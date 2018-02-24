Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

Константинополь осудил Софию за контакты с македонскими раскольниками. Израиль потребовал от христиан на Святой Земле выплатить 190 миллионов долларов. Нидерланды признали геноцид армян. Россия помогает Сербии достроить кафедральный собор святого Саввы

Священный Синод Константинопольской Православной Церкви, проходивший с 7 по 9 февраля 2018 года в Стамбуле, рассмотрел вопрос вмешательства Болгарского Патриархата в церковные дела Сербской Православной Церкви на территории т.н. «бывшей Югославской республики Македонии» и выступил с заявлением об их недопустимости, как нарушающих канонический порядок Православной Церкви. Об этом на этой неделе сообщила французская и греческая пресса.

Ранее с осуждением этих действий выступили Сербская, Элладская и Русская Православные Церкви, однако никакого действия эти протесты не возымели. В частности, в минувшую субботу, 17 февраля 2018 года, в одном из монастырей непризнанной в православном мире Македонской церкви в Скопье состоялся официальный приём президента Болгарии Румена Радева и митрополита Филлиппопольского Николая.

Греческое церковное информационное агентство «Ромфея» опубликовало по этому поводу сообщение под заголовком: «НЕВЕРОЯТНО! Официальный прием иерархов Болгарского патриархата раскольниками!».

Президента Радева, сопровождаемого иерархами Болгарской Православной Церкви, тепло встретил и приветствовал настоятель самой большой монашеской обители в Скопье — монастыря св. Иоанна Бигорского игумен Парфений.

Характерным в сообщении агентства «Ромфея» назван момент, когда монахи монастыря Св. Иоанна Бигорского по прибытии митрополита Филлиппопольского Николая преподнесли ему мантию и подали ему крест для благословения.

«Для нас большая честь, что сегодня президент Болгарии посещает наш монастырь, и мы считаем, что этот визит не является данью этикету, но имеет важное содержание», — отметил игумен Парфений, приветствуя президента Радева.

«Схизматический игумен» (так он назван греческим агентством) также подчеркнул, что не случайно посещение происходит в рамках 1000-летия Охридской архиепископии, первый глава которой — архиепископ Иоанн — является основателем монастыря.

«Мы твёрдо уверены, что ваш визит даёт чёткие указания на то, что правительство Болгарии будет и впредь поддерживать прогресс Республики Македонии не только во внутренней жизни, но и на международном уровне. Эта бескорыстная поддержка с вашей стороны ещё раз показала, кто является настоящими друзьями и братьями македонского народа», — продолжил игумен.

Агентство «Ромфея» также указало на ещё один важный момент: игумен Парфений сказал, что «совместная молитва между иерархами Болгарской Церкви и Македонской церкви также созидает духовные связи между двумя народами». «Таким образом, мы особенно благодарим Патриарха Неофита и Священный Синод Болгарской Церкви», — заключил игумен.

Митрополит Филиппопольский Николай в своём слове выразил радость по поводу посещения монастыря в Скопье, подчеркнув, что он «сразу же почувствовал прилив тепла» в монастыре св. Иоанна. «Моё сердце наполнено духовной радостью в этот момент», — сказал митрополит. «Бог сподобил нас до начала Великого поста, до периода покаяния, прийти сюда и преклонить колени, душу и сердце в этом монастыре», — отметил митрополит Николай.

Иерарх Болгарской Православной Церкви также подчеркнул: «Мы пришли сюда вместе с президентом, повинуясь нашему Патриарху Неофиту, чтобы принять участие в этой духовной радости. Хорошо, когда братья вместе, как говорит псалмопевец!».

Стоит отметить, что президент Болгарии подарил игумену монастыря книгу болгарского повстанца и национального героя Василия Левского и исследование болгарского Патриарха Кирилла «Болгарская Экзархия в Македонии и Адрианополе после борьбы 1877−1978 годов».

Не названный по имени иерарх Константинопольского Патриархата, комментируя для Romfea. gr визит болгарской церковной делегации в македонский монастырь, среди прочего, сказал: «К сожалению, болгары показывают, что у них отсутствует церковное сознание».





+ + +

Христианские Церкви, присутствующие в Иерусалиме, приняли решение бойкотировать приём, который был дан в четверг, 15 февраля 2018 года, израильским мэром Иерусалима. Причиной этого решения стал поднятый муниципалитетом вопрос об отмене освобождения религиозных организаций от уплаты налогов, которое имело место в течение столетий.

Несколько недель назад Церкви разных обрядов на Святой Земле были ошеломлены, когда еврейские власти объявили о своём намерении заставить их платить налоги на большую часть своей недвижимости.

Генеральный директор муниципалитета Иерусалима Амнон Мерхав подсчитал, что долг Церквей за 887 принадлежащих им объектов составляет 657 миллионов шекелей (около 190 миллионов долларов или около 150 миллионов евро) — без указания, однако, периода просроченной религиозными конфессиями задолженности.

