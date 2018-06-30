Делегация Св. Синода УПЦ встретилась с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Совещание архиереев УПЦ заявило о достаточности статуса самоуправляемой Церкви для Украины. Патриарх Грузинский Илия II выступил против предоставления автокефалии украинским раскольникам. Большинство украинцев не одобряет вмешательство государства в церковные дела

23 июня 2018 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор и Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции в Стамбуле.

Во встрече также приняли участие — заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский.

Со стороны Константинопольского Патриархата во время встречи присутствовали митрополит Пергамский Иоанн, митрополит Гальский Эммануил, митрополит Смирнский Варфоломей, Великий архимандрит и архивариус Великой Христовой Церкви Вселенского Патриархата Виссарион (Комзиас), а также Большой синкел архимандрит Амвросий (Хорозидис).

Члены Священного Синода прибыли в Константинополь с целью получения достоверной информации от Патриарха Варфоломея относительно инициатив возможного предоставления Томоса об автокефалии, а также с целью донесения позиции Украинской Православной Церкви относительно этого вопроса. Владыки также рассказали Патриарху о текущей ситуации в церковной жизни Украины.

От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия украинские владыки передали приглашение Патриарху Варфоломею направить своего представителя в Киев на празднование 1030-летия крещения Киевской Руси, где уже традиционно будут принимать участие представители всех Поместных Православных Церквей.

Общение прошло в открытой, откровенной, конструктивной и братской атмосфере. Во время пребывания на Фанаре украинская церковная делегация также посетила патриарший собор св. Георгия Победоносца.

После завершения встречи её участники дали комментарии для украинских СМИ.

Митрополит Галльский Эммануил отметил:

«Сегодня под руководством Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея у нас была радость встретиться, сотрудничать и говорить с делегацией Украинской Православной Церкви у нас в Патриархии на Фанаре.

Это была очень полезная и конструктивная беседа, во время которой мы обменялись мнениями по поводу украинского церковного вопроса, о котором все так переживают. Вселенский Патриархат никогда не переставал и продолжает интересоваться вопросом решения церковной проблемы, которая существует на Украине, для установления мира, примирения и сотрудничества всех групп в государстве на его благо.

Мы убеждены, что все вместе можем сотрудничать и внести общий вклад на благо Украины и решения данного вопроса. И сегодняшняя беседа была благословенным моментом для нас, и мы верим, что в этом общении и постоянном диалоге мы достигнем общей цели на благо всей Православной Церкви".

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний:

«Целью встречи было донести объективную информацию относительно тех проблем, которые существуют в Украинском Православии, а также услышать от самого Патриарха о том, что активно говорят в средствах массовой информации, а именно о якобы желании Святейшего Патриарха Варфоломея даровать Томос об автокефалии в ближайшее время.

Встреча была долгой и откровенной, каждый озвучил своё видение ситуации на Украине и не только в ней, потому что расколы существуют не только в Украинской Православной Церкви, но и во многих Поместных Православных Церквях, и мы должны искать те пути, которые помогут вылечить эти расколы.

Несколько раз говорилось о невозможности легализации раскола, вопрос нужно ставить о его лечении. Образно говоря, иногда лекарства не помогают, и мы теперь находимся в поисках того, что поможет объединить наших братьев, которые долгое время находятся за церковной оградой. Мы видим, что желание Константинопольского Патриарха, то есть той Церкви, от которой мы получили крещение, — помочь в этом вопросе.

Святейший Патриарх Варфоломей говорил, что он не желает вмешиваться в ситуацию, но хочет помочь, как человек ответственный и первый среди равных иерархов всего Православного мира, решить очень сложный вопрос. Мы видим, что такая открытость строится на том, что мы будем искать решения на базе наших канонических правил, а не так, как говорят в наших средствах массовой информации и некоторые высокопоставленные лица о том, что якобы вопрос уже решён. Никто ещё не знает, как вопрос может решиться, так как он довольно сложный, но мы должны делать всё для того, чтобы наши братья и соотечественники, которые находятся в расколе, вернулись в лоно Православной Церкви".





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25 июня 2018 года, после завершения богослужения в день памяти преподобного Онуфрия Великого и по случаю дня тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось совещание архиереев Украинской Православной Церкви, которые приняли участие в торжествах.

Архиереи обсудили насущные вопросы бытия Украинской Православной Церкви в современных исторических условиях.

Постоянные члены Священного Синода, которые приняли участие во встрече с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в его резиденции в Стамбуле 23 июня, сообщили о результатах этой встречи.

В заключение архиереи УПЦ приняли совместное заявление, в котором выразили своё видение дальнейшего развития миссии Украинской Православной Церкви в украинском обществе:

25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре после праздничной Божественной Литургии по случаю памяти преподобного Онуфрия Великого и Дня Тезоименитства Его Блаженства, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия архиереи Украинской Православной Церкви, которые участвовали в торжествах, собрались под председательством Предстоятеля для проведения совещания и обсуждения ситуации, которая сложилась в результате распространения информации о готовности Константинопольской Православной Церкви предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине и возможности легализации украинских раскольников.

