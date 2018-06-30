Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече. Лидеры стран Евросоюза договорились о единой миграционной политике. Афонские монастыри выступили против нового названия Македонии. Иран обиделся на власти Сирии и России

На минувшей неделе помощник Президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран, которая пройдёт в Финляндии 16 июля 2018 года.

В свою очередь, вице-президент США Майкл Пенс заявил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии.

«Имеется широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться», — приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что в числе данных вопросов «экономические связи с США и Россией и странами мира».

Как отмечается в материале, среди тем, которые планируется обсудить, — ситуация на Украине и в Сирии, а также вмешательство в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: «Думаю, многое будет затронуто». «Он уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова».

Bloomberg отмечает, что Пенс отказался пояснить, считает ли он возможным возвращение России в G7 и восстановление формата «восьмерки». «Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом», — сказал Пенс.

Тем временем, стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам предстоящей встречи планируют дать совместную пресс-конференцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал изданию, «что стороны предварительно договорились о том, что президенты по итогам встречи ответят на вопросы журналистов двух стран, чего в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет».





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Лидеры стран Евросоюза, после всенощных переговоров и ожесточённых споров, всё же договорились на минувшей неделе о единой политике по приёму беженцев в Европе. Компромисс был найден, однако полной ясности по принятым решениям пока нет.

Канцлерин Германии Ангела Меркель считает, что это — «хорошие новости», но «многое ещё предстоит сделать», чтобы сгладить противоречия в позициях отдельных стран.

По словам Меркель, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза договорились о более активной поддержке европейской пограничной службы Frontex и создании лагерей для первичного размещения беженцев в странах ЕС, которые добровольно на это согласятся, а также, возможно, в странах Северной Африки. Из этих лагерей мигранты будут распределяться по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Однако, вопрос о том, кто из стран ЕС добровольно согласится размещать у себя мигрантов, остаётся открытым. Ранее еврочиновники только под большим давлением и угрозами смогли заставить власти некоторых европейских государств принимать у себя беженцев. Теперь этого не будет, и что будут делать лидеры ЕС, если никто не захочет принимать мигрантов, не совсем понятно.

Кроме того, лидеры активно обсуждали проблему так называемой вторичной миграции в пределах Евросоюза, когда беженцы, въезжающие через одну из стран, впоследствии запрашивают убежище в другой.

Нынешний спор между Меркель и главой МВД Германии Хорстом Зеехофером разгорелся, в частности, по данному вопросу. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС.

В итоговое заявление саммита, в частности, вошли несколько формулировок, касающихся этой проблемы. «Государства — члены ЕС должны принять все необходимые внутренние законодательные и административные меры, чтобы ограничить подобные перемещения, а также тесно сотрудничать по данному вопросу», — отмечается в документе.

Меркель пообещала усиление порядка и контроля на этом направлении, отметив, что мигранты не имеют права выбирать, в какой стране ЕС они хотят получить убежище. Тем не менее, более детально конкретные шаги, которые позволят добиться поставленной задачи, в заявлении Европейского совета не прописаны.

Кроме того, Брюссель согласился перечислить Анкаре второй транш средств, предназначенных для финансирования миграционной сделки с ЕС. Деньги выделяются, «поскольку Турция очень много делает для обеспечения потребностей беженцев», пояснила Меркель. В то же время Анкару призвали принять меры, чтобы число соискателей убежища, попадающих в Европу на восточных рубежах средиземноморского маршрута, сократилось.

Однако, ещё в июне 2017 года представитель правительства ФРГ на закрытом заседании Еврокомиссии требовал, чтобы ЕС предоставил Турции второй транш только после того, как Анкара реализует все проекты, оговоренные с ней в соглашении по беженцам. Средства ЕС среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые ещё не начаты.

Кроме того, страны ЕС жаловались на непрозрачность финансирования сделки.

Все эти недочёты могут привести к тому, что заключённое соглашение будет подвергнуто резкой критике внутри стран-членов Евросоюза и окажется под угрозой срыва.





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В связи с тем, что 12 июня 2018 года правительство Греции пришло к консенсусу с властями Македонии относительно переименования бывшей югославской республики в «Республику Северная Македония», Священный Кинот Святой Горы Афон 26 июня 2018 года опубликовал специальное заявление, осуждающее позицию греческих властей.

