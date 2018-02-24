В Дагестане простились с убитыми прихожанками Георгиевского храма. Российские врачи потребовали вывести аборты из системы ОМС. Минфин РФ инициировал новый налог — на дачные теплицы, сараи и деревенские туалеты. Наступило время добрых дел

На минувшей неделе православные верующие Дагестана проводили в последний путь пять русских женщин, которые пришли в Прощённое воскресенье в храм Георгия Победоносца в Кизляре на чин прощения и были расстреляны исламистом на пороге храма после богослужения.

Правящий архиерей Махачкалинской епархии архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам лично отпел женщин, которые приняли мученическую кончину, и благословил похоронить их на территории храма, как христианок, пострадавших за веру в Христа.

Проститься с Верой Моргуновой, Людмилой Щербаковой (Леуткиной), Надеждой Терлиян, Ириной Мелькомовой и Верой Блинниковой пришли около 5 тысяч человек.

На похоронах присутствовали врио главы Дагестана Владимир Васильев, члены правительства, парламента Дагестана, главы Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, представитель иудейской общины Валерий Дибияев, представители общественных организаций, многочисленное духовенство.

«Зная безграничную любовь Отца нашего Небесного, верую, что рабы Божии, призванные Им сегодня, в преддверии Великого поста, в числе первых унаследуют Царствие Божие, ибо нелживы слова Спасителя „Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы“ (Лк. 20:38)», — говорится в соболезнованиях главы епархии, архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

19 февраля 2018 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию по погибшим прихожанам в Кизляре.

Перед началом литии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения со словом:

«В связи с трагическими событиями в Кизляре, когда после чина Прощения пятеро прихожан местного храма были злодейски убиты, нам следует помолиться о упокоении душ усопших рабов Божиих.

Они пали жертвой человеческой ненависти и безумия. Когда слышишь о подобного рода трагических событиях, происходящих где-то далеко, воспринимаешь эти известия со скорбью, но когда это касается людей, с которыми мы связаны единой верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское и ничем, кроме нечеловеческой злобы, не мотивированное действие.

Давайте помолимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зверски убиенных в Кизляре, дабы Господь простил их грехи, вольные или невольные, и принял их души в Свое Небесное Царство".

Святейший Владыка вознес молитвы о упокоении душ новопреставленных Веры, Людмилы, Надежды, Ирины, Веры, «во граде Кизляре злодейски убиенных».

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

20 февраля в Дагестане объявлен днём траура, в знак скорби в республике приспущены все государственные флаги.





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Участники Гиппократовского форума, в президиуме которого состоят такие известные общественные деятели, как первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и глава исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, призвали российские власти вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Резолюция была принята на первом Гиппократовском медицинском форуме «Здравоохранение, новые технологии и медицинская этика на страже жизни и здоровья детей», который прошёл на этой неделе в Москве.

Документ подписали все участники оргкомитета, и в ближайшее время он будет отправлен в Кремль, сообщил представитель Гиппократовского форума священник Федор Лукьянов.

Гиппократовский форум был учрежден в мае 2017 года и призван выделить и консолидировать в медицинском сообществе, а также в российском обществе тех его участников, кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности Гиппократом.

Форум был инициирован Союзом педиатров России и Всемирным Русским Народным Собором, главой которого является Святейший Патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви неоднократно призывал российские власти вывести аборты из системы ОМС, и теперь этот призыв поддержали российские врачи.

В 2016 году Патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, но прекратить государственное финансирование этой страшной операции власти обязаны.





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Конфронтация с Европой и США, война в Сирии и попытки утвердить за Россией имя великой державы провоцируют серьёзные финансовые издержки, а потому российские власти ищут новые возможности собрать деньги с населения.

Не секрет, что бюджет российского «Газпрома» в последнее время существенно поистрепался, и поэтому, должно быть, с сентября 2017 года все россияне, пользующиеся газовым оборудованием, обязаны заключить договор на техническое обслуживание всех своих газовых приборов и платить в год дополнительные 8−14 тысяч газовщикам. При этом официально заявляется о том, что таким образом власти заботятся о безопасности населения.

То же самое происходит и в сфере землепользования, где налоги на земельные участки в последние годы выросли приблизительно в 10−15 раз.

Но денег российскому правительству всё равно не хватает. И поэтому Министерство финансов с этого года фактически ввело новый налог — на придомовые строения для физических лиц-владельцев земельных участков. Изменения напрямую касаются как дачников, так и жителей сельской местности. Начиная с этого года, гражданин обязан платить новый налог за бани, сортиры, дровяники и теплицы.

