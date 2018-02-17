Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в Европе, США и на Ближнем Востоке…

В США предъявили обвинения 13 гражданам России. Палестина отказалась от посредничества Вашингтона в переговорах с Израилем. Патриарх Кирилл заявил о необходимости сохранить особый статус Иерусалима

Американские власти в конце этой недели предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трём организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

Соответствующие документы обнародовало в пятницу министерство юстиции США.

Из них следует, что по данному делу уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых против россиян и компаний аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Последний был назначен для расследования утверждений о попытках России повлиять на ход последних президентских выборов в США. Среди обвиняемых — предприниматель Евгений Пригожин и «Агентство интернет-исследований».

По мнению Мюллера, агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе, в выборы президента в 2016 году.

«Приблизительно с 2014 года обвиняемые сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом для того, чтобы навредить Соединенным Штатам за счёт ослабления, препятствования и разрушения законных функций правительства через обман и мошенничество с целью вмешательства в политический и выборный процесс в США, в том числе, в президентские выборы 2016 года», — говорится в обвинительном заключении.

В документе также сказано, что указанные лица хотели распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

При этом утверждается, что подозреваемые выдавали себя за представителей американских организаций и активистов, устраивали протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать «разведывательную информацию», необходимую для вмешательства в выборы.

Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, которые, по данным обвинения, занимали различные должности в «Агентстве интернет-исследований».

Всё это свидетельствует о том, что антироссийская истерия в США набирает новые обороты и скоро это не закончится.





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Одностороннее решение о признании Иерусалима столицей Израиля, принятое президентом США Дональдом Трампом, привело к бойкоту всех американских политиков со стороны Палестины, и исключению американцев из переговорного процесса по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта как главных посредников.

Об этом стало ясно после встречи главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса и президента России Владимира Путина, которые провели на этой неделе обстоятельные переговоры в Москве.

«Мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — заявил Аббас в понедельник во время встречи с Владимиром Путиным.

При этом, по его словам, у Палестины нет никаких противопоказаний к тому, чтобы формат посредничества в процессе урегулирования был многосторонним. «Например, — „квартет“ плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану», — сказал Аббас.

В качестве обоснования своей позиции на переговорах Аббас привёл в пример ошибочные действия США. «Президент Трамп нас ещё раз удивил, это было пощечиной для нас: я имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля», — сказал Аббас.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Аббас намерен обсудить с российским лидером создание нового механизма международных посредников для урегулирования палестино-израильского конфликта взамен «ближневосточного квартета» и роль России в нём.

«Наша сторона официально заявляла, что США больше не могут играть лидирующую роль в переговорах между нами и Израилем. Поэтому мы сейчас в процессе поиска путей создания новой коалиции, нового механизма для переговоров между нами и Израилем, поскольку мы привержены процессу. На переговорах с Путиным фокус будет направлен на роль России в этом процессе», — сказал Нофаль.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Палестине, что формат «ближневосточного квартета» мёртв, и новый механизм придёт на его место, посол сказал: «да».

Таким образом, палестинцы пытаются воспользоваться оплошностью США и включить в переговоры по мирному урегулированию ближневосточного конфликта, как можно больше посредников, что соответствует их интересам. Ведь кто бы не вошёл в новый состав переговорщиков, они будут настроены против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Это явственно показало голосование в Генеральной ассамблее ООН, где решение Вашингтона не поддержала практически ни одна страна мира, и США оказались в полной изоляции.





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Русская Православная Церковь является естественным союзником Палестины в вопросе статуса Иерусалима, поскольку разделяет точку зрения о том, что Святой град должен иметь особый статус и не может принадлежать только Израилю. Поэтому, посещая Россию, глава Палестины Махмуд Аббас непременно встречается и со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Такая встреча также произошла на этой неделе. В ходе состоявшихся переговоров Святейший Патриарх Кирилл в очередной раз высказался за сохранение особого статуса Иерусалима и выступил против решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля, сообщает Интерфакс-Религия.

«Убеждён, что ключ к умиротворению на земле библейской истории лежит в урегулировании отношений между Палестиной и Израилем. Глубоко убеждены в том, что прочный мир должен быть достигнут посредством переговоров с учётом законных интересов сторон, при внимании того, что должен быть сохранен особый статус Иерусалима», — заявил Патриарх.

При этом, по мнению Его Святейшество, всем традиционным религиям на Святой Земле должны быть прочно гарантированы все необходимые права.

В связи с этим Предстоятель отметил, что Святую Землю посещает более полумиллиона паломников ежегодно, многие из них приезжают и в Палестину, поэтому для Церкви решение вопросов, связанных с достижением прочного и справедливого мира, является очень важным.

Русская Церковь высоко ценит заботу Палестины о сохранении христианских святынь и положительно воспринимает состояние межрелигиозных отношений на палестинской земле, отмечают в Патриархии.

Со своей стороны М. Аббас отметил, что рассчитывает на увеличение числа российских паломников. «Мы действительно знаем, что на сегодняшний день число российских паломников, посещающих священные места, составляет около 500 тысяч. Мы надеемся на увеличение их количества в продолжение развития наших дружеских отношений», — сказал он.

«Также хотел бы отметить роль Русской Православной Церкви в налаживании паломничества в священные места и координацию, которую Русская Православная Церковь осуществляет между российскими паломниками и палестинским народом», — добавил он.

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