Глубокой ночью с 6 на 7 сентября Кузбасс попрощался с десницей Святителя Спиридона — самолёт со святыней взял курс на Московскую область и доставил её в Подольск. До полуночи 7 сентября десница святого находилась в Кирилло-Мефодиевском храме города.

Утром 8 сентября мощи были доставлены в село Шкинь Коломенского района и открыты для поклонения в Свято-Духовском храме, 8 и 9 сентября святыня будет пребывать в Успенском кафедральном соборе Коломны.

В Москве Святителю Спиридону, к которому по традиции обращаются за помощью в решении бытовых и жилищных вопросов, можно будет поклониться с 22 сентября по 14 октября в Храме Христа Спасителя.





+ + +

Важной и печальной датой, которую отметили на минувшей неделе верующие Русской Православной Церкви и представители российской общественности, стало 100-летие начала «красного террора» в России.

В Москве в эти дни появились стенды с портретами жертв Расстрельного дома на Никольской улице 23. На одном из стендов, созданного по инициативе Международного правозащитного общества «Мемориал», была представлена информация о самом Расстрельном доме: с 1933 по 1949 здесь располагалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Именно здесь был один из основных центров репрессий: с 1936 по 1938 год в этом здании к расстрелу приговорили 31 456 человек.

На втором — портреты жертв, приговорённых к расстрелам.

Первоначально планировалось, что стенды появятся на Никольской ещё до начала Чемпионата мира по футболу, однако дело затянулось, и в итоге их удалось установить только 17 августа. При этом широкой общественности об их открытии стало известно только сейчас, и получилось, что эта небольшая выставка появилась к 100-летию начала «красного террора».

Общество «Мемориал» многие годы добивается, чтобы в Расстрельном доме появилось хоть какое-то упоминание о Военной коллегии и ее делах: если не музей, то табличка или небольшая экспозиция.

В 2014 году мэрия Москвы пообещала выкупить дом в собственность города и открыть там филиал музея истории ГУЛАГа, но тогда сделка не удалась — из-за кризиса владелец поднял цену. По последним данным, новый владелец планирует открыть здесь магазин элитной парфюмерии, с ним ведут переговоры о создании мемориальной экспозиции.

Периодически в эти годы возле дома появлялись выставки-свидетельства о репрессиях. Например, в том же 2014 году портреты жертв «расстрельных списков» благодаря музею истории ГУЛАГа простояли на Никольской две недели. В этот раз стенды будут здесь до ноября.

Тем временем, в Екатеринбурге к 100-летию начала «красного террора» открылась выставка «Время Каина», рассказывающая о зверствах большевиков. Проект выставки был подготовлен по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла специалистами Музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале в ХХ веке.

С помощью документов, фотографий и подлинных экспонатов представлен братоубийственный конфликт, начавшийся 100 лет назад и по своей духовной сути повторяющий библейскую трагедию Каина и Авеля. По словам организаторов, задача выставки «Время Каина. Красный террор на Урале», показать события 100-летней давности не как политический или социальный, а как религиозный конфликт. Руководительница проекта Оксана Иванова уверена, что сегодня по-прежнему важно понять глубинные духовные причины усобицы между едиными по крови и вере земляками.

«Это важно помнить ещё и потому, что 56 человек, канонизированных в Соборе Екатеринбургских святых, погибли летом-осенью 1918 года. Большинство прославленных новых мучеников нашей земли стали жертвами красного террора», — подчёркивают организаторы.

О необходимости называть вещи своими именами, чтобы извлечь уроки истории из трагедии столетней давности, сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, принявший участие в церемонии открытия выставки.

«Оглянуться на 100 лет назад и назвать тогдашние события тем, чем на самом деле они являлись, тех людей, которые несли смерть, лили кровь совершенно неповинных людей, делали это массово, делали это совершенно безнаказанно, были самыми настоящими террористами, — сказал владыка. — Тех людей очень многие продолжают идеализировать, воспринимать как людей, которые достойны, чтобы их именами назывались города, улицы, области, регионы».

Новый выставочный проект — это попытка пролить свет на реальную историю Гражданской войны, ответить на самые животрепещущие вопросы о том страшном братоубийственном противостоянии, по сей день сказывающемся на жизни нашего общества, а, главное — пояснить важность восстановления исторической справедливости, предупредить современников об опасности революционных потрясений.

Отметим, официально «красный террор» был объявлен Я. М. Свердловым 2 сентября 1918 г. в обращении ВЦИК и подтвержден в Постановлении СНК РСФСР «О красном терроре» от 5 сентября 1918 г.: «.обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью», республика освобождается, — «.от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», говорится в материалах экспозиции.

Поскольку историческая правда о «красном терроре» это череда насилия и невиданной жестокости, организаторы определили возрастное ограничение на посещение 16+.