Архиереи заслушали сообщение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви о встрече делегации УПЦ с Его Всесвятейшеством Константинопольским Патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которая состоялась 23 июня в Стамбуле. В частности, было сообщено, что Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в Украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставления Украинской Церкви автокефалии должно произойти в ближайшее время или в какие-то определённые сроки. Зато, архиереи Константинопольского Патриархата подтвердили готовность своей Церкви приобщиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими Поместными Православными Церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского Патриархата встретится с представителями Русской Православной Церкви.

Заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели рассуждения о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельствах. В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чём появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же превращения Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия.

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви — участники архиерейской совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о таковом.

Существующий канонический статус является вполне достаточным для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут лишь к ограничению прав и свобод, которыми обладает наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а лишь углубят раскол, как в Украинском Православии, так и в украинском обществе в целом.

Архиереи единогласно подтвердили своё стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской Православной Церкви.





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Патриарх Грузинский Илия и митрополит Галльский ЭммануилНесмотря на то, что официально Синод Грузинской Православной Церкви не высказывался по поводу возможного признания Константинопольским Патриархатом украинских раскольников и не стал озвучивать свою позицию на тему предоставления церковной автокефалии Украине, греческое церковное агентство «Ромфея» выяснило, что в Тбилиси крайне недовольны действиями Константинополя.

Вопрос о возможности предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине Священный Синод Грузинской Православной Церкви рассматривал 21 июня во время заседания, которое возглавил Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

В частности членам Синода Грузинской Православной Церкви были зачитаны три послания: от Константинопольского Патриарха Варфоломея, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которые касались ситуации на Украине.

Как отмечает источник греческого агентства, Патриарх Илия II выразил глубокое недовольство действиями Константинополя на Украине. «Его Блаженство не согласен с инициативами Вселенского Патриархата в отношении Украины и признаёт законной исключительно Церковь под руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», — передал мнение Грузинского Патриарха член Синода ГПЦ в интервью агентству «Ромфея».

Тем не менее, в беседе с грузинскими журналистами член Синода Грузинской Православной Церкви митрополит Чкондидський Пётр (Цаава) отметил, что обсуждение вопроса об автокефалии на Украине начнёт серьёзно обсуждаться только после того, как свою позицию открыто выскажет Константинопольская Патриархия.

Напомним, что против признания украинских раскольников и предоставления им автокефалии высказались также епископы Сербской, Польской и Болгарской Православных Церквей, а также Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Собор епископов Польской Церкви, в частности, подчеркнул принципиальную необходимость соблюдения канонических норм и отметил, что «статус автокефалии может быть признан только за одной Церковью, которая существует в государстве. В Украине есть несколько схизматических церковных групп, которые прежде всего должны принести покаяние, чтобы вернуться к канонической Церкви. Только тогда можно говорить о признании автокефалии».

Предстоятель Чехословацкой Церкви Блаженнейший Митрополит Ростислав подчеркивал, что «раскол, вызванный эгоизмом человека, можно исцелить только через покаяние и возвращение в Церковь». Секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим отметил, что в этом вопросе «нужно строго придерживаться церковных канонов, которых веками держится Православная Церковь».





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Каждый третий гражданин Украинского государства равнодушен к вопросу церковного устройства и предоставления автокефалии Украине, а каждый второй считает, что в этой теме не должны участвовать представители власти. Об этом свидетельствует социологический опрос Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива.

Согласно результатам опроса, который был обнародован 27 июня и проведён Фондом «Демократические инициативы» имени Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, к вопросу создания на Украине автокефалии безразлично 35% всего населения, поддерживает её лишь 31%, не поддерживают 20%, 14% — не имеют понятия об этой теме. Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет.

«Значительная часть населения в регионах относится к предложению создания Единой поместной церкви безразлично или не имеет определенного ответа (в Южном регионе таких 66%, в Восточном — 62%, на Донбассе — 53%, в Центральном регионе — 47%, Западном — 30%)», — отмечается в обнародованных результатах.

В частности не поддерживают идею автокефалии преимущественно на юге (24% – против, 9% – за), востоке (соответственно, 28% и 10%) и на Донбассе (18,5% и 28%).

Также среди опрошенных, которые назвали себя прихожанами Украинской Православной Церкви, не поддерживают эту идею 40%, среди тех, кто назвал себя сторонниками УПЦ КП и УГКЦ, сказали «за» — 47%.

О роли власти в процессе создания в Украине ЕПЦ, большинство населения — 57% — считают, что «представители власти не должны участвовать в таких действиях, 17% отстаивают мнение, что представители власти могут помогать инициативам, а 7% уверены, что представители власти должны активно действовать в этом направлении по собственной инициативе».

Таким образом, похоже, что информационный шум, созданный лоббистами «Киевского патриархата», привёл на Украине к обратному эффекту. Общество пресытилось лозунгами об автокефалии со стороны далеких от Церкви людей. Всё больше украинцев видят в стремлении государственных чиновников использовать церковную тематику в политических целях и отвлечения внимания от важных социальных проблем.

Русская линия