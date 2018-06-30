В Москве ждут делегацию Константинопольского Патриархата. В Русской Православной Церкви заявили о резкой активизации мормонов в России. Российские власти заявили о намерении ввести налог для самозанятых. Дан старт федеральному проекту «Святыни России»

Русская Православная Церковь ожидает, что в начале июля в Москву приедет делегация Константинопольского Патриархата, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украинской Православной Церкви, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, созывать Собор Поместных Церквей, чтобы обсудить ситуацию вокруг УПЦ, пока не предлагается.

«Пока мы находимся в стадии консультаций между Поместными Православными Церквами. И вот сейчас делегация Константинопольского Патриархата объезжает Поместные Церкви, чтобы выяснить их позицию по этому вопросу. И мы ожидаем, что эта делегация и к нам прибудет в начале июля», — сказал владыка Иларион, который находится в Афинах в связи с началом работы Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия.

Митрополит Иларион отметил, что заметным событием последних дней был визит четырёх митрополитов Украинской Православной Церкви в Константинополь 23 июня. «Это были митрополиты Агафангел Одесский, Иларион Донецкий, Феодор Каменец-Подольский и Антоний Бориспольский. Они встречались с Патриархом Варфоломеем», — сказал он.

«В течение шести часов они беседовали, имели возможность донести до Патриарха информацию о реальной ситуации на Украине, о реальных, а не завышенных цифрах, которые обычно представляют раскольники, когда говорят о масштабе поддержки идеи так называемой независимой церкви для независимой Украины. И я надеюсь, что голос митрополитов канонической Церкви будет услышан в Константинополе», — сказал митрополит Волоколамский Иларион.

На вопрос о призывах к предоставлению автокефалии другим Церквям, например Американской архиепископии, митрополит ответил, что это не сопоставимые по масштабу процессы.

«Это не (американская) архиепископия, это один мирянин на каком-то мероприятии потребовал. Я не думаю, что можно сопоставлять эти два процесса, это процессы совершенно разных масштабов. Но тут надо понимать, что в украинском православном народе поддержки идеи автокефалии нет. Сама эта идея была дискредитирована лидером раскольников Филаретом Денисенко, который именно на этой идее на протяжении многих лет строил свою политику», — сказал архипастырь.

По его словам, есть много других факторов, по которым эта идея непопулярна.

«И прежде всего потому, что православные верующие Украины хотят сохранить единство с той Русской Православной Церковью, которая родилась в днепровской крещальной купели святого князя Владимира. И вот это то единство, которое нас скрепляет поверх всех политических границ. При полном уважении к государственному суверенитету Украины, мы всегда напоминаем о том, что появление политических границ не должно вести к расколу Церкви», — сказал иерарх.

Украинская Православная Церковь пользуется правами самоуправления в составе Русской Православной Церкви, она независима от Москвы, ни административно, ни финансово, ни в каком-либо ином отношении, обратил внимание митрополит Иларион.

На вопрос, высказался ли кто-нибудь из Поместных Церквей в поддержку раскольников, он ответил, что у Русской Православной Церкви нет такой информации.





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В связи с поступающей информацией о строительстве в Челябинске мормонского храма Миссионерский отдел Челябинской епархии выступил со специальным обращением, в котором сообщает, что представителями американского религиозного культа «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» — мормонами, действительно приобретено здание бывшего ресторана на улице Елькина. В настоящее время новыми владельцами в нём производится ремонт или реконструкция.

Можно предположить, что после окончания работ в здании разместится мормонский центр, который станет осуществлять в том числе и прозелитическую, вербовочную деятельность в Челябинске и Челябинской области. По-видимому, в нём будут происходить и молитвенные собрания представителей указанного культа, работать другие структуры.

Вместе с тем, речь не идёт о возведении мормонского храма. Храм мормонов — сооружение со специфической архитектурой и соответствующими функциями. Такой храм несколько лет назад был построен в Киеве. В настоящее время это — единственный храм, действующий на территории бывшего СССР.

Миссионерский отдел Челябинской епархии располагает информацией о давнем намерении мормонов построить такой храм в одном из городов Российской Федерации. Активизация мормонов произошла после назначения послом США в России Джона Хантсмана, мормона по вероисповеданию, о чём Миссионерский отдел предупреждал неоднократно.

Культ мормонов, по мнению ряда авторитетных отечественных и зарубежных специалистов, является псевдохристианским и, по существу, языческим, поскольку предполагает наличие многих богов и даже богиню-мать. Многие десятилетия мормоны практиковали многожёнство.

Тем не менее, представители Церкви Иисуса Христа святых последних дней входят в истеблишмент США; многие из них занимали и занимают ответственные посты в руководстве американских спецслужб. В России мормонов неоднократно задерживали вблизи закрытых оборонных объектов, что позволяет рассматривать организацию не только как инструмент «мягкой силы», направленный на переформатирование общественного сознания россиян, но и как специфический филиал стратегической разведки.

Очень часто в качестве вербовочных площадок мормонами организуются курсы изучения английского языка, спортивные мероприятия и т. д. Чтобы обеспечить лояльность исполнительной власти, мормоны занимаются благотворительной деятельностью, особенно в сфере здравоохранения.

Разумеется, никакого отношения к российским духовным традициям мормоны не имеют.