Несмотря на трагичность темы, авторы выставки стоят на позиции христианской надежды, полагая, что из самых глубоких исторических падений народ может восстать обновленным в своей вере, надежде и любви.

В подготовке проекта приняли участие: Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, Екатеринбургская духовная семинария, Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке, Приход во имя свв. равноапп. Кирилла и Мефодия (г. Екатеринбург), Катайский краеведческий музей, Уральское церковно-историческое общество, Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь (г. Екатеринбург), Успенский Далматовский мужской монастырь (г. Далматово, Курганская обл.), Свердловская областная библиотека им. В. Г. Белинского, Боровский женский монастырь Похвалы Пресвятой Богородицы (с. Боровское, Курганская обл.).

Накануне 100-летия начала «красного террора» в Архангельской области по Северной Двине состоялся водный Крестный ход с посещением мест массовых расстрелов ни в чём неповинных русских людей.

Крестный ход в память о жертвах советских репрессий прошёл на катерах по акватории Северной Двины недалеко от Архангельска. Возглавил группу крестоходцев настоятель Успенского храма в деревне Новинки (Приморский район) иерей Владимир Логинов.

Из Новинок богомольцы по реке добрались до острова Ельничный. Протяженность водного пути составила около 20 километров. На острове в 30-е годы массово расправлялись с заключёнными Холмогорского концентрационного лагеря. Сейчас там установлен Поклонный крест с краткой надписью: «Расстрелянным в 1925 году», около которого священник совершил литию по невинно убиенным русским людям.

Затем паломники отправились к острову Красному, вблизи деревни Бабонегово. В начале XX века это место было самым глубоким на Северной Двине, именно здесь советские власти топили в реке узников ГУЛАГа полными баржами. В бабонеговоской яме (так в народе называют это место) крестоходцы опустили на воду венок из цветов, а у Поклонного креста на острове Красный помолились об утопленных.

Последней точкой маршрута стал Поклонный крест у Никольского храма в Лявле. «Здесь, за церковью, проводились расстрелы в 1928 —1932 годах. Также убийства происходили в Зачапино, Ершовке, по дороге в деревню Трепузово», — рассказал священник.

По словам отца Владимира, Крестный ход дал возможность особым образом почтить память новомучеников. «За то, что мы сегодня живём и прославляем Господа, мы должны быть благодарны этим людям, светлым душой и крепким верой. Радостно, что с нами много детей, будет кому хранить эту память после нас», — отметил отец настоятель.





+ + +

На минувшей неделе на Урале впервые за последние 100 лет произошло серьёзное землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы 5 сентября в 03:58 по местному времени (01:58 по Москве). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области. Очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6.

Подземные толчки ощущались в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии. В Катав-Ивановске, в котором из-за землетрясения образовались трещины в нескольких домах, введён режим чрезвычайной ситуации.

По сведениям управления МЧС по Челябинской области, погибших и пострадавших нет. На работу предприятий землетрясение не повлияло.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5. Оно произошло в 7 км северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы. Толчки ощущались в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске.

Землетрясение, произошедшее в ночь на среду, было максимально сильным для Урала, более серьёзные подземные толчки в этом регионе маловероятны, сообщил заместитель заведующего кафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уральского государственного горного университета Стэфан Паняк.

«Относительно крупные землетрясения бывают на Урале раз в столетие или даже реже. Если нынешнее землетрясение действительно было магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, то это почти максимально возможное для Урала. Здесь никогда не было разрушительных землетрясений. Можно сказать с уверенностью, что их и не будет», — отметил учёный.

Самое крупное на Урале землетрясение, магнитуда которого составила 6, произошло 17 августа 1914 года в районе Первоуральска.





+ + +

2 сентября 2018 года, накануне 57-летия со дня архиерейской хиротонии покойного Святейшего Патриарха Алексия, первый викарий Святейшего Патриарха по Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами города митрополит Истринский Арсений совершил у гробницы Святейшего Патриарха в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове парастас, а 3 сентября — Божественную Литургию и панихиду.

Его Высокопреосвящентсву сослужили настоятель собора протоиерей Александр Агейкин, ключарь и клирик собора о. Николай Степанюк и о. Александр Аржаев, настоятель храма св. ап. Иакова Зеведеева в Казенной слободе протоиерей Сергий Точеный, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлеве Восточном протоиерей Михаил Потокин, протодиаконы Николай Платонов и Евгений Трофимов.

За панихидой владыке также сослужил иерей Алексий Козливсков.

Пел хор кафедрального собора под управлением регента Екатерины Логиновой.

По окончании панихиды митрополит Арсений обратился со словом благодарности ко всем молящимся, пришедшим почтить память усопшего Первоиерарха Русской Православной Церкви.

Русская линия