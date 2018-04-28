Нерешительность российских властей в вопросе выноса трупа Ленина из мавзолея и их отказ решать этот вопрос из-за позиции коммунистов, привёл на этой неделе к тому, что представители КПРФ посчитали, что вновь пришло их время, и теперь они могут требовать от властей, чтобы чиновники не только не трогали мавзолей, но и гордились этим уродливым сооружением.

Такой посыл содержится в телеграмме председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова президенту России Владимиру Путину, в котором он настоятельно просит «снять декоративные ограждения, закрывающие вид на Мавзолей во время Парада Победы», сообщает газета «Взгляд».

«От имени нашей партии, миллионов её сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность — снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за ним захоронения лучших людей Советской страны», — говорится в телеграмме.

«В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненависти со стороны США и их западной коалиции, надо учиться мудрости и мужеству наших предков, которые не раз побеждали, спасая Россию и её народ, оказывавшихся у последней черты», — пишет председатель ЦК КПРФ.

По мнению Зюганова, снятие драпировок будет нести «сильный культурно-исторический заряд» и «способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний».

Одним словом, в КПРФ посчитали, что Путин — это едва ли не идейный ленинец, раз уж он вступил в конфронтацию с Западом. Думается, что в Кремле всё же так не считают.





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23 апреля 2018 года Комиссия по наименованию улиц, площадей, переулков, проспектов, бульваров, проездов и других составляющих Симбирска (ныне — Ульяновска) практически единогласно (7 членов комиссии — за, 2 — воздержались) приняла решение о возвращении главной городской площади имени Соборной.

Идея вернуть Соборную площадь городу витала в воздухе давно. Первое обращение в Топонимическую комиссию с просьбой о возвращении площади Ленина исторического названия поступило к властям от имени регионального отделения партии «Справедливая Россия», которое тогда возглавлял Виктор Сахаров. Он отметил, что выступает не только за возвращение исторического названия площади, но и за восстановление Троицкого собора, в котором симбирцы праздновали 100-летие победы над Наполеоном.

Инициатива эсеров оказалась поддержана множеством общественных организаций, в числе которых региональный Союз казачьих атаманов, Симбирская православная община и даже городской Совет ветеранов, руководитель которого Геннадий Слюсаренко также поддержал переименование.

Обращения о возвращении площади Ленина названия Соборная поддержали многие известные в Симбирске деятели образования, культуры, бизнес-сообщества и власти. Член комиссии по наименованию городских объектов, председатель комитета регионального Заксобрания по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев считает рекомендацию по возвращению площади Ленина исторического названия вполне актуальной.

«Моя позиция давно известна. Нужна историческая справедливость. К тому же идея главной площади — именно собирать людей, проводить на ней массовые мероприятия. Поэтому название Соборная в этом смысле уместно. Во многих городах России есть Соборные площади, которые являются центрами притяжения — в Саранске, во Владимире, в Москве, в Санкт-Петербурге. Наши предки были неглупыми людьми и называли площади Соборными именно по целеполаганию», — заявил депутат.

Соборная площадь была заложена при основании Симбирска в центральной части возведенного на высоком правом берегу Волги кремля. Некогда здесь стояли сразу два собора — Никольский и Троицкий. Возведенные, соответственно, в 1712 и 1841 годах, они были разобраны в 30-х годах прошлого века, когда площадь уже (с 1918 года) именовалась в честь 1 мая. Имя Ленина она получила только в 1940 году, когда на ней был установлен памятник революционеру.





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Совет Межрегионального общества научных работников потребовал на этой неделе остановить «вредоносную деятельность» Роскомнадзора и привлечь к ответственности сотрудников ведомства, виновных в перебоях в работе научных сервисов.

Учёные потребовали обеспечить «действенную защиту научных, образовательных и других социально значимых интернет-ресурсов» от исходящих от Роскомнадзора опасностей, говорится в обращении Совета ОНР к председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

ОНР сообщает, что «из-за непрофессиональных действий» ведомства был ограничен доступ к сети научных контактов ResearchGate, архивам научных журналов издательства Wiley, центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google.

Также блокировки привели к срыву подачи заявок на гранты Российского фонда фундаментальных исследований, частичной остановке учебного процесса в СколТехе, МГУ, ВШЭ, нарушениям в работе сайта сообщества «Диссернет».

Эти сервисы, отмечают в ОНР, соблюдали законодательство России и не были запрещены судом.

Совет ОНР говорит о недопустимости практики «ковровых блокировок любой ценой». «Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — говорится в обращении.

Ранее в СМИ появились сообщения о сбоях в работе YouTube, поисковой системы Google и Twitter. Российский союз автостраховщиков также предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки IP-адресов Google.





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На фоне продолжающегося в России экономического кризиса и введения всё новых и новых санкций Европы и США против нашей страны Центральный банк России на этой неделе удивил многих своими заявлениями о том, что в 2018 году многих россиян ждёт резкий рост зарплат.

По данным банка, в текущем году средняя заработная плата работников бюджетных организаций может вырасти на 13−15 процентов и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост зарплат объясняется повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента.

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего, по прогнозам экспертов, оплата труда бюджетников вырастет на 1,5−2,9 процентного пункта.

Коммерческие организации также увеличат зарплаты сотрудникам, но уже из-за кадрового дефицита и конкуренции за квалифицированных работников, говорится в обзоре. Речь идёт о нефтеперерабатывающей отрасли, сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также производстве автотранспортных средств.

Положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около четырех процентов, отмечается в документе.

При этом остаётся совершенно неясно, за счёт каких ресурсов в России могут резко вырасти зарплаты, ведь с момента произнесения известного высказывания Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь» мало что изменилось в нашей стране в лучшую сторону.

Русская линия