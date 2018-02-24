Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Блаженнейший митрополит Онуфрий поддержал братию Десятинного монастыря Киева. Мощи святого князя Ярослава Мудрого могут вернуть из США на Украину

Президент Украины Пётр Порошенко вчера подписал на этой неделе закон о реинтеграции Донбасса, который легитимизирует боевые действия украинских военных на востоке страны и переводит этот конфликт из разряда «антитеррористической операции» в войну с «российскими оккупантами», захватившими Донецк и Луганск.

Таким образом, Киев фактически объявил войну Москве, хотя формально он об этом не заявляет. Тем не менее, новый закон развязывает руки украинским военным, которые ранее не имели права применять тяжёлое вооружение в жилой застройке и могли быть привлечены к ответственности за военные преступления.

Естественно, в России и на Донбассе этот закон вызвал резкую критику, однако в США его поддерживают, а Европа хранит полное молчание.

«Подписание Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Подписав закон, он подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта», — заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

По его словам, «закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минского комплекса мер, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН N2202, закрепляет государственную поддержку преступлений Вооруженных сил Украины и радикалов-националистов».

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, в свою очередь, заявил о том, что Порошенко своим шагом подтвердил недоговороспособность Киева по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

«Порошенко, мягко говоря, чрезвычайно сужает возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, причём делает это собственноручно. Этим законом он вместо слов уже действиями демонстрирует откровенное пренебрежение к своим международным обязательствам. Закон откровенно блокирует выполнение ряда пунктов минских соглашений», — пояснил он.

«Это вызов со стороны Порошенко как подписанта Минских соглашений, в первую очередь, к гарантам выполнения — России, Франции и Германии, и демонстративное пренебрежение решением Совета безопасности ООН, за чем должна последовать политическая оценка со стороны упомянутых государств и организаций», — добавил Мирошник.

Со стороны России она прозвучала. Однако, со стороны Запада этого нет. Во всяком случае, никаких оценок со стороны Германии и Франции на этой неделе озвучено не было, а это значит, что возможно уже вскоре на Донбассе вновь может вспыхнуть полномасштабная война.





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22 февраля, в четвёртый день Великого поста, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий посетил с визитом Десятинный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Киева, где в храме, который требуют снести украинские националисты, совершил богослужение с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского, сообщает «Религия в Украине».

После завершения чтения Его Блаженство обратился к пастве со словом поддержки и утешения. Владыка Онуфрий поздравил присутствующих с четвёртым днём Великого поста, напомнил о важности духовной составляющей поста и призвал совершать сугубое молитвенное правило ради мира на Украине и благословение украинского народа.

«Хотя порой бывает так, что человеком трудно остаться, потому что кругом беззаконие, неправда, — но христианин должен быть всегда христианином, он не должен терять своего человеческого, а тем более христианского лица в любых условиях, какие бы не сложились в жизни», — подчеркнул архипастырь.

Киевский мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы был основан в 2009 году вблизи места, где располагался первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь. По свидетельству летописей последняя была освящена в 996 году. В 1240 году она была разрушена во время штурма Киева татаро-монгольской ордой хана Батыя. В первой половине XIX века была построена новая Десятинная церковь, однако в 1934 году безбожная власть храм уничтожила.

В 2005 году возле фундамента Десятинной церкви был установлен храм-скиния. А через два года на территории монастыря был освящён храм в честь равноапостольных великих князя Владимира и княгини Ольги. В 2018 году храм подвергся новым испытаниям: сначала его пытались сжечь, потом возникла угроза силового захвата со стороны национал-радикалов и неоязычествующих, но тысячи православных киевлян вышли в поддержку монастыря.





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Печально, но мощи святого благоверного князя Ярослава Мудрого, которого почитают святым, как в России, так и на Украине, могут стать причиной очередного политического противостояния Москвы и Киева. Об этом свидетельствуют последние заявления украинских чиновников, которые обвинили российские власти на этой неделе в попытке выкупить святыню у представителей Украинской Православной Церкви в США (Константинопольского патриархата).

О том, что святыне место в храме Украинской Православной Церкви, понятно всем, но в Киеве сейчас весьма болезненно воспринимают возможность того, если Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно вернёт останки князя на Украину и передаст их Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Ведь видеть Патриарха Кирилла в Киеве украинские чиновники не хотят и активно поддерживают лже-патриарха и раскольника Филарета Денисенко.

Не случайно, портал «Религия в Украине» с большой тревогой сообщил на минувшей неделе о том, что «останки киевского князя Ярослава Мудрого хотят выкупить и перевезти в РФ».

По данным гендиректрисы Национального заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, представители России якобы пытались выкупить находящиеся в США останки великого киевского князя Ярослава Мудрого за 2 млн. долларов, но в УПЦ США посчитали эту сумму недостаточной.

«Я получила письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016—2017 годах. На встрече были представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого. Россияне предложили $ 2 млн, однако священникам эта сумма показалась недостаточной. Ещё одна причина отказа — представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо относительно розыска останков нашего князя», — рассказала Куковальская.

По её словам, россияне «не оставили эту идею». «Также мне известно, что в России создана специальная группа учёных, которые исследуют все материалы относительно останков Ярослава Мудрого», — добавила она.

Мощи киевского князя Ярослава Мудрого в настоящее время хранятся в одном из храмов УПЦ (Константинопольского патриархата) в США, куда предположительно были вывезены из СССР во время Второй мировой войны, после оккупации Киева немецкой армией.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 года в Киеве была создана комиссия, которая должна была изучить вопрос подлинности останков. Если экспертиза подтвердит подлинность мощей Ярослава Мудрого, Украина намерена начать срочные переговоры с США о перезахоронении их в Киеве.

По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, к этой работе привлечено руководство государственного заповедника «София Киевская». Представителей канонической Украинской Православной Церкви к возвращению мощей не допустили. Более того, до сих пор неизвестно, где будет храниться святыня. Скорее всего, украинские власти нарочито передадут её раскольникам.

Русская линия