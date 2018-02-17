В Церкви молятся о жертвах трагедии в небе над Подмосковьем. Глава МИД России призвал вернуть Богородску его историческое название. Минздрав начнёт борьбу с алкоголем в деревне. В Интернете стартовала акция в защиту материнства #зачемрожала

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил на этой неделе возносить сугубые молитвы о жертвах случившейся в небе над Подмосковьем авиакатастрофы.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва ― Орск пропал с радаров через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово. Обломки самолета нашли в Раменском районе Московской области, вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Более 60 пассажиров были жителями Оренбургской области, четыре члена экипажа были жителями Саратовской области.

12 февраля был объявлен днём траура в Оренбургской области. Жители Оренбурга и Орска в эти дни выражали соболезнования и несли цветы и свечи к импровизированным мемориалам. Правительство Саратовской области пообещало выплатить семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей.

Предстоятель Русской Православной Церкви благословил возносить молитвы обо всех погибших в этой авиакатастрофе и молиться об укреплении родных и близких.

По данным секретаря Орской епархии протоиерей Сергия Баранова, в аэропорту Орска с самого начала дежурило духовенство епархии, которое оказывало духовную помощь родственникам и близким погибших. В Иверском женском монастыре Орска была совершена заупокойная Литургия, на которой были вознесены молитвы о жертвах авиакатастрофы.

Епископ Орский и Гайский Ириней также совершил Божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе великомученика и победоносца Георгия Орска. В богослужении приняло участие всё духовенство Орска.

По благословению епископа Иринея во всех храмах епархии в течение сорока дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших при крушении самолета Ан-148.





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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого в этом году признали почётным гражданином Ногинского района Московской области, выступил на этой неделе с предложением вернуть Богородску его историческое название, ведь город до сих пор носит идеологизированное имя Ногинска — в честь большевицкого деятеля, руководителя Московского военно-революционного комитета марксиста Виктора Ногина.

Богородск был переименован при большевиках в 1930 году. До этого этот древний город назывался в честь Пресвятой Богородицы. Такое название ему дала Императрица Екатерина II именным указом от 5 октября 1781 года.

По словам Сергея Лаврова, в Богородске он провёл часть своего детства и некоторое время учился в местной школе № 2. «Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью „Богородск“, но сам город по-прежнему официально называется Ногинск», — сказал министр.

Это заявление министра стало настоящим подарком для представителей российской общественности, которые также выступают за возвращение русским городам их исторических названий.





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Благодаря принятым властями мерам в России набирает популярность трезвый образ жизни, и в городах россияне пьют уже гораздо меньше, чем раньше. Однако в деревнях всё по-прежнему не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому следующим этапом борьбы с алкоголизацией населения российский Минздрав намерен сделать активную кампанию против алкоголя на селе. Об этом на этой неделе сообщила газета «Известия».

По данным ведомства, в 2017 году смертность от отравлений алкоголем в деревнях составляла 11,8 случая на 100 тыс. человек. Это больше, чем в городах — 8,8 эпизода. Стратегия Минздрава подразумевает, что местные власти вводят полный запрет на продажу алкоголя в населённом пункте, а за это получают поддержку федерального центра. Организовать такую «трезвую деревню» могут сейчас общественные организации при поддержке местных властей.

Таким образом, движение деревень, которые полностью отказываются от спиртного, вскоре может выйти на федеральный уровень, и Минздрав планирует заняться его развитием. Это следует из последнего варианта стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Поддержка движения в первую очередь будет заключаться в пропаганде введения тотального запрета продажи алкоголя, отметила представительница Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

По словам основного разработчика стратегии, главного профилактического внештатного врача Минздрава Сергея Бойцова, популяризацией ограничительных мер по продаже алкоголя займутся специалисты по профилактической медицине, их уже проинструктировали по этому поводу. Медики должны донести информацию до региональных министерств здравоохранения, а также глав муниципалитетов. Для того, чтобы сделать ограничительные меры более популярными, планируется использовать и возможности Интернета, например соцсетей.

В России уже сейчас около 1 тысячи «трезвых» деревень, рассказала Дарья Халтурина. Прежде чем ввести ограничения на реализацию алкоголя в населенных пунктах, эту меру предварительно обсуждали с местными жителями. Затем на основе мнения большинства и устанавливали запрет. В Минздраве уточнили, что разрабатывают предложение о развитии движения «трезвых» деревень с учётом действующих полномочий регионов. Местные власти вправе сами дополнительно ограничивать оборот спиртного. Вплоть до полного запрета продаж.

На долю сельского населения в России приходится около 26% граждан от их общего числа, по данным Росстата на начало 2017 года. Высокий уровень алкоголизации в деревнях приводит не только к внезапным смертям от отравлений спиртным. В более глобальном масштабе он также несет другой демографический риск — провоцирует сокращение рождаемости.

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Сетевую акцию #зачемрожала начали на этой неделе благотворительные организации, помогающие кризисным семьям в Санкт-Петербурге. Поделившись своими историями, её участники хотят защитить от агрессивных упреков женщин, ставших матерями в тяжёлых жизненных обстоятельствах.

«Зачем рожала?» — наш больной и злободневный вопрос, — заявляют в благотворительном фонде «Теплый дом». — Не столько наш, сколько наших мам. На этот так часто задаваемый им вопрос нет ответа. Этот вопрос создан разве что для того, чтобы вызывать чувство вины у родителей. Для того, чтобы уже рожденные дети чувствовали, что для них в этом мире нет места".

«Мы хотим, чтобы дети, выросшие в „кризисных“ семьям, рассказали, что они могли бы не существовать, но они существуют. Мы хотим, чтобы мамы, которым доводилось нередко слышать этот вопрос, рассказали о своих чувствах, когда они его слышат», — рассказали организаторы акции.

«Мы хотим поднять эту тему для того, чтобы вспомнить: каждый человек имеет право на существование. Не важно, сколько денег в его семье. И если человек существует, это хорошо. И лучшее, что мы можем сделать — помочь ему, поддержав его семью. Или хотя бы пройти мимо, не осуждая», — подчеркнули петербургские благотворители.

«Для меня, как для чудом родившегося ребёнка этот вопрос равен утверждению: „Лучше бы тебя не было!“, — поделилась своими переживаниями представительница фонда „Тёплый дом“ Анастасия Рябцева, рассказавшая о своём детстве в малообеспеченной семье. — Нет, люди. Я есть. Я уже есть».

«Пожалуйста, не говорите никому и ни о ком „Зачем рожала?“. А если у вас есть, что рассказать на эту тему, расскажите об этом в соцсетях с тэгом #зачемрожала», — подчеркнула сотрудница фонда.

Русская линия