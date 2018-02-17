По сообщению сайта Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в соцсетях на этой неделе вновь начала распространяться информация о готовящихся украинскими националистами актах вандализма в святых пещерах обители с целью дальнейшего захвата Лавры.

Провокации запланированы на ближайшее время. Ожидается, что молодые люди, которые называют себя членами «Правого сектора» и «С-14» могут осуществить попытку проникновения в Пещеры с целью надругательства над ними. В случае препятствия, праворадикалы готовы к применению силы.

В связи с этим наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил на этой неделе письма президенту, премьер-министру, генпрокурору, главному военному прокурору, министру внутренних дел, председателю Службы безопасности Украины, а также Киевскому городскому председателю, председателю Национальной полиции Украины, начальнику Печерского УП ГУНП в Киеве.

Братия монастыря во главе с наместником также попросила всех верующих Русской и Украинской Православной Церкви о молитвенной поддержке в этот непростой для Лавры период, чтобы не произошло надругательство над святыней Вселенского Православия.





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Украинские чиновники, которые пришли к власти на волне очередной революции на майдане, в своей вражде к канонической Украинской Православной Церкви дошли на этой неделе до состояния, которое мало чем отличается от состояния большевиков, активно воинствовавших против Церкви и перешедших к активному сносу православных храмов.

Конечно, современные украинские революционеры — это далеко не большевики с их атеизмом и отрицанием существования Бога. Напротив, украинские чиновники — это всё крещёные люди, и они неизменно исповедуют себя православными. Хотя, если судить, по их делам, то православными они, возможно, и являются, а вот христианами вряд ли.

Древо познаётся по плодам, а дела украинских революционеров говорят о том, что они не далеко ушли от большевиков. Так, 9 февраля депутаты Киевского городского совета единогласно поддержали петицию украинских националистов о сносе храма канонической Украинской Православной Церкви в Десятинном монастыре в Киеве.

Киевские депутаты настоятельно рекомендовали киевскому городскому председателю поручить структурным подразделениям исполнительного органа Киевского городского совета принять все возможные меры, направленные на снос православного храма.

Храм расположен на территории Национального музея истории Украины в центре Киева, и был построен с разрешения властей и при соблюдении всех необходимых процедур. Однако эти разрешения выдавали власти, которые были свергнуты нынешними революционерами, и теперь последние хотят отменить все выданные ранее документы.

С этой целью министерство культуры Украины во главе с одним из активных участников майдана Евгением Нищуком начало готовить иск в суд, который должен выдать разрешение на уничтожение храма. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил сам Нищук. «Он установлен там незаконно. В 2012 году, очевидно, предшественники подписывали, мы знаем, как это делалось», — подчеркнул он.

По словам Нищука, министерство подготовило все документы для судебного иска. Их должны подавать объект хозяйственного права и Национальный музей истории Украины, на территории которого и находится храм. Глава Минкульта пообещал, что ведомство будет сопровождать весь этот судебный процесс, и возможно уже скоро мы станем свидетелями постыдного действа по сносу первого православного храма в Киеве, чего не было с самого падения советской власти.





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Главной политической новостью на Украине стала силовая высылка из страны Михаила Саакашвили.

Борьба между собой бывших соратников по революции вещь для истории привычная. В былые времена она неминуемо заканчивалась ледорубом в черепе одного из таких революционеров и торжеством другого. Но ныне другие времена, и, слава Богу, за ледорубы никто пока не хватается, однако и без применения грубой силы тоже не обходится.

Вчера бывшего соратника Петра Порошенко по майдану и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в грубой форме (очевидно, по указанию с самого верха) выволокли из ресторана на улицу, одели наручники и отправили на самолёте в Польшу, откуда он и прибыл на Украину несколько месяцев назад.

Впрочем, история на этом, скорее всего, не закончится. Уже вскоре после ареста в Интернете появилось видео, где видно, что Саакашвили выволакивают на улицу за волосы, что, безусловно, является унижением для бывшего президента Грузии. Зная его злопамятность, можно предположить, что он сделает всё, чтобы вернуться в Киев и отомстить за свою поруганную честь.

Уже сегодня Саакашвили намерен дать в Варшаве специальную пресс-конференцию, во время которой расскажет, как собирается проникнуть на Украину. Польские власти, кстати, в этом весьма заинтересованы. Ведь это ещё один рычаг для воздействия на поддерживающий бандеровцев Киев. Не случайно, поляки тут же предоставили Саакашвили государственную охрану.

«Меня хорошо встретили в Польше. А украинская сторона повела себя возмутительно. Меня незаконно похитили. Но Польша показала себя с наилучшей стороны, я очень благодарен им», — заявил политик.

Встречавшим его в аэропорту Варшавы депутатам польского Сейма Саакашвили пообещал продолжить борьбу на Украине и в Грузии, а произошедшее в Киеве назвал актом, за который кому-то придётся ответить.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в одном из отелей польской столицы. Он уже сообщил журналистам, что собирается вновь прорваться на Украину и теперь продумывает все нюансы своего предприятия.

Что ж сказать, не повезло Петру Порошенко с бывшим соратником, — его в дверь, а он в окно. Так ведь и до ледоруба, не дай Бог, дойдёт. Впрочем, хотелось бы верить, что революционеры рано или поздно договорятся и обойдётся без этого.

Русская линия