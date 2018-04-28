​​​​​​​Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

Мало кто сегодня уже сомневается в том, что антироссийские санкции — это надолго, и потому никто не ожидал от прошедшего на этой неделе заседания глав МИД стран США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии ничего нового, кроме заявлений о том, что санкции будут продолжены и возможно даже усилены. Именно с таким заявлением и выступили 24 апреля страны G7.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины «неразрывно связан» с «полным и необратимым» выполнением Россией Минских соглашений, подчеркнули представители стран G7, встреча которых проходит в канадском городе Торонто с 22 по 24 апреля.

При этом никого уже давно не смущает, что Россия является страной-гарантом выполнения Минских соглашений, но не является страной-подписантом этого соглашения. На Западе считают, что Москва полностью контролирует ситуацию на Донбассе, а потому именно она и должна выполнять условия, прописанные в Минских договорённостях.

Помимо этого, главы МИД государств «большой семерки» также выступили с критикой России за её «вмешательство в демократические системы». Тех, кто намерен подорвать демократию, ожидают «последствия», заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, не вдаваясь в детали. Таким образом, «семёрка» решила поддержать обвинения США, власти которых утверждают о российском вмешательстве в президентские выборы.

При этом на Западе всё ещё считают, что в других вопросах международной политики Россия должна быть «конструктивным партнёром». Нынешнее же поведение Москвы исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан назвал «неприемлемым».

В частности, Салливан упомянул отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также деятельность России на востоке Украины, в Грузии и Молдавии.

Впрочем, пока санкции не привели к тому, что российские власти начали себя вести «приемлемо» для США, и поэтому нет никаких сомнений, что они сохранятся.





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Близкая к Ватикану ассоциация Assisi Pax International приняла на этой неделе наградить российского президента Владимира Путина золотой пальмовой ветвью за усилия по установлению мира в Сирии и в целом на всём Ближнем Востоке. Об этом узнали Gazeta Wyborcza и La Stampa.

По данным изданий, по этому вопросу представители ассоциации уже проконсультировались в Ватикане и получили согласие главы Католической церкви. В свою очередь, Владимир Путин якобы дал предварительное согласие приехать в Италию на награждение.

Католическую награду вручают в итальянском городе Ассизи, известном тем, что здесь неоднократно проходили молитвы о мире.

Если эта информация подтвердится и Владимир Путин, действительно, станет лауреатом миротворческой католической премии, Ватикан фактически противостанет общепринятой в Европе точке зрения на политику России на Ближнем Востоке.

К слову сказать, польские СМИ уже выразили своё недовольство по этому поводу. Польская Gazeta Wyborcza, к примеру, заявила, что не понимает Ватикан, который намерен наградить «Золотой пальмой» союзника президента Сирии Башара Асада.

Помимо этого, польское издание сообщает, что российский президент готов приехать в Ассизи, однако хотел бы, чтобы торжество вручения награды сохранило духовный характер — по этой причине в поездке его будет сопровождать высокий представитель Русской Православной Церкви.

Почетная награда «Золотая пальма» присуждается Ватиканом с 80-х годов прошлого века обществом ASSISI PAX Internationa. Эту награду в свое время получили Михаил Горбачев, Рональд Рейган и папа Римский Бенедикт XVI.





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В последнее время ведущие европейские лидеры один за другим потянулись в США. Сначала к критикуемому в Европе Дональду Трампу приехал президент Франции Эммануэль Макрон, а вслед за ним Вашингтон посетила и «железная леди» Германии Ангела Меркель.

Причём, и тот и другая оказались в роли просителей перед американским лидером, и их визиты выглядели так, что как будто европейская элита, ещё совсем недавно хорохорившаяся и грозившая США началом торговой войны, поняла, что всё серьёзно и решила дать задний ход.

Конечно, от молодого и совсем ещё неопытного президента Макрона никто и не ожидал того, что он сможет на равных вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Именно поэтому его визит с определённой долей иронии и критики освещался в СМИ.

Любопытно, что сам Трамп весьма умело сделал так, чтобы французский президент выглядел на его фоне простым мальчишкой, с плеча которого можно стряхнуть перхоть и вдоволь посмеяться над этим. Именно это, кстати, и сделал Трамп во время общения с Макроном. Причём сделал это на публику и под фотовспышки.

На этом фоне от визита опытной «железной леди» Меркель ждали куда большего. Однако, к удивлению многих, она тоже оказалась весьма милой и удобной собеседницей для Дональда Трампа, который с лёгкостью смог навязать главе Германии своё видение многих международных проблем.

В итоге, практически все заявления Меркель на совместной пресс-конференции по итогам переговоров оказались совершенно беззубыми и выглядели, как едва ли не полное соглашение Германии с позицией США.

Так, Меркель выразила удовлетворение сотрудничеством с США в сфере политики в отношении России. Между сторонами наблюдается «высокий уровень единодушия» по поводу конфликтов с Россией и роли Москвы в Сирии, заявила канцлерин Германии.

Что касается требований немецкого бизнеса жёстко поставить перед Трампом вопрос о неуместности новых антироссийских санкций, которые касаются немецких компаний, то, по словам Меркель, стороны обмениваются мнениями по этому поводу того. Это всё — более никаких оценок не прозвучало.

Со своей стороны Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее двух процентов своего ВВП, заявил он, выразив надежду на то, что каждый партнер по НАТО выполнит и даже перевыполнит эту цель.

В ответ Ангела Меркель сообщила, что, начиная с 2019 года, её страна будет тратить на оборону 1,3 процента своего ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25 процента ВВП.

Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Трамп назвал Тегеран «режимом убийц», подчеркнув, что нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Тегеран сеет «насилие, кровопролитие и хаос» на всем Ближнем Востоке и «мы должны позаботиться о том, чтобы этот режим убийц даже близко не подошел к созданию ядерного оружия», сказал американский президент.

Ангела Меркель согласилась с тем, что нынешний договор об атомной программе Ирана недостаточен для того, чтобы заставить Тегеран свернуть ядерную программу. Она заявила, что необходимо позаботиться о сдерживании влияния Ирана.

Дональд Трамп заявил, что обнадежен состоявшейся 27 апреля встречей между лидерами Северной и Южной Кореи, но подчеркнул, что не повторит ошибок, допущенных прежними американскими администрациями, и продолжит оказывать нажим на Пхеньян до тех пор, пока не будет достигнута денуклиаризация Корейского полуострова.

Ангела Меркель подтвердила важность превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Она высоко оценила «мощь» позиции Трампа по Северной Корее, которая, по словам канцлера, позволила добиться прорыва на межкорейских переговорах. Меркель сказала, что жесткая позиция Трампа «открыла новые возможности».

Кроме того, канцлер ФРГ заявила, что Евросоюзу и Германии следует продолжать переговоры с США о справедливых условиях торговли. Она отметила, что Германия уже сократила объем своего профицита в торговле с США, хотя и добавила, что понимает, что Трампу этого недостаточно.

Ангела Меркель ничего не сказала по поводу запланированного на 1 мая введения американских штрафных санкций на поставки стали и алюминия из ЕС. «Решать будет президент Трамп», — многозначительно заявила она, фактически расписавшись в своём бессилии повлиять на США в этом вопросе.

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