В Коммюнике Кинота афонских монастырей говорится:

«Святое Сообщество Горы Афон с большой печалью и скорбью восприняло сообщение о совместном подписании Соглашения о наименовании соседней страны Скопье. Разумеется, мы, христиане, должны всеми силами стремиться к единству всех православных, избавлению от расколов, достижению мира и всячески избегать создания очагов фанатизма и религиозной и этнической ненависти. Кроме того, желательно разрешение долговременной проблемы наименования государства Скопье и полное восстановление отношений, более того, по той причине, что Святая гора ежегодно посещается многими паломниками из соседней страны, которые находят там умиротворение для души в атмосфере подлинного духовного единства и любви. Однако недопустимо, чтобы во имя вышеупомянутых благих целей разрешение этой крупной национальной проблемы осуществлялось с помощью импровизированных, непрозрачных и скоропалительных процедур, принимая позиции, противоречащие научной истине, исторической реальности и памяти, таким образом, чтобы это оскорбляло национальную совесть греческого народа. Греческое государство не может принимать обязательные международные соглашения, которые, как показывают продолжающаяся массовая реакция народа, не принимаются подавляющим большинством наших людей. В частности, как афонские монахи и хранители исторической, духовной и культурной традиции, которая насчитывает более тысячи лет, мы не можем согласиться с тем, что македонская идентичность уступается языку и народу, который не имеет отношения к древнему македонскому греческому диалекту и греческому происхождению древних македонцев. Мы не можем понять, как греческие политики, с университетскими дипломами, и среди них университетские профессора, могут ссылаться на атрибуцию македонского языка и этнической принадлежности людям, чьё происхождение и язык демонстрируют славянское происхождение! Мы призываем греческий парламент и правительство уважать волю греческого народа и историческую правду. Святая гора Афон, как неоценимый духовный и исторический центр Македонии и нашей родины, где со времени её образования, мирно сосуществуют православные разных языков и национального происхождения, считает презрением к истории и истине, а также предательством национального сознания эллинизма, признание македонского языка и национальности со стороны Греческого государства. Пусть защитница Святой Горы Пресвятая Богородица просветит тех, кто возглавляет государство, чтобы они осознали свои ошибки, чтобы они приступили к их исправлению, чтобы, наконец, достичь соглашения, которое уважает истину и которое составляет основу единства и общего мирного пути двух народов, которые разделяют одну и ту же веру в нашей Православной Церкви.

Все представители и начальники двадцати святых монастырей Святой Горы Афон в общем согласии".

С 1993 года в международной практике, включая документы ООН, по настоянию Греции в качестве названия Республики Македонии использовалось официальное наименование «Бывшая югославская Республика Македония».

Территория Республики Македония, границы которой были установлены после Второй мировой войны, не тождественна с исторической областью Македония. Кроме того, существуют области Македония (иначе Эгейская Македония) в Греции и Пиринская Македония в Болгарии. Республика Македония занимает около 35,8% площади исторической Македонии (52,4% принадлежат современной Греции, 9,6% — Болгарии).

В 1991 году при распаде Югославии территория Македонии не претерпела изменений. Но появление независимого государства с названием «Македония» привело к политическим спорам с Грецией относительно допустимости использования новым государством названий «Македония» и «македонцы». В 2004 году США официально признали Республику Македонию под этим названием. Но Евросоюз заявил, что будет продолжать использовать прежнее название страны — «Бывшая югославская Республика Македония». Евросоюз также дал Греции гарантии того, что Македония сможет стать полноправным членом ЕС только после изменения своего названия.





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Иран, власти которого сумели втянуть Россию в вооружённое противостояние на территории Сирии, в настоящее время серьёзно обижены на совершенно независимую политику Кремля в Сирийской республике, поскольку они хотели использовать русских, чтобы усилить своё влияние в регионе, а всё вышло в точности до наоборот.

Достигнув успехов в сирийской войне и укрепив власть Башара Асада, в Москве стали принимать совершенно независимые решения по действиям в Сирии, которые во многом расходятся с интересами Ирана. Для Тегерана Израиль — это злейший враг, для России — это страна, с которой лучше выстраивать конструктивные отношения. Отсюда и все противоречия.

Как только стало известно о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп решили встретиться и обсудить, в частности, ситуацию в Сирии, в Иране стали подозревать, что Путин и Асад могут принести иранские интересы в жертву нормализации отношений с Трампом и Нетаниягу.

Об этом, в частности, открыто заявил депутат иранского парламента Бехруз Боньяди, представляющий Кашмар и Бардасхан. По его словам, сближение Сирии и России представляет непосредственную угрозу региональным интересам Исламской республики Иран.

«Асад не просто недооценивает жертв, понесённых защитниками святынь, он их игнорирует. Нельзя исключать, что Асад и Путин — политические пешки, которые принесли нас на алтарь Трампа и Нетаниягу для заклания», — цитирует его телеканал «Аль-Арабия».

Защитниками святынь называют в Иране связанных с Корпусом стражей Исламской революции бойцов, которые воюют на стороне Башара Асада. По официальной версии, они добровольцы, прибывшие в Сирию, чтобы отстоять святыни шиитов.

Боньяди, считающийся представителем реформаторов, также возложил на Россию и Китай ответственность за экономический кризис в Иране. По его словам, этим государствам выгодна слабая иранская экономика, заставляющая иранцев торговать себе в ущерб.

Добавим, что, согласно лондонской газете «Аль-Хайят», на саммите, который состоится в Хельсинки 16 июля, президент США Дональд Трамп потребует у российского президента Владимира Путина полного вывода иранцев с территории Сирии.

США дали «зеленый свет» Израилю, предоставив возможность для атак иранских объектов на всей территории Сирии, пишет «Аль-Хайят».

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