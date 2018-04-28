Священный Синод Константинопольского Патриархата, состоявшийся 19−20 апреля 2018 года под председательством Патриарха Варфоломея в Стамбуле, рассмотрел обращения украинских властей с просьбой о предоставлении церковной автокефалии Украине и выступил на минувшей неделе со специальным заявлением по этому поводу.

«Согласно Божественных и Святых Канонов, а также многовекового церковного порядка и Святой Традиции, Вселенский Патриархат заинтересован в сохранении Всеправославного единства и заботится о Православные Церкви во всём мире, особенно о Церкви украинской православной нации, которая получила спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя», — говорится в документе Святого и Священного Синода от 22 апреля 2018 года.

Далее в документе отмечается, что свои дальнейшие действия относительно украинского вопроса Константинопольский Патриархат будет координировать с другими Поместными Православными Церквами.

«Таким образом, как истинная Мать-Церковь, она изучала вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это имело место и в предыдущих заседаниях Синода, и, получив от церковной и светской власти, представляющие миллионы украинских православных христиан, петицию, которая требует дарования автокефалии, решила тесно общаться и координировать свои действия по поводу этого вопроса со своими сестрами Православными Церквами», — подчеркивается в официальном сообщении.

Фактически это означает, что вопрос предоставления автокефалии Украине в Константинополе решили отложить в «долгий ящик». Ведь до сего времени ни одна Поместная Православная Церковь не признавала раскольничьи церковные образования на территории Украины, представители которых подписали соответствующее обращение об автокефалии, направленное украинскими властями Константинопольскому Патриарху.

Более того, единственная признанная во всём православном мире каноническая Украинская Православная Церковь отказалась подписать обращение к Константинопольскому Патриархату с просьбой об автокефалии. Не просит она об этом и у священноначалия Русской Православной Церкви. А это означает, что категорически против вмешательства в церковные дела на Украине выступит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который считает Украину своей канонической территорией и духовно поддерживает Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Вряд ли поддержат предоставление автокефалии украинским раскольникам и другие Поместные Православные Церкви. Ведь каждая из Православных Церквей имеет определённый опыт и внутренние проблемы с раскольничьими движениями, а признание украинского раскола может стать опасным прецедентом для всех Поместных Православных Церквей. Если же Константинополь проигнорирует позицию хотя бы части Поместных Церквей, можно будет говорить о расколе уже всей Вселенской Православной Церкви.

В довершение ко всему вышесказанному, следует указать, что процедура предоставления автокефалии той или иной Церкви до сих пор не была утверждена Поместными Православными Церквями. Из-за разногласий по этому поводу эту тему было решено не выносить даже на рассмотрение Всеправославного Собора, участие в котором так и не приняли Антиохийская, Грузинская, Болгарская и Русская Православные Церкви.





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На фоне активных попыток украинских властей создать на Украине так называемую «единую автокефальную Украинскую церковь» Предстоятель единственной на Украине канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, выступающий против этой инициативы, решил совершить на этой неделе визит на Святую Землю, где встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом.

Встреча состоялась 26 апреля 2018 года во время паломнического визита по святым местам Святого Града. Во время встречи архипастыри провели короткую беседу. Более никакой информации официальный сайт УПЦ не привёл.

Таким образом, мы не можем точно сказать, обсуждал ли митрополит Онуфрий с Патриархом Феофилом призыв украинских властей к Константинопольскому Патриарху Варфоломею признать украинских раскольников, а также принятое Константинополем решение проконсультироваться по этому поводу со всеми Поместными Православными Церквями.

Однако, в любом случае сам факт этого визита Предстоятеля УПЦ в пределы Иерусалимского Патриархата весьма знаковый. Посещая Иерусалим, Блаженнейший Онуфрий свидетельствует всем верующим на Украине, что Украинскую Православную Церковь признают во всём православном мире и принимают там, куда вход украинским раскольникам априори закрыт.

На этом фоне заявления украинских властей о том, что вскоре на Украине может, наконец, появиться какая-то своя автокефальная и каноническая Церковь, кажутся каким-то абсурдом.





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На этой неделе в Армении продолжались митинги протеста оппозиции. Причём проходят они, несмотря на то, что несменный лидер страны Серж Саргсян подал в отставку.

Митинги начались в Ереване 13 апреля 2018 года в связи с избранием бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром, который после конституционной реформы получил в стране большие властные полномочия.

Возглавил протесты оппозиционный депутат парламента страны Никол Пашинян, и его поддержали тысячи демонстрантов, которые потребовали отставки бессменного лидера Армении, возглавлявшего страну много лет и имевшего в последние годы крайне низкий рейтинг среди населения.

Поначалу власти пытались подавить протесты, Пашинян был арестован и отправлен в СИЗО, однако это только до предела накалило ситуацию, и Армения оказалась в шаге от начала гражданской войны.

В этих условиях премьер-министр Армении принял решение подать в отставку. «Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — заявил Саргсян.

Власти тут же освободили Пашиняна, а также ещё двух депутатов парламента Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна, участвовавших в организации массовых протестов.

Правительство Армении ушло в отставку. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Однако, демонстранты настаивают, чтобы премьером был избран Пашинян.

Для России изменения в Армении — это внутреннее дело самих армян. На российско-армянские отношения эти изменения (в свете противостояния Еревана с Турцией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе) вряд ли будут иметь какое-то серьёзное влияние.

Русская линия