Без лишнего шума, общественного обсуждения и едва ли не секретно власти ещё в мае прошлого года приняли постановление, которое обязывает россиян платить за туалеты и теплицы. Чиновники упорно молчали об этом, но наконец Минфин сообщил, что, согласно постановлению № 03−05−04−01/29 325 и ст. 406 российского Налогового кодекса, все владельцы участков обязаны декларировать своё имущество и платить налог.

Если кто-то не задекларирует свою теплицу, сарай или туалет самостоятельно, Налоговая насчитает ему налог по повышенному коэффициенту и обрадует практически сразу после выборов президента. Инспекторы ФНС не будут ходить по дачным и личным участкам, не будут вести подсчёт стоимости каждого объекта. За основу возьмут средний показатель по данному району, поделят на количество участков и выведут сумму, которая будет применяться ко всем владельцам земель и строений.

Какая это будет сумма сказать пока сложно, но то, что налог на земельный участок существенно повысится, очевидно.

Понимая, что во время выборов такие нововведения чреваты сильным недовольством граждан, российские власти постарались, чтобы платёжки россиянам пришли только во второй половине 2018 года. Только тогда мы и узнаем, каков окажется этот прирост в налоговой декларации. Пока же приходится признать, что великодержавная политика — вещь недешёвая. Приятно, конечно, гордиться величием своей страны, но почему-то далеко не всегда приятно за это величие платить из своего собственного кармана.





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В православной службе помощи «Милосердие» на этой неделе пригласили всех желающих посвятить время Великого поста делам милосердия и помощи людям, которые особенно нуждаются в заботе и внимании. Об этом говорится в послании глава Синодального отдела по благотворительности епископа Пантелеимона (Шатова), которое владыка разослал накануне начала Великого поста.

«Великий пост — это путь к пасхальной радости, которую даёт нам встреча со Христом. Чтобы подготовится к ней, мы должны не только избегать греховных мыслей, слов и поступков, не только ограничивать себя в пище, но и научиться служить другим. Не проходить мимо чужой беды и помогать тем, кто нуждается в помощи. Если прилагать особое усердие к добрым делам в пост, это может стать хорошей привычкой, а милосердие станет частью нашей повседневной жизни», — говорится в послании.

В службе «Милосердие» уверены, что доброе дело может быть небольшим и не обременительным, но оно будет много значить для людей, нуждающихся в поддержке.

Например, раз в неделю доброволец может прийти к одинокой бабушке и помочь ей с уборкой — добровольцы службы «Милосердие» регулярно навещают стариков и тяжелобольных людей во всех округах Москвы. Записаться в добровольцы можно каждое воскресенье, придя на встречу новых добровольцев в 11:45 в храм св. благоверного царевича Димитрия при Первой Градской больнице в Москве (Ленинский просп., д. 8, корп. 12).

Ещё один способ помочь нуждающимся — привезти одежду для бездомных или вещи для мам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. В «Ангар спасения» (ул. Николоямская, 55) ежедневно приходит более 100 бездомных людей — зимой им жизненно важно иметь тёплую одежду и обувь. В гуманитарный центр службы «Милосердие» обращаются женщины, которым неоткуда ждать помощи: здесь же они могут получить одежду для себя и ребёнка, детские кроватки и коляски, питание.

Помочь малоимущим старикам и инвалидам, а также неполным семьям можно, купив продукты питания: консервы, крупы и т. д. Всё это можно привозить в группу работы с просителями службы «Милосердие», которая работает в Марфо-Мариинской обители: метро Третьяковская, ул. Б. Ордынка 34.

На специальной странице можно ознакомиться со всей информацией о том, какие вещи и продукты востребованы в различных проектах службы помощи «Милосердие». Там же можно найти адреса и часы работы проектов.

Для тех, кому сложно выделить время на добровольчество или на то, чтобы привезти что-либо для подопечных службы «Милосердие», есть удобный способ принять участие в делах милосердия — стать Другом милосердия — то есть оформить регулярное пожертвование с банковской карты на всю службу «Милосердие» в целом. Даже если регулярное пожертвование будет совсем небольшим, 50 или 100 рублей, но именно такие пожертвования гарантируют стабильную работу службы. Именно благодаря Друзьям милосердия подопечные службы «Милосердие» могут быть уверены, что они не останутся без поддержки в трудную минуту.

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