Миссионерский отдел Челябинской епархии обращает внимание южноуральцев на то, что многие деструктивные культы, особенно иностранного происхождения, в настоящее время находятся в «спящем» или «полуспящем» режиме: формально соблюдая действующее российское законодательство, используя пробелы в нём, они ожидают, когда общественно-политическая ситуация в стране изменится и к власти вновь придут антипатриотические, прозападные силы, которые позволят им продолжить глубокую религиозную экспансию.

Поскольку религиозная организация мормонов имеет официальную регистрацию и занимается деструктивной деятельностью вполне легально, эффективность их работы зависит от гражданской позиции наших граждан. В условиях ожесточенной психо-ментальной войны, ведущейся против нашего государства, нашей цивилизации, нашей культуры, нельзя оставаться индифферентными в отношении мормонского культа. Нужно научиться говорить «нет» вербовщикам, которые, по слову Спасителя, приходят к нам в овечьей одежде, а внутри суть хищные волки (Мф., 7: 15), и молиться о вразумлении тех наших соотечественников, кто по человеческой слабости или неразумию перешёл на сторону врага.

Миссионерский отдел Челябинской епархии сообщает, что, по благословению Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Челябинского и Миасского, молебны об обращении заблудших совершаются в каждый первый понедельник месяца в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в 13.00.

Ближайший молебен будет отслужен в Свято-Симеоновском кафедральном соборе 2 июля.





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В условиях кризиса и на фоне лета и Чемпионата мира по футболу российские власти усиленно ищут способы пополнить обнищавшую государственную казну деньгами налогоплательщиков, а также сократить свои расходы.

С этой целью, в частности, было заявлено о повышении пенсионного возраста, увеличении НДС до 20%, росте оплаты за загранпаспорта и водительские удостоверения, а также отказе от выплат гражданам компенсаций по утери им своего жилья в результате стихийных бедствий (теперь такие компенсации будут получать только люди, застраховавшие своё имущество).

Однако, этим российские власти решили не ограничиваться. Так, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево предложил в тестовом режиме запустить в четырёх регионах страны механизм для регистрации самозанятых. Это Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область, сообщает РБК.

По словам Мишустина, технология регистрации самозанятых должна быть такой, чтобы «было достаточно просто зарегистрироваться и практически в один клик исполнить обязательства перед государством».

ФНС подготовила проект специального мобильного приложения, с помощью которого можно будет зарегистрироваться в налоговой службе и проводить платежи без отчетности и справок, рассказал глава ведомства.

Отработать технологию можно за полгода, начиная с 1 января 2019 года, добавил Мишустин. Президент с его предложением согласился.

Министерство финансов подготовило предложение о налоговом режиме для самозанятых. Такими людьми предложено считать тех, кто зарабатывают на каком-либо виде предпринимательской деятельности, но наёмных работников не имеют.

Согласно предложениям Минфина, самозанятым не придётся регистрироваться как предпринимателям, а ставка налога для них на начальном этапе составит 3% в случае оказания услуг физическим лицам и 6% — в случае сотрудничества с юридическими лицами.

По словам чиновника, в Минфине предложили установить предельный размер доходов, подпадающих под новый налоговый режим, в 10 млн руб. в год.





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Федеральным агентством по туризму совместно с Патриаршим советом по культуре и первым общественным православным телеканалом «Спас» при поддержке Общественного совета при Ростуризме дан старт федеральному проекту «Святыни России».

23 июня 2018 года начались съемки первого сезона одноименной телепрограммы «Святыни России», знакомящей телезрителей с уникальными памятниками религиозной истории России, объектами духовного наследия, туристическими и паломническими маршрутами в субъектах Российской Федерации.

Ведущими программы выступили Антон и Виктория Макарские.

Особенностью телепроекта является совмещение повествования о православных святынях с рассказом о туристических возможностях территорий, на которых они расположены, с освещением вопросов транспортной логистики, размещения, питания и т. п. Задача проекта — не только заинтересовать зрителей, побудить их к поездке и знакомству с объектами культурно-религиозного наследия России, но и обеспечить информацией, необходимой для организации путешествия.

Первые съёмки начнутся в городе Валдай Новгородского района, где группа посетит Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь и Валдайский музей колоколов. Затем начнётся работа в Великом Новгороде — съемки будут проводиться в Новгородском кремле и Юрьевом мужском монастыре. Один из съемочных дней будет посвящен изучению культурного и духовного наследия в города Старая Русса, где расположены Спасо-Преображенский Антониево-Леохновский мужской монастырь, Воскресенский кафедральный собор и храм Георгия Победоносца.

Объектами для съёмок в Псковской области станут Псковский кремль и известный своим иконостасом Троицкий собор, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь, а также Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь. Ведущие побывают в Успенском Псково-Печерском мужском монастыре и на Талабских островах.

«Проект «Святыни России» призван привлечь интерес туристов к памятникам религиозной культуры и духовного наследия народов России, создать условия для их активного использования в целях развития культурно-познавательного, религиозного и других видов туризма. Одна из его важнейших задач — показать нашу страну российской и зарубежной общественности как привлекательное направление для путешествий просветительского и паломнического характера, что будет способствовать наращиванию внутреннего и въездного турпотоков.

В рамках реализации проекта «Святыни России» большое внимание будет уделено детской и молодежной аудитории. Знакомство с великими святынями и религиозной историей нашей страны очень важно для нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения россиян, для его духовного обогащения и привития ему традиционных ценностей.

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