В связи с объявлением о задолженности муниципалитет Иерусалима заморозил банковские счета нескольких Церквей, в значительной мере нарушив их работу, рассказали AFP различные церковные лидеры.

Сложившаяся ситуация была затронута совместном коммюнике нескольких Патриархов и других лидеров Православной, Армянской, Коптской, Католической, Лютеранской и Маронитских Церквей:

«Следуя заявлению Иерусалимского муниципалитета о том, что Церкви в Иерусалиме должны платить муниципальные налоги (известные как Арнона), мы, церковные лидеры в Иерусалиме, заявляем, что такое заявление противоречит историческому положению, сложившемуся в отношениях между Церквями, присутствующими в Святом граде Иерусалиме, и гражданскими властями на протяжении веков. Гражданские власти всегда признавали и уважали большой вклад христианских Церквей, которые инвестируют миллиарды в строительство школ, больниц и домов, особенно для пожилых людей и лиц, находящихся в неблагоприятном положении на Святой Земле. Мы заявляем, что такой шаг подрывает святость Иерусалима и подрывает способность Церкви служить на этой земле во имя ее общин и Церкви во всем мире.

Мы просим муниципалитет отозвать свое заявление и продолжить обеспечивать сохранение статуса-кво, санкционированного Священной историей, согласно которому, неприкосновенность города Иерусалима не нарушается. Мы твёрды и едины в своей позиции защищать наше присутствие и нашу собственность", — отмечается в документе.

Заявление подписали: Патриарх Иерусалимский Феофил III, глава Иерусалимского Патриархата; патриарх Нурхан Манукян, Армянская Апостольская Церковь; епископ Пьербаттиста Пиццабалла, апостольский администратор Латинского патриархата; священник Франческо Паттон, францисканский кустод Святой Земли.

Руководители Церквей решили бойкотировать прием, который вечером в четверг, 15 февраля, проводил мэр Нир Баркат. «Перед лицом такого подхода мы не можем действовать так, как будто ничего не случилось», — сказал Вольфганг Шмидт, лидер немецких протестантских учреждений на Святой Земле.

Ожидается, что представители Церквей и муниципалитета соберутся на следующей неделе. Пресс-секретарь мэра сказала, что муниципалитет будет продолжать «полностью сохранять свободу вероисповедания». Но, добавила она в своем заявлении, собственность, такая, как гостиницы и предприятия, «не может быть освобождена от муниципальных налогов просто потому, что она принадлежит Церквям».





+ + +

Парламент Нидерландов в четверг, 22 февраля, признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи сто лет назад. За соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство депутатов — 142 голоса «за» и только 3 — «против».

Депутаты также решили, что в дальнейшем представитель правительства должен регулярно ездить в Армению для участия в мероприятиях памяти жертв геноцида.

Очевидно, что это решение парламента в Гааге будет способствовать ещё большему ухудшению и без того напряженных отношений между Нидерландами и Турцией.

Отношения между Нидерландами и Турцией ухудшились в марте прошлого года, когда власти Нидерландов запретили агитацию турецким министрам перед референдумом относительно расширения полномочий президента Турции.

Тогда нидерландская полиция помешала выступлению турецкого министра по делам семьи и социальной политики на территории турецкого консульства в Роттердаме. Также Нидерланды запретили посадку самолета главы турецкого МИД, который намеревался агитировать среди турок. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда обвинил голландскую власть в применении «нацистских методов».

В начале февраля правительство Нидерландов заявило об окончательном отзыве посла из Турции. Причиной этого было названо то, что переговоры о нормализации отношений между странами не дали результата.





+ + +

Глава МИД Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич посетили на этой неделе презентацию уникального мозаичного украшения в крупнейшем храме Сербии.

Площадь композиции Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в Белграде составляет 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

«Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто приложил свою руку к этому святому делу. Президент России уделял личное внимание этому проекту, который был инициирован президентом Сербии и Сербским Патриархом. „Газпром нефть“ внесла свой значимый вклад», — сказал Лавров и добавил, что восхищается художниками и всеми, кто реализовал этот проект под эгидой Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил Владимира Путина и всё руководство страны, а также Русскую Православную Церковь за помощь в благоукрашении главного сербского храма. «Мы родом из одного и того же племени, разделяем ту же веру, мы сражались за свободу и против ненависти», — приводит Sputnik слова сербского президента.

Главный собор Белграда посвящён архиепископу Сербскому Савве. Его заложили в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство шло весь прошлый век. Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году. Однако строительство прервалось из-за Второй мировой войны и коммунистического югославского периода. Работа возобновилась лишь в 1985 году.

Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора завершились. На очереди — внутреннее убранство храма.

Храм Святого Саввы Сербского — один из крупнейших православных храмов мира. Площадь пола составляет 3650 квадратных метров, а высота с крестом — 79 метров. Храм вмещает десять тысяч человек.

Россотрудничество по поручению Владимира Путина — генеральный координатор работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года. Строительство финансируют российские компании, которые ведут бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 миллионов евро внесло ПАО «Газпром нефть».

Русская линия